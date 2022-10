FC Bayern, News und Gerüchte: "Furchtbar" - Pep Guardiola erinnert sich an FCB-Start

Pep Guardiola empfand seinen Start beim FC Bayern München einst als "furchtbar". Ex-Weltmeister Lothar Matthäus lobt Eric Maxim Choupo-Moting in den höchsten Tönen. Julian Nagelsmann kann in der Champions League beim FC Barcelona wohl auf den Großteil seiner Spieler zurückgreifen. Die Bundesliga-Partie gegen Werder Bremen wird im Free-TV gezeigt. News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

FC Bayern, News: "Furchtbar" - Pep Guardiola erinnert sich an FCB-Start

Pep Guardiola war mit seinem Start beim FC Bayern München 2013 alles andere als zufrieden. "Ich erinnere mich, dass wir in der ersten Saisonhälfte viele Spiele gewonnen haben", erklärte der Katalane dem norwegischen TV-Sender Viaplay: "Aber wir haben furchtbar gespielt. Wir gewannen nur wegen der unglaublichen individuellen Qualität der Bayern-Spieler. Es braucht einfach Zeit, sich anzupassen."

Das sei für ihn "ein bisschen schwierig" gewesen, weil die Bayern-Spieler gefragt hätten, "warum man etwas ändern soll, wenn man in der Vergangenheit gewonnen hat." Das sei normal, aber man könne sie "nicht von etwas überzeugen, an das man nicht glaubt. Denn jeder Trainer ist anders und es braucht Zeit, bis es funktioniert", erklärte Guardiola.

Der 51-Jährige holte in München drei Meisterschaften, zweimal den DFB-Pokal, die Klub-Weltmeisterschaft sowie den UEFA-Supercup. Mit einem Schnitt von 2,41 Punkten pro Spiel ist er nach Hansi Flick (2,53) und Jupp Heynckes (2,49 und 2,43) der vierterfolgreichste Trainer in der Klubgeschichte.

Bayern-Noten: Gnabry setzt Ausrufezeichen - zwei mit Luft nach oben © getty 1/17 Der FC Bayern hat sich souverän mit 2:0 bei der TSG Hoffenheim durchgesetzt. Während einer in Abwesenheit von Sané und Mané (zunächst auf der Bank) Eigenwerbung betreiben konnte, hatten zwei Kollegen Probleme. Die Noten der Münchner. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Die wenigen Herausforderungen (Rutter, Prömel) in der ersten Hälfte löste er souverän, am Ende waren es drei Paraden. Hin und wieder in den Spielaufbau integriert, angenehmer Arbeitstag im Kraichgau. Note: 2,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Früh gegen Angelino gefordert und mit Mini-Wacklern. In der Spieleröffnung häufig involviert und mit mehreren schönen Seitenverlagerungen. Gewann auch wichtige Zweikämpfe - und verlor keinen einzigen (7/7). Note: 2. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Musste gegen Rutter das ein oder andere Mal sein Tempo zeigen und hatte seine liebe Mühe, in einem Fall nahe am Foul und einem anderen böse vernascht. Die fällige Gelbe Karte sah er später. Rettete noch auf der Linie. Note: 4. © getty 5/17 MATHIJS DE LIGT: Unauffälliger als Nebenmann Upamecano, was ja aber bei einem Innenverteidiger keine schlechte Sache sein muss. Meiste klärende Aktionen (8), (fast) tadellos im Zweikampf. Erneut der erhoffte Ruhepol. Note: 2,5. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Viel ging über links, der Kanadier hatte stets den Vorwärtsgang eingeschaltet. Defensiv u.a. gegen Prömel mit den bekannten Unachtsamkeiten. Schob aber auch in der zweiten Halbzeit immer wieder an, sehr fleißig, beste Passquote. Note: 3. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Wieder einmal der Fokuspunkt des Münchner Spiels und nahezu fehlerfrei. Ballgewinn vor dem 2:0. Meiste Ballaktionen (93), eine der besten Passquoten (88 Prozent), viele Balleroberungen. Unspektakulär, aber stark. Note: 2. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Bekleidete wie gewohnt den offensiveren Part neben Kimmich und sammelte mit der Kopfballverlängerung auf Musiala Pluspunkte. Das 2:0 ließ er liegen. Hatte ein paar kleinere Fehler im Spiel, viel lief an ihm vorbei. Da geht mehr. Note. 3,5. © imago images 9/17 KINGSLEY COMAN: Bekam aus Belastungsgründen den Vorzug vor Mané und brauchte ein paar Minuten, um ins Spiel zu finden. Sehr engagiert und viel unterwegs, aber die letzte Durchschlagskraft fehlte. Im Vergleich zu seinen Nebenleuten eher blass. Note: 4. © imago images 10/17 JAMAL MUSIALA: Die Einladung zum 1:0 nahm er abgezockt an und kam auch in der Folge zu Abschlüssen. Einen aussichtsreichen Konter vertändelte er leichtfertig. Hielt sich mehrfach das Knie und durfte nach 75 Minuten Feierabend machen. Note: 2,5. © getty 11/17 SERGE GNABRY: Verzeichnete den ersten Abschluss und war anfangs DER Aktivposten im Bayern-Spiel. Als er gerade abzubauen schien, setzte er Choupo-Moting perfekt in Szene. Meiste Schüsse aller Spieler (5). Ausrufezeichen an Mané, Sané und Co. Note: 2. © imago images 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Hatte sich eine erneute Startelfnominierung mehr als verdient und prüfte nach zehn Minuten Baumann (zu zentral). Der zweite Versuch saß. Häufig im Mittelfeld als Anspielstation zu finden. Nach der Pause unauffälliger. Note: 2,5. © getty 13/17 SADIO MANÉ: Ersetzte nach einer Stunde Coman. Seine auffälligsten Szenen hatte er in der Nachspielzeit, als er einen Hundertprozenter ausließ - zu seinem Glück stand er im Abseits - und links am Tor vorbeischoss. Note: 3,5. © getty 14/17 MARCEL SABITZER: Kam für Goretzka und hatte direkt einen gefährlichen Abschluss. Kurze Zeit später geblockt. Gut ins Spiel eingebunden, auch im defensiven Zweikampf mit positiven Momenten. Note: 3. © getty 15/17 MATHYS TEL: In vorderster Front für Choupo-Moting aufgeboten, provozierte er eine Gelbe Karte gegen Kabak. Auch auf den Flügeln zu finden, Zählbares gelang ihm nicht. Note: 3,5. © imago images 16/17 RYAN GRAVENBERCH: Ein Abschluss, ein gewonnener Zweikampf, viel mehr war für den Niederländer, der mit seiner Spielzeit nicht sonderlich glücklich ist, in rund einer Viertelstunde nicht mehr drin. Keine Bewertung. © getty 17/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Durfte für Gnabry in eine offensive Rolle schlüpfen, konnte sich aber nicht mehr nennenswert in Szene setzen, auch weil der FCB seine Angriffsbemühungen zurückfuhr. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: "Vorzeigeprofi" - Lob für Eric Maxim Choupo-Moting

Lothar Matthäus hat Eric Maxim Choupo-Moting in den höchsten Tönen gelobt. "Er ist ein Vorzeigeprofi", schreibt der Weltmeister von 1990 in seiner Kolumne bei Sky: "In der Kabine respektiert und so reif, dass er nicht beleidigt war oder ist, wenn entweder ein anderer Spieler oder ein anderes System bevorzugt wurde."

Mit dieser Qualität sei der Stürmer "der richtige Mann, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort". Und weiter: "Ich finde es klasse, wie der Bayern-Stürmer immer liefert, wenn er gebraucht wird." Auf den Kameruner sei immer Verlass, weil er so gut wie immer sein Tor mache.

"Der Stürmer tut der Mannschaft von Julian Nagelsmann gerade einfach nur gut und hat maßgeblichen Anteil daran, dass die Ergebniskrise der Bayern beendet ist", erklärt Matthäus: "Bayern ist eben eine Mannschaft, die permanent im gegnerischen Strafraum agiert und ein Vollstrecker ist auch deshalb in dieser Mannschaft traditionell nötig."

Choupo-Moting ist aktuell alle 55 Minuten an einem Pflichtspieltor der Bayern beteiligt. Sein Vertrag läuft im Sommer 2023 aus.

FC Bayern, News: Kingsley Coman und Thomas Müller rechtzeitig fit?

Die Personalsituation des FC Bayern München vor dem Duell beim FC Barcelona in der Champions League ist noch etwas unklar. Thomas Müller absolvierte am Montag ein Einzeltraining, soll aber noch rechtzeitig ins Teamtraining zurückkehren. Der Angreifer fiel zuletzt mit einem Magen-Darm-Infekt aus. Auch Kingsley Coman, der gegen Hoffenheim angeschlagen ausfiel, wird gegen Barça wohl wieder einsatzbereit sein.

Verzichten muss Julian Nagelsmann weiterhin auf Lucas Hernández, der nach seinem Muskelbündelriss wieder erste Einheiten mit dem Ball absolvieren konnte. Auch Manuel Neuer (Prellung des Schultereckgelenks), Leroy Sané (Muskelfaserriss) und Bouna Sarr (Knie-OP) werden wohl weiterhin fehlen.

FC Bayern, News: Bundesliga-Spiel gegen Bremen im Free-TV

Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern München und dem SV Werder Bremen wird am 8. November (20.30 Uhr) live im Free-TV übertragen. Eine Kooperation der Seven.One Entertainment Group mit Sky Deutschland hat es möglich gemacht, dass das Spiel auf Sat.1 gezeigt werden kann. Alle Informationen gibt es hier.

