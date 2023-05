FC Bayern München: Training verpasst - Sorgen um Yann Sommer

Der FC Bayern München muss beim Topspiel am Samstagabend um Yann Sommer bangen. Der aktuelle Stammtorhüter des FCB verpasste das Mannschaftstraining am Mittwoch. Sein Stand für das Spiel am 33. Spieltag ist noch offen.

FC Bayern Münchens Torwart Yann Sommer hat am Mittwoch nicht am Training des deutschen Rekordmeisters teilnehmen können. Magen-Darm-Beschwerden hielten den 34-Jährigen vom Trainingsgelände des Rekordmeisters fern.

Wann Sommer wieder einsteigen kann, ließ der Klub offen. Somit ist auch unklar, ob der Ersatz des verletzten Manuel Neuer im Saisonendspurt am 33. Spieltag ausfallen könnte. Die Münchner empfangen im engen Titelrennen am Samstag (18.30 Uhr) RB Leipzig zum Bundesliga-Topspiel.

Werden die Beschwerden bei Sommer bis dahin nicht besser, wird Bayern die nominelle Nummer drei, Sven Ulreich, ins Rennen schicken müssen.

Ulreich absolvierte in dieser Saison bereits acht Pflichtspiele, kassierte dabei sechs Treffer, hielt aber fünf Mal den Kasten sauber. Neben dem Einsatz in der ersten Runde des DFB-Pokals vertrat er Manuel Neuer vor dessen Wadenbeinbruch bei sieben Pflichtspielen im Oktober. Alle acht Partien mit Ulreich im Tor wurden vom FC Bayern gewonnen.