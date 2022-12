FC Bayern München - Alexander Nübels Berater Stefan Backs: "Neuer und Nübel funktioniert nicht"

Stefan Backs, der Berater von Alexander Nübel, hat sich mit klaren Worten zu einer möglichen Rückkehr des an die AS Monaco verliehenen Torwarts zum FC Bayern München geäußert.

Gegenüber der Münchner Abendzeitung sagte Backs, dass eine Zusammenarbeit zwischen Nübel FCB-Torwarttrainer Toni Tapalovic, ein enger Vertrauter des verletzten Manuel Neuer, kompliziert ist. "Es gibt kein Verhältnis, keinen Austausch mit Tapalovic", erklärte der Berater.

Zudem ist Backs der Meinung: "Neuer und Nübel zusammen beim FC Bayern - das funktioniert nicht."

Der deutsche Rekordmeister hat allerdings Gespräche mit Nübels aktuellem Klub aufgenommen, wie Backs bestätigte: "Der FC Bayern hat mir Bescheid gegeben, dass man mit der AS Monaco in Kontakt steht. Aber es ist noch keine Entscheidung gefallen. Alex ist ganz entspannt. Es ist eine komfortable Situation."

Erst kürzlich sagte Backs der dpa: "Grundsätzlich hat Alex bei Bayern München einen Vertrag unterschrieben, um irgendwann dort zu spielen. Dafür müssen aber Voraussetzungen erfüllt sein." Nübel bräuchte "maximale Rückendeckung", führte Backs weiter aus.

Nübel war 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt, kam in seiner ersten Saison aber nur zu vier Pflichtspieleinsätzen. Seit Sommer 2021 ist der ehemalige U21-Nationaltorhüter an die AS Monaco verliehen. Die Leihe läuft noch bis Saisonende. Beim FC Bayern besitzt Nübel noch einen Vertrag bis 2025.