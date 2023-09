FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß lobt Leroy Sané

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München, hat Leroy Sané für seine starke Form gelobt. Zwei FCB-Spieler könnten im Pokal am Dienstag ihr Startelfdebüt für den Rekordmeister feiern. News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Leroy Sané befindet sich derzeit in herausragender Form beim FC Bayern und steht nach sieben Pflichtspielen schon bei fünf erzielten Treffern, hinzu kommen zwei Tore für die deutsche Nationalmannschaft. Kein Wunder also, dass es für den Offensivspieler aktuell viele lobende Worte hagelt.

© getty

FC Bayern München, News: Darum setzt Thomas Tuchel wohl auf Min-Jae Kim und Dayot Upamecano

Zwar stand Matthijs de Ligt am Samstag gegen Bochum erstmals in der laufenden Saison in der Startelf des FC Bayern, dennoch setzte Trainer Thomas Tuchel zuvor stets auf Neuzugang Min-Jae Kim und Dayot Upamecano. Den Grund dafür will nun der kicker kennen.

Dort heißt es, dass das Tempo der beiden Innenverteidiger ausschlaggebend sei. Hinter Alphonso Davies (35,97 km/h) sind Upamecano (35,02 km/h) und Kim (34,32 km/h) die beiden schnellsten Verteidiger der Bundesliga bislang in dieser Saison.

Tuchels Ziel sei es im vergangenen Transferfenster gewesen, die schnellste Abwehrreihe der Liga zu formieren. Daher hatte der FC Bayern auch starkes Interesse an Rechtsverteidiger Kyle Walker von Manchester City. Der hatte in der Vorsaison mit 37,3 km/h einen Geschwindigkeitsrekord in der Premier League aufgestellt.

Da sich Walker für eine Vertragsverlängerung entschied, wird der FCB laut kicker im Winter erneut nach einem Rechtsverteidiger Ausschau halten. Ebenfalls steht weiter ein Sechser auf der Liste für die kommenden Transferperiode, so heißt es.