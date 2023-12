FC Bayern, News und Gerüchte: Mit großen Namen! Angebliche Transferliste des FCB veröffentlicht

© imago images

FC Bayern München, News: Jamal Musiala spricht über seine Zukunft

Gute Nachrichten für Bayern-Fans: Jamal Musiala macht sich keine Gedanken über einen möglichen Abgang aus München. "Mein Vertrag läuft noch bis 2026, also alles ganz entspannt", sagte der 20-Jährige gegenüber der Münchner Abendzeitung. "Aktuell fühle ich mich sehr wohl beim FC Bayern, im Team und unter Thomas Tuchel", so Musiala weiter.

Ihm sei es wichtig, "dass ich Spaß habe, viel spiele, viele Tore und Assists mache und Titel gewinnen kann", betonte Musiala. Ein großes Lob gab es in dieser Hinsicht für Torjäger Harry Kane: Mit ihm habe der Klub "einen überragenden Torjäger bekommen, mit dem ich super kombinieren kann, und unsere sportliche Leitung arbeitet daran, wichtige Spieler zu verlängern und unser Team weiter zu verstärken." Kein Wunder, dass Musiala das Champions-League-Finale in London im Visier hat: "Wembley ist ein magischer Ort. Ein ganz besonderes Stadion, da ich in London aufgewachsen bin."

Wen Musiala im Kampf um den Henkelpott noch auf der Rechnung hat, könnt Ihr hier nachlesen.