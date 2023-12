FC Bayern München, News und Gerüchte: "Unter keinen Umständen auf diesem Niveau weiterspielen"

Beim FC Bayern München schrillen nach dem 1:5 gegen Eintracht Frankfurt die Alarmglocken. Scharfe Kritik gibt es von Thomas Tuchel und Christoph Freund, Thomas Müller steht derweil allein den Medien Rede und Antwort. Und Serge Gnabry ist womöglich schon wieder verletzt. Alle News und Gerüchte zum Rekordmeister gibt es hier.

Vor der Champions-League-Partie am Dienstag (21.00 Uhr) bei Manchester United und dem Bundesliga-Topspiel gegen den VfB Stuttgart fünf Tage später gebe es "viel aufzuarbeiten und viel zu verdauen", meinte Tuchel. Es sei "nicht viel Zeit. Wir müssen am Dienstag anders auf dem Platz stehen".

Trainer Thomas Tuchel fordert nach der Blamage von Bayern München bei Eintracht Frankfurt eine Reaktion seiner Mannschaft. "Wir können unter keinen Umständen auf diesem Niveau weiterspielen", sagte der 50-Jährige nach dem erschreckenden 1:5 (1:3) des Rekordmeisters. Er sei "sehr enttäuscht und sauer", das Team habe "nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben, auf den Platz bekommen".

© getty

FC Bayern, News: Nur Thomas Müller steht Rede und Antwort

Nach dem 1:5-Debakel bei Eintracht Frankfurt glänzten die Stars des FC Bayern durch Abwesenheit in der Mixed Zone. Lediglich Thomas Müller stand für Interviews zur Verfügung. "Wenn man einen Elfmeterschützen hat, der sehr sicher verwandelt, dann schickt man den an den Punkt", sagte der 34-Jährige gegenüber Sport1. "Was Interviews betrifft, bin ich wahrscheinlich der Erfahrenste neben Manu. Deswegen tauche ich da auch immer wieder auf."

Das missfiel dem Sky-Experten Dietmar Hamann. "Es kann nicht sein, dass Müller, der zum Schluss noch reinkommt, noch derjenige ist, oder immer derjenige ist, der den Kopf hinhält, wenn sie verlieren", kritisierte er. "Wir reden immer von Führung und Verantwortung. Da gibt es mehrere, die das machen könnten, machen müssten."

Müller gratulierte Frankfurt zu einem Sieg, der "absolut verdient" sei, und richtete eine eindeutige Forderung an sich und seine Teamkollegen: "1:5 zu verlieren, da muss eine Reaktion folgen, da muss der Wutmotor angehen und wir werden nicht den Kopf verlieren. Wir müssen da hingehen, wo es auch wehtut und Frankfurt hat einfach heute noch mal mehr durchgezogen, diese Dinger erzwungen, den Ball besser behauptet."

Vier der fünf Frankfurter Tore gingen individuelle Patzer der Bayern voraus, die vor allem in der Hintermannschaft weit unter Normalform blieben. Müller: "Das hilft natürlich nicht, wenn du zurückkommen willst, dann passieren auch noch individuelle Dinge. Wir verlieren nicht den Kopf, wir werden zurückschlagen, wir werden zurückkommen, aber wir haben nicht viel Zeit, gerade jetzt vor der Winterpause."

Wie Tuchel nach dem Spiel reagiert hatte, wollte Müller übrigens nicht verraten - "sonst könnt Ihr ja gleich in der Kabine filmen", sagte er bei Sky.