FC Bayern München, News und Gerüchte: Hoeneß reagiert auf Eberl-Aus in Leipzig - Hainer erklärt Verzicht auf Rice-Transfer

Eberl wurde nur 25 Stunden vor dem Bundesliga-Duell mit dem FC Bayern bei Leipzig freigestellt . Seit Jahren wird der Ex-Profi der Münchner mit einer Rückkehr als Funktionär in Verbindung gebracht.

Uli Hoeneß hat Fragen nach dem bei RB Leipzig entlassenen Geschäftsführer Max Eberl abgeblockt. "Das war nicht meine Entscheidung, nicht unsere Entscheidung", sagte der Aufsichtsrat des FC Bayern München am Rande des BBL-Spiels der Bayern-Basketballer am Freitagabend bei t-online . "Ich kann dazu gar nix sagen."

FC Bayern, News: Musiala erzählt Kuriosität um Meister-Tor

Jamal Musiala hat sein meisterschaftsentscheidendes Tor gegen den 1. FC Köln vorab offenbar exakt einstudiert. "Ich habe genau diese Position vorher im Training geübt", sagte der 20-Jährige bei ESPN. "Ich glaube, es gibt ein Video von einem Training, wo es genau gleich ausgesehen hat. Ich versuche, im Training viele Wiederholungen aus Positionen zu machen, die ich im Spiel einnehmen könnte. Zum Glück habe ich die richtige Position trainiert."

Musiala traf am letzten Spieltag der vergangenen Saison gegen Köln kurz vor Schluss zum 2:1 für den FC Bayern. Dank dieses Treffers zogen die Münchner in der Tabelle an Borussia Dortmund vorbei und sicherten sich den 33. Meistertitel.