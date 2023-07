FC Bayern München: Matthäus hält Sabitzer-Wechsel für eine "sinnvolle Lösung"

Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat Verständnis für den Wechsel von Marcel Sabitzer von Bayern München zu Borussia Dortmund gezeigt. Der Transfer sei "eine sinnvolle Lösung für den Spieler, den FC Bayern und für Borussia Dortmund", schrieb der Weltmeister von 1990 wenige Stunden vor der Verkündung in seiner Sky-Kolumne: "Sabitzer ist der Eins-zu-eins-Ersatz für Jude Bellingham".

Der Österreicher war bei den Bayern trotz eines Vertrags bis 2025 auf das Abstellgleis geraten. In der Rückrunde war Sabitzer bereits von den Bayern an Manchester United ausgeliehen gewesen, zuletzt war auch über einen erneuten Wechsel auf die Insel spekuliert worden. Am Montag wurde der 29-Jährige dann am Flughafen in Dortmund gesichtet, am Abend schließlich Vollzug gemeldet. Als Ablöse nannten verschiedene Medien knapp 20 Millionen Euro plus Boni.

Nach den Abgängen von Jude Bellingham, Raphael Guerreiro und Mo Dahoud habe der BVB nachlegen müssen, betonte Matthäus. Mit Sabitzer hole Dortmund "einen Spieler, der auch in München bei weniger Konkurrenzkampf mehr Einsatzzeiten gehabt hätte. Er war in Leipzig und in Österreichs Nationalmannschaft eine Führungspersönlichkeit, er hat zuletzt in Manchester gezeigt, dass er auf hohem Niveau spielen kann und sich sein Selbstvertrauen zurückgeholt", so der 62-Jährige.