FC Bayern München, News und Gerüchte: Hubschraubereinsatz! Weitere Details zum Unfall von Manuel Neuer

Manuel Neuer musste nach seinem Unfall beim Skitouren mit dem Hubschrauber abgeholt werden. Eine Rückkehr von Alexander Nübel zum FC Bayern München ist alles andere als ein Selbstläufer. Der Torwart und sein Leihklub AS Monaco sollen einige Bedingungen an den Rekordmeister stellen. News und Gerüchte rund um den FCB gibt es hier.

Die Abfahrt mit einem Akja, einer Trage auf Kufen, wäre bei den vereisten Bedingungen schlicht zu gefährlich und vor allem zu weit gewesen. "Bei solchen Verhältnissen gibt es in dem Bereich keine Alternative zum Hubschrauber", sagte Haberle. Neuer hatte am Wochenende per Instagram darüber aufgeklärt, dass er sich beim Skitouren schwer verletzt hatte. Seine Saison ist höchstwahrscheinlich beendet. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Weltmeister von 2014 gibt es hier.

Neuer habe sich am vereisten und buckligen Südhang befunden, als er sich den Unterschenkel brach. Drei Rettungskräfte machten sich zunächst mit dem Schneemobil auf den Weg, doch transportiert werden musste der Torhüter per Hubschrauber. Das sei allerdings kein Promibonus gewesen.

Manuel Neuer musste nach seinem Ski-Unfall mit einem Hubschrauber abgeholt werden. Das bestätigte nun ein Pressesprecher der Bergwacht Schliersee. Der Bayern-Profi war mit ein paar Freunden auf dem Roßkopf unterwegs - nicht weit von seiner Wahlheimat am Tegernsee entfernt. Lanz Haberle erzählte dem Merkur , dass am Freitag ein Notruf eingegangen sei.

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Rückkehr? Diese Bedingungen soll Alexander Nübel stellen

Derzeit ist unklar, wie es beim FC Bayern München nach der Verletzung von Manuel Neuer weitergeht. Eine Möglichkeit wäre es wohl, die Leihe von Alexander Nübel zur AS Monaco zu beenden. Laut ran.de soll es bereits einen ersten Kontakt zwischen beiden Klubs gegeben haben.

Der Rekordmeister müsse dabei aber drei Hürden bewältigen: Erstens eine Kompensationszahlung an Monaco, zweitens die Frage, ob die Franzosen ihren Torwart mitten in der Saison abgeben und drittens müsse Nübel von einer sportlichen Perspektive in München überzeugt werden. Bereits am Wochenende hatten mehrere Medien davon berichtet, dass eine Rückkehr nur dann ein Thema für ihn sei, wenn er anschließend die Möglichkeit bekäme, regelmäßig zu spielen.

Julian Nagelsmann und sein Trainerteam sollen bisher keinen Kontakt zum Ex-Schalker gesucht haben. Lediglich Hasan Salihamidzic und Marco Neppe haben demnach den regelmäßigen Austausch mit der Nübel-Seite gesucht. Bisher ist offen, wie Nagelsmann und Toni Tapalovic zu einer Rückkehr des 26-Jährigen stehen.

Wie der kicker berichtet, hat sich der Torwarttrainer nie bei Nübel gemeldet. Auch deshalb sei der Torhüter unschlüssig darüber, ob ein Wechsel der richtige Schritt sei. Laut dem Fachmagazin denke der FC Bayern zudem über Keylor Navas von Paris Saint-Germain nach. Ob PSG kurz vor dem Duell in der Champions League dazu bereit sei, den 35-Jährigen zu verkaufen, sei ebenso unklar wie die Frage nach der Bereitschaft des Spielers selbst dazu, als Übergangslösung zu kommen. Auch Nübel wolle klare Garantien für die Zukunft. Als Notfalllösung stehe er nicht bereit. Seit seiner Leihe absolvierte Nübel 72 Pflichtspiele für die AS Monaco.

FC Bayern München: Die ersten Spiele des FCB im Jahr 2023