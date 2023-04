FC Bayern München - News und Gerüchte: Dietmar Hamann glaubt nicht an Zukunft von Thomas Müller unter Thomas Tuchel

TV-Experte Dietmar Hamann glaubt nicht an eine Zukunft von Thomas Müller beim FC Bayern München unter Trainer Thomas Tuchel. Lothar Matthäus bestätigt die Gerüchte um ein vorzeitiges Aus von Oliver Kahn. Die News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern München, News: Dietmar Hamann glaubt nicht an Zukunft von Thomas Müller unter Thomas Tuchel

TV-Experte Dietmar Hamann hat in seiner Kolumne für Sky kritisiert, dass Bayern-Trainer Thomas Tuchel nicht auf Thomas Müller in der Startelf des CL-Rückspiels gegen Manchester City gesetzt hat.

"Ich habe nicht verstanden, dass er Thomas Müller nicht von Beginn an gebracht hat in einem Spiel, in dem du Emotionen brauchst, Leader und Spieler, die andere besser machen, wie es Müller kann", schrieb der ehemalige FCB-Spieler: "Dass Tuchel ihn erst nach Mané eingewechselt hat, war für mich ein Schlag ins Gesicht von Thomas Müller. Ein Spieler, der eine Woche zuvor einem anderen ins Gesicht geboxt hat, kommt vor dem Gesicht des FC Bayern ins Spiel."

Hamann glaubt, dass dies eine Wirkung auf Müllers Gedanken hinsichtlich seiner Zukunft beim Rekordmeister haben könnte: "Er hat sich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und seine eigenen Interessen hinten angestellt. Wenn er aber heute schon weiß, dass er in einem Jahr in solchen Spielen zuschauen muss, wird ihn das nicht befriedigen. Ohne Einsätze wird auch sein Einfluss in der Kabine kleiner.

Hamann befürchtet sogar das Ende von Müllers Zeit beim FC Bayern: "Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: Unter Tuchel wird Thomas Müller nächste Saison kein Bayern-Spieler mehr sein."