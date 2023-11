Harry Kane vom FC Bayern würde gerne mit Lionel Messi zusammenspielen: "Einer der größten Spieler"

Stürmer Harry Kane vom FC Bayern München hat verraten, dass er gerne mit Inter Miamis Lionel Messi zusammenspielen würde.

"Ich würde gerne mit Messi spielen. Er ist einer der größten Spieler, die jemals unser Spiel gespielt haben. Also bin ich mir sicher, dass er mir ein paar Assists geben könnte. Ganz sicher", sagte der Engländer gegenüber ESPN.

Der 30-jährige Stürmer hat die Bundesliga schon wenige Monate nach seiner Ankunft im Sturm erobert. Im deutschen Oberhaus erzielte er bisher 17 Tore und damit nach elf Spieltagen bereits mehr als die beiden Torschützenkönige der letzten Saison, Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku (jeweils 16).

Sowohl der englische als auch der argentinische Kapitän werden nun für ihre jeweiligen Nationalmannschaften im Einsatz sein. Während die Three Lions in der Länderspielpause zwei EM-Qualifikationsspiele für 2024 bestreiten, nehmen die Südamerikaner an den Qualifikationsspielen für die Weltmeisterschaft 2026 teil.