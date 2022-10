In der Europa League ist der SC Freiburg heute beim FC Nantes zu Gast. Hier könnt Ihr das Duell im Liveticker verfolgen.

Schaffen es die Breisgauer, sich gegen Nantes vorzeitig für das Achtelfinale zu qualifizieren? Die Antwort auf diese Frage bekommt Ihr hier im Liveticker!

Nantes vs. SC Freiburg: Europa League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Sport-Club ist nicht nur in der Liga erfolgreich, auch international hat Freiburg einen Sahnestart in die Saison hingelegt. Eine perfekte Ausbeute von neun Punkten aus drei Spielen steht zu Buche, Nantes hingegen konnte bislang nur drei Zähler sammeln. Das Hinspiel entschieden die Breisgauer 2:0 für sich.

Vor Beginn: In beiden Spielen der Gruppe G geht es heute ab 18.45 Uhr zur Sache. Gekickt wird im Stade de la Beaujoire in Nantes.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem FC Nantes und dem SC Freiburg!

© getty Der SC Freiburg kann sich heute vorzeitig für die K.O.-Runde der Europa League qualifizieren.

Europa League, Nantes vs. SC Freiburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Nantes: Lafont - Castelletto, Andrei, Pallois - Appiah, Blas, Moutoussamy, Chirvella, Merlin - Ganago, Simon

Lafont - Castelletto, Andrei, Pallois - Appiah, Blas, Moutoussamy, Chirvella, Merlin - Ganago, Simon Freiburg: Flekken - Sildillia, Ginter, Lienhart, Günter - Doan, Eggestein, Höfler, Grifo - Gregoritsch, Kyereh

Nantes vs. SC Freiburg: Europa League heute im TV und Livestream

Im Free-TV könnt Ihr das Duell in Gruppe G heute leider nicht sehen, dafür gibt es online einen Livestream - und zwar via RTL+. Die Plattform hat neben fünf weiteren Begegnungen an diesem Abend auch das Spiel zwischen Nantes und Freiburg im Programm, los geht's um 18.10 Uhr mit den Vorberichten. Parallel gibt es auch eine Konferenzschaltung, mit der Ihr alle Begegnungen des Abends verfolgen könnt.

Einen Haken hat die Sache: RTL+ ist kostenpflichtig. 4,99 Euro im Monat kostet das Abonnement.

© getty Der SC Freiburg hat in Liga und Europa League einen Traumstart hingelegt.

Europa League, 4. Spieltag: Tabelle in Freiburgs Gruppe G