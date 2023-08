RB Salzburg verliert Trainer, Sportdirektor und Schlüsselspieler: Der Umbruch aller Umbrüche

Mehrere Schlüsselspieler, Trainer Matthias Jaissle und Sportdirektor Christoph Freund: Österreichs Serienmeister RB Salzburg verlor in diesem Sommer zahlreiche wichtige Akteure. Wie geht es weiter?

Während Freunds Wechsel in Salzburg auf Verständnis stieß, sorgte Jaissles überstürzter Abschied für Empörung. In seiner zweijährigen Amtszeit gewann der 35-jährige Deutsche zwar drei von vier nationalen Titel und führte Salzburg erstmals ins Champions-League-Achtelfinale. Anders als Vorgänger wie Marco Rose oder Jesse Marsch wirkte er aber deutlich distanzierter, unnahbarer. Der fragwürdige Abschied passt da ins Bild.

17 Jahre lang war Christoph Freund die große Konstante: Routiniert moderierte er einen Umbruch nach dem anderen, stets hatte er schon frühzeitig für entsprechenden Talente-Nachschub gesorgt . Sowohl auf dem Platz als auch an der Seitenlinie. Die aktuelle Transferperiode ist aber seine letzte, ehe er am 1. September zum FC Bayern München wechseln wird .

Umbrüche ist man bei RB Salzburg längst genauso gewöhnt wie Anfeindungen gegnerischer Fans. In diesem Sommer fällt der Umbruch aber noch extremer aus als in den vergangenen Jahren. Diesmal verlassen nämlich nicht nur ein Haufen Spieler sowie der Trainer Salzburg, diesmal verabschiedet sich gleichzeitig auch der Sportdirektor.

© getty Abgewandertes Erfolgstrio: Sportdirektor Christoph Freund, Mittelfeldmotor Nicolas Seiwald und Trainer Matthias Jaissle.

Struber und Seonbuchner verkörpern den "Salzburger Weg"

Beim 2:0-Auftaktsieg gegen den SCR Altach am Samstag betreuten Jaissles ehemalige Co-Trainer Florens Koch und Alexander Hauser die Mannschaft. Fester Nachfolger wird mit Gerhard Struber ein alter Bekannter. Jahrelang arbeitete der 46-Jährige einst in verschiedenen Rollen in Salzburg, ehe er sich als Cheftrainer mäßig erfolgreich beim Wolfsberger AC, dem FC Barnsley und RB New York probierte.

Vorgestellt wurde Struber bei einer Pressekonferenz am Montag, an der auch Geschäftsführer Stephan Reiter und der designierte Freund-Nachfolger Bernhard Seonbuchner teilnahmen. Sie bilden das neue Führungsduo. Reiter ist seit 2017 im Amt, Seonbuchner arbeitet seit 2010 für Salzburg. Zuletzt fungierte der 40-jährige Deutsche als Sportlicher Leiter des Kooperationsklubs FC Liefering.

Bei den Verpflichtungen von Seonbuchner und Struber war stets von der "Fortsetzung des Salzburger Wegs" die Rede. "Struber hat sein Handwerk beim Klub bzw. in diesem Umfeld gelernt und trägt unsere Spielidee damit also quasi im Herzen", sagte Seonbuchner. Tatsächlich ist Struber sogar der erste gebürtige Salzburger auf der Trainerbank seit dem Red-Bull-Einstieg im Jahr 2005. Die neuen Verantwortungsträger verfügen über sogenannten Stallgeruch, kennen die Spielphilosophie und das Konzept des Klubs bestens. Trotz des Umbruchs aller Umbrüche herrscht somit gewissermaßen auch Kontinuität.

Strubers Aufgabe ist es nun, eine neue Mannschaft aufzubauen. Auch in diesem Sommer verließen etliche Schlüsselspieler den Klub: Keeper Philipp Köhn zog es zur AS Monaco, Mittelfeldmotor Nicolas Seiwald zu RB Leipzig und auch die drei besten Torschützen der vergangenen Saison verabschiedeten sich. Benjamin Sesko ebenfalls nach Leipzig, Junior Adamu zum SC Freiburg und Noah Okafor zur AC Milan.

RB Salzburg: Die Abgänge in diesem Sommer