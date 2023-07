BVB: Marcel Sabitzer wechselt vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund hat Marcel Sabitzer vom FC Bayern München verpflichtet. Das gab der BVB am Montagabend offiziell bekannt.

Der 29-Jährige unterschreibt beim BVB einen Vertrag bis 2027 und erhält die Rückennummer 20. Dem Vernehmen nach zahlt Dortmund eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro an den FC Bayern, wo Sabitzer noch bis 2025 unter Vertrag stand.

"Marcel ist ein erfahrener Spieler, der seit Jahren auf internationalem Top-Niveau spielt. Er entspricht exakt dem Profil, das wir gesucht haben: ein zentraler Mittelfeldspieler, der uns als Box-to-Box-Akteur sowohl defensiv als auch offensiv verstärken wird", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl und ergänzte: "Marcel ist physisch stark und strahlt zudem eine Menge Torgefahr aus. Wir sind überzeugt davon, dass er auch durch seine Persönlichkeit eine wichtige Stütze des Teams werden und uns gerade in umkämpften Spielen zu noch mehr Durchschlagskraft verhelfen wird."

Auch der Neuzugang kam zu Wort: "Ich kann es kaum erwarten, endlich zur Mannschaft zu stoßen und das BVB-Trikot tragen zu dürfen. Die Gespräche mit Borussia Dortmunds Verantwortlichen waren hervorragend und haben mir gezeigt, wie ambitioniert sich der Klub in den kommenden Jahren aufstellen will. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass der BVB seine Ziele erreicht und möglichst bald allen Grund dazu hat, mit seinen Fans wieder etwas Besonderes zu feiern."

BVB verstärkt sich mit Marcel Sabitzer

Wie die Bild berichtet, soll Kehl den Neuzugang davon überzeugt haben, auf 2,5 Millionen Euro Gehalt plus Prämien zu verzichten. Nun soll Sabitzer rund 7,5 Millionen Euro jährlich vom BVB erhalten.

"Wunschspieler" Sabitzer, wie er in der offiziellen Mitteilung genannt wurde, wird am Dienstag in die USA fliegen, um dort erstmals auf seine neuen Teamkollegen zu stoßen. Die Borussia trat am Montag die Reise in die Vereinigten Staaten an, drei Testspiele stehen für den Vizemeister dort auf dem Programm.

Nach den Abgängen im Mittelfeld von Jude Bellingham (Real Madrid), Raphael Guerreiro (FC Bayern) und Mo Dahoud (Brighton & Hove Albion) dürfte Sabitzer eine wichtige Rolle in der Zentrale von BVB-Trainer Edin Terzic einnehmen.

Im Sommer 2021 kam der Österreicher für eine kolportierte Summe von 15 Millionen Euro von RB Leipzig zum FCB. In München absolvierte der Mittelfeldspieler 54 Pflichtspiele, in denen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen.

In der vergangenen Rückrunde war er an Manchester United verliehen. Bei den Red Devils bestritt Sabitzer 18 Partien (drei Tore, eine Vorlage).

BVB: Neuzugang Marcel Sabitzer im Steckbrief