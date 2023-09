FC Bayern München, News und Gerüchte: Manuel Neuer und Julian Nagelsmann nähern sich wohl an, Serge Gnabry tendiert offenbar zu Verbleib

An seinem Verhältnis zu Julian Nagelsmann dürfte eine Rückkehr von Manuel Neuer ins DFB-Tor wohl nicht scheitern. Indes sieht Serge Gnabry seine Zukunft offenbar weiterhin in München. Alle News zum FC Bayern heute.

FC Bayern München, News: Annäherung zwischen Manuel Neuer und Julian Nagelsmann?

Das Verhältnis zwischen Julian Nagelsmann und seinem früheren Bayern-Schützling Manuel Neuer galt in der Endphase des neuen Bundestrainers beim FCB als sehr angespannt. Grund dafür war vor allem die Entlassung von Neuers langjährigem Torwart-Trainer Toni Tapalovic, die Nagelsmann vorangetrieben haben soll.

Nach Nagelsmanns Ernennung zum neuen Nationaltrainer vergangene Woche war daher bereits darüber spekuliert worden, ob Neuer unter ihm noch eine Perspektive im DFB-Team habe. Ein Bericht von t-online.de legt nun aber nahe, dass das Verhältnis zu Nagelsmann wohl kein Hindernis für eine Neuer-Rückkehr ins Tor der DFB-Elf sein würde.

Demnach soll es zuletzt nämlich eine klare Annäherung zwischen Neuer und Nagelsmann gegeben haben. Beide standen zudem wohl auch nach Nagelsmanns Entlassung in München weiterhin in Kontakt.

Neuer fällt bekanntlich seit Dezember vergangenen Jahres verletzt aus. Das Comeback des 37-jährigen Keepers zeichnet sich nun allmählich ab, am Donnerstag kehrte er ins Mannschaftstraining des FCB zurück. Neuers Ziel bei der DFB-Elf ist es, kommenden Sommer bei der Heim-EM in Deutschland im Tor zu stehen. In seiner Abwesenheit ist derzeit Marc-André ter Stegen die Nummer eins.