FC Bayern, News und Gerüchte: Sadio Mané fährt wohl trotz Verletzung mit zur WM

Senegals Nationalteam setzt trotz der Verletzung von Sadio Mané weiter auf den Offensivstar des FC Bayern. Leon Goretzka erfuhr bei seinem Interview für die ZDF-Dokumentation über Katar offenbar keinerlei Einschränkungen seitens seines Klubs. Und: Benjamin Pavard denkt offen über einen Abschied nach. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, News: Senegal setzt trotz Verletzung auf Sadio Mané

Offensivstar Sadio Mané steht trotz seiner Verletzung offenbar im Kader der senegalesischen Nationalmannschaft für die bevorstehende WM in Katar. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Verbandskreise.

Mané bleibe cool, er sei Profi und wisse, dass Verletzungen zum Geschäft gehörten. Allerdings ist es fraglich, ob Mané rechtzeitig zum Auftakt gegen die Niederlande am Montag, 21. November fit wird. Senegals weitere Gruppengegner heißen Katar (25.11.) und Ecuador (29.11.).

Wie die Bayern am Mittwoch mitteilten, hatte Mané im Spiel gegen Werder Bremen eine Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen erlitten. Für die letzte Partie vor der WM-Pause beim FC Schalke 04 (18.30 Uhr) steht Mané daher nicht zur Verfügung.

© getty Sadio Mané verletzte sich im Spiel gegen Werder Bremen.

FC Bayern, News: Leon Goretzka gibt brisantes Interview

Nationalspieler Leon Goretzka hat sich im Rahmen der ZDF-Dokumentation "Geheimsache Katar" klar positioniert. Dabei sprach der Mittelfeldspieler auch kritisch über den Sponsorendeal seines Klubs FC Bayern mit Qatar Airways.

Auf die Frage, ob er sich ein Ende der Partnerschaft wünsche, meinte Goretzka: "Ich persönlich hätte nichts dagegen."

Mit seinen Aussagen baute der Bayern-Star neuen Druck auf seinen Klub auf, zumal die Partnerschaft, die laut Vertrag zum Saisonende ausläuft, bereits seit einiger Zeit von vielen Fans kritisch gesehen wird. Wie die Bild berichtet, ließ der Rekordmeister seinem Spieler bei dem Interview, das an der Säbener Straße stattfand, freie Hand. Demnach wünschten die Bayern keine Autorisierung des Gesprächs.

Die Dokumentation hatte in den vergangenen Tagen hohe Wellen geschlagen. Vor allem die Aussagen des WM-Botschafters Khalid Salman lösten eine Welle des Protests aus. Salman hatte in der Doku Homosexualität als "geistigen Schaden" bezeichnet. Goretzka hatte darauf nach dem Spiel gegen Bremen reagiert und in der Mixed Zone gesagt: "Das ist beklemmend, ein Menschenbild aus dem letzten Jahrtausend. Das ist absolut inakzeptabel."

FC Bayern, News: Benjamin Pavard spricht über Abschied

Abwehrspieler Benjamin Pavard hat offen über einen möglichen Abschied vom FC Bayern München gesprochen.

"Ich habe großen Respekt vor dem FC Bayern, denn dort durfte ich das höchste Niveau kennenlernen", erklärte der französische Weltmeister im Gespräch mit der Sportzeitung L'Équipe. Zugleich ergänzte Pavard: "Ich bin nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung anzunehmen. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken? Aber das sportliche Projekt muss interessant sein."

Pavards Vertrag in München läuft noch bis 2024, schon im vergangenen Sommer gab es Gerüchte um einen Vorzeitigen Abschied des Defensivspielers. Gespräche über eine Vertragsverlängerung gibt es laut Pavard aktuell nicht: "Im Moment konzentriere ich mich auf die WM."

