Am 32. Spieltag der Bundesliga empfängt der FC Bayern München Schalke 04 zum Duell. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Bundesligaspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der Spitzenreiter der Bundesliga, der FC Bayern München, bekommt es am heutigen Tag mit den abstiegsgefährdeten Schalkern zu tun. Sichert sich das Team von Thomas Tuchel wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen oder gelingt Schalke 04 ein weiterer Befreiungsschlag im Tabellenkeller?

FC Bayern München vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Samstag, den 13. Mai, trifft der FC Bayern München am 32. Bundesligaspieltag auf Schalke 04. Die Begegnung startet um 15.30 Uhr in der Allianz-Arena in München.

Mit 65 Zählern steht der FC Bayern München aktuell an der Tabellenspitze der Bundesliga. Der BVB hängt den Bayern jedoch direkt im Nacken, im Kampf um die Meisterschaft dürften sich die Münchner keinen Fehler mehr erlauben. Der FC Bayern München kehrte nach der überraschenden 1:3-Pleite gegen Mainz 05 zuletzt in die Erfolgsspur zurück. Gegen Hertha BSC und Werder Bremen holte das Team von Thomas Tuchel insgesamt sechs Punkte, dominant waren die Auftritte des FC Bayern in den vergangenen Wochen dennoch nicht.

Genau wie der FC Bayern München gewann auch Schalke 04 seine letzten beiden Duelle in der Bundesliga. Durch den starken Lauf der vergangenen Wochen haben sich die Schalker wieder aus der Abstiegszone rausgekämpft. Als Tabellenfünfzehnter liegt das Team von Thomas Reis dennoch weiterhin tief drin im Tabellenkeller. Gelingt Schalke 04 heute ein ähnlich furioser Auftritt wie zuletzt gegen Mainz 05?

© getty Das Team von Thomas Tuchel liegt aktuell an der Tabellenspitze.

FC Bayern München vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Coman - Gnabry

Sommer - Mazraoui, Pavard, de Ligt, Joao Cancelo - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Musiala, Coman - Gnabry Schalke 04: Schwolow - Brunner, van den Berg, M. Kaminski, Matriciani - Krauß, Kral - Drexler - Karaman, Bülter - Mi. Frey

FC Bayern München vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt am heutigen Tag das Duell zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04 exklusiv im TV und Livestream. Live und in voller Länge überträgt der Pay-TV-Sender das Bundesligaspiel auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event. Sky startet mit seiner Übertragung der Partie um 15.15 Uhr. Ab 15.30 Uhr ist Jonas Friedrich für Sky als Kommentator im Einsatz.

Sky überträgt die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04 zudem in der Konferenz, zusammen mit den vier weiteren Bundesligaduellen am Samstagnachmittag. Die Sky-Konferenz seht Ihr auf Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04 am 32. Bundesligaspieltag zeigt Sky alternativ live und vollumfänglich im Livestream. Den Livestream des Pay-TV-Senders findet Ihr auf WOW und in der Sky-Go-App.

FC Bayern München vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spiel: Bundesliga, 32. Spieltag

Bundesliga, 32. Spieltag Duell: FC Bayern München vs. Schalke 04

FC Bayern München vs. Schalke 04 Datum: 13.5.

13.5. Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky-Go-App, WOW

Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. Schalke 04, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt die Partie zwischen dem FC Bayern München und Schalke 04 heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir begleiten für Euch die Partie in einem ausführlichen Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 32. Spieltag - Die Tabelle