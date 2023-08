FC Bayern München - Thomas Tuchel über den FCB-Wunsch nach einem defensiven Sechser: "Wir suchen nicht verzweifelt"

Vor dem Testspiel des FC Bayern gegen den FC Liverpool am Mittwoch haben sich Trainer Thomas Tuchel und Innenverteidiger Matthijs de Ligt in Singapur den Fragen der Journalisten gestellt. Hier könnt Ihr alle Aussagen nachlesen.

Trainer Thomas Tuchel von Bayern München will den Poker um Wunschstürmer Harry Kane nicht unnötig anheizen, hat aber erneut seinen Wunsch nach einer Verstärkung fürs Mittelfeld geäußert. "Vielleicht sollten wir direkt zur nächsten Frage übergehen", sagte der Coach auf der Pressekonferenz in Singapur mit einem Schmunzeln, als er den Stand der Verhandlungen mit Tottenham Hotspur gleich zu Beginn bewerten sollte.

Er könne dies "nicht kommentieren, wie Sie sich vorstellen können", ergänzte Tuchel. Bayern-Boss Jan-Christian Dreesen und der Technische Direktor Marco Neppe waren am Montagabend von der nächsten Verhandlungsrunde aus London zurückgekehrt, ohne einen Durchbruch erzielt zu haben. Die Münchner und die Spurs liegen bei den Ablösevorstellungen für Kane (30) einige Millionen auseinander.

"Wir dürfen uns nicht von Zeitdruck leiten lassen", sagte Tuchel ganz allgemein über die unterschiedlichen Transferbemühungen des deutschen Rekordmeisters, "wir wissen genau, welche Spieler wir wollen". Er selbst will neben Kane, Außenverteidiger Kyle Walker und einem Torwart auch einen Abräumer.

"Wir haben keinen richtigen defensiven Sechser, der sehr defensiv denkt, der darauf achtet, dass da hinten nichts passiert, dem es mehr um den Schutz der eigenen Defensive geht", sagte er. Sollte sich eine Möglichkeit auftun, "dann sind wir offen", meinte Tuchel. Leicht sei es nicht, gab der Coach zu, dessen Wunschspieler Declan Rice lieber zum FC Arsenal wechselte. "Es gibt nur ein paar Spieler, die uns stärker machen können - und diese sind nicht immer verfügbar."

Tuchel über den Abschied von Sadio Mané:

"Manchmal laufen die Dinge nicht so, wie wir sie gerne hätten. Es war etwas traurig. Wir haben uns umarmt in einem letzten Gespräch. Wir wollen in Kontakt bleiben. Wir haben nicht das volle Potenzial aus ihm herausgebracht. Es war die beste Lösung, wie wir sie getroffen haben."

De Ligt über Bayernse Innenverteidigung:

"Wir haben einige Verteidiger mit großer Qualität. Es geht immer ums gesamte Team. Die Zusammenarbeit, die Kommunikation. Wir haben sehr viel Qualität - das Wichtigste ist, dass wir es gemeinsam auf den Platz bekommen. Es ist gut, du musst um deinen Platz kämpfen. Hoffentlich können wir gemeinsam, als gesamtes Team, eine erfolgreiche Saison spielen."

Tuchel über Yann Sommer:

"Es ist nicht einfach für ihn, sich hier komplett frei zu fühlen. Er hat einen Vertrag, natürlich kann er auch bei uns bleiben. Es ist aber auch normal, dass Spieler sich andere Gedanken machen. Im Moment ist Yann unser Torwart und Manuel Neuer versucht, schnell zurückzukommen."

De Ligt über den wechselwilligen Pavard:

"Er hat bislang noch kein Zeichen gegeben, dass er uns verlassen will. Wir kennen die Situation. Für mich ist die Sache nicht so klar, wie beschrieben wird. Es ist schon was dran, es gibt aber keine glasklaren, endgültigen Statements. Es kann immer passieren, dass du in die Situation kommst, dass ein Spieler die Karte zieht, mit einem Jahr Restvertrag gehen zu wollen. In diesem Fall sind wir entspannt, wir warten. Er ist ein sehr zuverlässiger Spieler. Wir werden ihn in sportlicher Hinsicht behandeln, als hätte er einen Zehnjahresvertrag. Es gibt keinen Druck, eine Entscheidung treffen zu müssen. Ihm geht es gut, er ist ein sehr spezieller Charakter, er unterscheidet sich von allen anderen."

Tuchel über den Champions League-Titel:

"Wir sind in einem Klub, bei dem es darum geht, Titel zu gewinnen. Egal, was dein Ziel ist, du musst die Reise starten und es dann Schritt für Schritt machen. Du brauchst auch Glück, dann ist alles möglich. Es bringt nichts, zu viel über den Traum zu sprechen. Wir müssen weiter zusammenwachsen, einen Spirit entwickeln."

Tuchel über die Flügelspieler:

"Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman haben gezeigt, wie wertvoll sie für den FC Bayern sind. Nach dem Weggang von Robert Lewandowski wurde die Verantwortung für die Tore auf mehrere Schultern verteilt. Sie arbeiten hart für das Team. Wir haben viele Optionen, auch Jamal Musiala und Eric Maxim Choupo-Moting können auf Außen spielen. Wir trainieren an unseren Prinzipien. Ein sehr wichtiger Part ist, was nach einem Ballverlust passiert - sie sind die ersten, die das Pressing einleiten."

De Ligt über die Niederländer bei Liverpool:

"Ich spiele seit fünf Jahren mit Virgil van Dijk in der Nationalmannschaft. Er ist ein Vorbild, hat schon extrem viel erreicht. Ich möchte ihm auch gratulieren, dass er neuer Kapitän ist. Auch zu Cody Gakpo habe ich einen guten Kontakt. Ich freue mich sehr, sie morgen zu treffen."

De Ligt über Singapur:

"Wir haben gestern zum ersten Mal hier trainiert. In Japan war es extrem heiß, die Sonne hat den ganzen Tag geschienen. Gestern war es etwas kühler. Wir versuchen, so gut wie möglich zu trainieren und das Beste herauszuholen."

Tuchel über Singapur:

"Ich bin zum dritten Mal hier. Es ist die Stadt der Dachterrassen, die Aussicht ist beeindruckend. Wir hatten ein Abendessen mit dem Staff. Es ist eine schöne, saubere und sehr organisierte Stadt. Es sind sehr freundliche Menschen, die immer helfen wollen. Wir akzeptieren die Wetterbedingungen, sie sind nicht ideal, aber keine Ausrede. Es ist sehr heiß und feucht, deswegen haben wir die Trainingseinheiten auf den Nachmittag verlegt. Es ist eine friedliche, saubere Stadt."

Tuchel über weitere Transfers:

"Ich ziehe es vor, Ihnen das nicht zu sagen. Wir haben klare Entscheidungen getroffen, das ist auch wichtig. Wir wollen nicht zum Spielball des Transfermarkts werden und in irgendeiner Form unter Druck gesetzt werden. Die Spieler, die wir wollen, wissen Bescheid. Das muss reichen. Wir fangen jetzt kein Spiel an, in dem ich auf die Aussagen von Uli Hoeneß reagiere. Ich stehe in gutem Kontakt mit ihm, er ist Teil unserer Transfergruppe, wo wir diese Dinge besprechen. Es ist nicht nötig, immer die gleiche Meinung zu haben. Es ist nur wichtig, dass wir eine guten Austausch haben und dass er meinen Standpunkt kennt. Wir suchen nicht verzweifelt nach einem Spieler, weil wir unseren Spielern vertrauen. Wenn es die Möglichkeit gibt, einen defensiven Sechser zu holen, sind wir offen dafür. Es gibt nicht viele Spieler, die uns besser machen können, aber diese sind nicht immer verfügbar. Wir sind entspannt und werden sehen."

Tuchel über de Ligts Integrationsfähigkeit:

"Das ist genau Matthijs' Stärke. Er ist ein Typ, der Menschen zusammenbringt. Er hat eine sehr gute Art der Kommunikation. Deswegen sind wir froh, dass er hier ist."

De Ligt über die Integration von Min-Jae Kim:

"Ich spreche mit ihm. Wenn du ein neuer Spieler bist, in eine neue Umgebung kommst, ist es wichtig, dass du dich wohlfühlst und dich schnell integrieren kannst. Ich versuche, ihm zu helfen. Nicht nur ihm, sondern auch den anderen Spielern. Das ist das Wichtigste, dass sich Spieler wohlfühlen."

Tuchel über das FCB-Mittelfeld und einen fehlenden Sechser:

"Wir versuchen, das Potential der Spieler zu entwickeln, auszureizen und es für das Team zu nutzen. Niemand muss etwas gegen seine Natur tun. All meine Spieler spielen gerne zwischen beiden Strafräumen. Unsere Spieler haben sehr viel Qualität. Es sind unterschiedliche Spieler - Ryan Gravenberch ist ein sehr guter Dribbler, Leon Goretzka spielt physisch stark, Konrad Laimer ist ein Balleroberer, Joshua Kimmich ist unser Stratege und ein Leader. Er kann alles. Aber ich denke, es ist nicht in seiner DNA, ein defensiver Sechser zu sein. Er mag es, sich viel zu bewegen, er hilft immer überall, er ist ein sehr guter Vorlagengeber. Wir haben keinen richtigen defensiven Sechser, dem es mehr darum geht, den defensiven Schutz zu geben. Es ist meine Beobachtung, dass wir diesen Spielertyp nicht haben, aber man kann auch ohne solch einen Spieler Spiele gewinnen. Wir müssen andere Lösungen finden."

Tuchel über Kane und Saudi-Arabien

Thomas Tuchel und Matthijs de Ligt sind da, die PK geht los und wird komplett auf Englisch abgehalten. Tuchel wird auf das Treffen des FCB im Poker um Harry Kane am Montag angesprochen, will sich dazu aber wenig überraschend nicht äußern. "Ich kann diese Frage nicht kommentieren", sagt der Trainer. Über die Transfer-Offensive aus Saudi-Arabien sagt Tuchel: "Ich bin ein überraschter Beobachter. Das ist eine Goldrauschstimmung, die wir gerade erleben. Das ist eine neue Situation - ähnlich zu der Zeit, als China die Liga gestartet hat. Saudi-Arabien versucht, viele gute Spieler zu holen, eine Marke zu bilden und auf sich aufmerksam zu machen."

Vor Beginn: Tuchel wird sicherlich auch um die eine oder andere Frage zu möglichen Zu- oder Abgängen herumkommen. Wird der 49-Jährige etwas verraten?

Vor Beginn: 27:0 gegen den FC Rottach-Egern, 1:2 gegen Manchester City und 1:0 gegen Kawasaki Frontale: Die Bilanz der bisherigen drei Testspiele der Münchner steht bei zwei Siegen und einer Niederlage. Wie werden sich die Bayern gegen den FC Liverpool (Mittwoch, 13.30 Uhr im LIVETICKER) schlagen?

Vor Beginn: Willkommen zur Pressekonferenz des FC Bayern mit Thomas Tuchel und Matthijs de Ligt. Ab 10.30 Uhr bekommt Ihr hier im Liveticker die wichtigsten Aussagen.

