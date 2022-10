Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

Der FC Bayern München und der SC Freiburg bestreiten am heutigen Sonntagabend die letzte Partie des 10. Spieltags der Bundesliga. Doch wer zeigt / überträgt das Duell der beiden Spitzenteams heute live im TV und Livestream? SPOX hat die Antwort.

Die Begegnung zwischen dem FC Bayern München und SC Freiburg mit dem DAZN-Abonnement live verfolgen!

Am heutigen Sonntag, den 16. Oktober, gastiert der SC Freiburg zum Abschluss des 10. Spieltags der Bundesliga beim FC Bayern München. Das Duell der beiden Topteams wird um 19.30 Uhr in der Allianz-Arena in München angepfiffen.

Beide Mannschaften mussten unter der Woche im Europapokal antreten. Der FC Bayern München gewann am Mittwoch in der Königsklasse mit 4:2 gegen Viktoria Pilsen und konnte sich damit vorzeitig ein Ticket für das Achtelfinale der Champions League sichern. Einen Tag später machte es der SC Freiburg sogar noch besser. Mit 4:0 schlug das Team von Christian Streich den FC Nantes in der Europa League und buchte damit ebenfalls die K.o.-Runde im Europapokal.

© getty Zwei Zähler trennen den FC Bayern München und den SC Freiburg aktuell in der Bundesliga.

Ähnlich verlief auch der vergangene Spieltag in der Bundesliga für die beiden Teams. Der FC Bayern München spielte 2:2 gegen den BVB, der SC Freiburg erzielte das gleiche Ergebnis gegen Hertha BSC. In der Liga befinden sich beide Team trotz der Punkteteilung am 9. Spieltag der Bundesliga weit oben in der Tabelle. Der SC Freiburg könnte heute bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage des Tabellenersten Union Berlin sogar die Tabellenspitze der Bundesliga übernehmen.

In der vergangenen Saison konnte der FC Bayern München jedoch beide Duelle gegen den SC Freiburg für sich entscheiden. Gelingt dem Team von Julian Nagelsmann heute erneut ein Sieg gegen die Gäste aus Freiburg? Dann würde der Rekordmeister am SC Freiburg in der Tabelle vorbeiziehen, der FC Bayern München hat aktuell nur zwei Zähler weniger als das Team von Christian Streich.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: 10. Spieltag, Bundesliga

10. Spieltag, Bundesliga Begegnung: FC Bayern München vs. SC Freiburg

FC Bayern München vs. SC Freiburg Datum: 16. Oktober

16. Oktober Anpfiff: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Austragungsort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream?

DAZN hält in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga. Das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg könnt Ihr somit heute auf DAZN live und vollumfänglich im TV und Livestream erleben.

Auf DAZN 1 beginnt die Übertragung der Partie zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg am heutigen Abend um 18.45 Uhr. Das Spiel kommentieren ab 19.30 Uhr Uli Hebel und Experte Sandro Wagner. Durch die Sendung führt Moderatorin Laura Wontorra, Max Siebald agiert als Reporter.

© getty Thomas Müller ist wieder genesen nach seiner Corona-Infektion.

Mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser könnt Ihr das Spitzenspiel am Abend zudem im Livestream verfolgen. Dort findet Ihr auch die Spielhighlights aller Bundesligaduelle des 10 Spieltags. Ein Abonnement bei DAZN schlägt mit monatlichen 29,99 Euro zur Buche. Ein Jahres-Abo könnt Ihr bei DAZN alternativ für 274,99 Euro buchen. Als DAZN-Kunden könnt Ihr neben den Freitags-und Sonntagsspielen der Bundesliga auch die Champions League, Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, MMA, Handball und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt erleben.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, L. Sané - T. Müller, Mané

Neuer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, L. Sané - T. Müller, Mané SC Freiburg: Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - M. Eggestein, Höfler - Doan, Höler, Grifo - Gregoritsch

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. SC Freiburg heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und dem SC Freiburg begleiten wir hier für Euch bei SPOX im Liveticker. Damit verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 10. Spieltag: Die aktuelle Tabelle