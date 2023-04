FC Bayern München - Thomas Tuchel lobt Thomas Müller: "Ich war extrem beeindruckt"

Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hält nach wie vor große Stücke auf Thomas Müller. Die beiden Spiele im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City, in denen der 33 Jahre alte Routinier nicht in der Anfangsformation gestanden hatte, "waren wahrscheinlich die einzigen beiden Spiele, die nicht zu ihm passen", sagte er. Davon abgesehen sei er "ein großer Thomas-Müller-Fan", Müllers "Undefinierbarkeit in Weltklasseausprägung" sei etwas "ganz Besonderes".

Müller gegen Manchester City nicht von Beginn an zu bringen sei auch für ihn eine "harte", aber an Müller auch "klar kommunizierte" Entscheidung gewesen, sagte Tuchel. Zugleich versicherte er: "Jedes andere Spiel ist ein Thomas-Müller-Spiel."

Darüber hinaus lobte Tuchel Müller für dessen Reaktion auf die Nicht-Berücksichtigung. "Ich habe mich wahnsinnig gefreut über seine Reaktion auf dem Trainingsplatz. Thomas wird nie glücklich sein, wenn er nicht spielt, die Art und Weise des Umgangs war absolut vorbildlich, er hat die ganze Mannschaft mitgezogen. Ich war extrem beeindruckt."

Es werde auch künftig nicht ausbleiben, sagte Tuchel, "dass meine Entscheidungen hart sind", allerdings: "Da ist keine persönliche Note drin." Alle Spieler müssten akzeptieren, "dass es harte Entscheidungen gibt - ohne gibt es keine Titel".

Tuchel nahm in seinem Statement auch Bezug zu den Aussagen von Dietmar Hamann, der glaubt, dass Müller unter Tuchel "nächste Saison kein Bayern-Spieler mehr sein" wird. "Ich verstehe den Fokus, auch zu sagen, vielleicht finden wir noch einen Experten, der eine Meinung hat, der sagt, der spielt auf gar keinen Fall, dann finden Sie sicher auch einen Experten, der sagt, der spielt nächstes Jahr ganz sicher unter Thomas Tuchel", sagte Tuchel.

Und weiter: "Vielleicht finden wir auch einen, der ihn auf der zentralen Sechs vorschlägt oder auf der Neun. Das Rad können wir endlos drehen, aber im Kern bei uns würde ich heute sagen, ist alles gut. Thomas hat eine harte Entscheidung gegen sich gekriegt, ich bin der, ich bin der, der am härtesten darunter leidet, ihm die zu sagen. Aber das ist mein Job. Seine Reaktion war überragend! Ich werde nie erwarten, dass er das leicht nimmt oder glücklich ist. Es geht darum, dass wir das zusammen hinkriegen mit Respekt. Er hat seinen Teil großartig erfüllt."