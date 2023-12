FC Bayern München, News und Gerüchte: João Palhinha äußert sich zu möglichem Winter-Transfer zum FCB

João Palhinha äußert sich zu möglichem Wechsel zum FC Bayern München. Alphonso Davies verlangt für eine Verlängerung beim FCB offenbar deutlich mehr als zuvor. Offenbar wurde das kommende Dritttrikot der Münchner geleakt. News und Gerüchte zum Rekordmeister gibt es hier.

© Getty João Palhinha

FC Bayern München, News: João Palhinha äußert sich zu möglichem Winter-Transfer

João Palhinha wurde von DAZN gefragt, ob er immer noch einen Transfer zum FC Bayern München in Erwägung zieht. "Das ist nicht in meinem Kopf, ich bin ganz ruhig. Ich denke nicht viel darüber nach, was als nächstes kommt", erklärte der Portugiese: "Ich denke an die sieben Spiele, die wir vor uns haben im Dezember, das sind komplizierte Spiele. Da kommt auch noch der Boxing Day, es kommt alles zusammen."

Für den FC Fulham und ihn sei es ein wichtiger Monat, antwortete der Mittelfeldmann ausweichend: "Das ist es, worauf mein Fokus liegt. Was auch immer im Januar passiert, wird passieren." Palhinhas Transfer zum FC Bayern scheiterte im vergangenen Sommer nur knapp. Anschließend verlängerte er seinen Vertrag bei Fulham.

Zuletzt gab es Gerüchte, dass der Rekordmeister nicht mehr hundertprozentig davon überzeugt sei, dass der 28-Jährige die richtige Entscheidung für das Mittelfeld von Thomas Tuchel wäre. Stattdessen wurde von einem gewachsenen Interesse an Martin Zubimendi von Real Sociedad berichtet. Auch Fabrizio Romano schrieb auf X (vormals Twitter), dass die Münchner nicht dazu bereit wären, verrückte Summen zu bezahlen. 70-75 Millionen Euro seien demnach ausgeschlossen.

Allerdings würde man den Spieler in München weiterhin wertschätzen. Es gebe sogar eine sehr konkrete Chance, dass Palhinha Fulham im Januar verlassen könnte. Der Preis müsse dann aus Sicht des FCB aber stimmen. Auch Arsenal soll Interesse haben.