FC Bayern München: Jamal Musiala nennt seine drei "großen Favoriten" auf den Gewinn der Champions League

Jamal Musiala (20) hat neben seinem FCB drei weitere Klubs auf der Rechnung, wenn es um dem Triumph in der Champions League in dieser Saison geht. Das erklärte der Nationalspieler in einem Interview mit der Abendzeitung.

Musiala führte aus: "Ich denke, dass Real Madrid und Manchester City zu den großen Favoriten zählen. Aber auch Arsenal spielt unter Mikel Arteta sehr guten Fußball." Alle drei genannten Vereine, wie auch Musialas FCB, gewannen in der Königsklasse ihre Vorrundengruppen. Die Auslosung in Nyon am Montag ergab, dass Real Madrid im Achtelfinale gegen RB Leipzig ranmuss. Titelverteidiger ManCity bekommt es mit dem FC Kopenhagen zu tun, während Arsenal auf den FC Porto trifft. Der FC Bayern erwischte mit Italiens Vertreter Lazio Rom ebenfalls ein auf dem Papier machbares Los. Nach dem 2:1 gegen den VfL Wolfsburg unter der Woche zum Jahresabschluss sind die Münchener gerade in ihrer kurzen Winterpause. Weiter geht es für Musiala und seine Mannschaftskameraden am 12. Januar mit dem Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim.

Artikel und Videos zum Thema