FC Bayern, News und Gerüchte: Sven Ulreich kritisiert Schiri-Entscheidung - Entwarnung bei de Ligt

Ersatztorhüter Sven Ulreich hat nach dem Sieg des FC Bayern München gegen Mainz 05 Schiedsrichter Benjamin Cortus kritisiert. Zugleich gab er sich zuversichtlich, dass Manuel Neuer bald zurückkehren wird. FCB-Trainer Julian Nagelsmann gab beim angeschlagen ausgewechselten Matthijs de Ligt Entwarnung. Alle News und Gerüchte zum FCB gibt es hier.

Weitere News und Gerüchte zum FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Sven Ulreich kritisiert Schiedsrichterentscheidung

Manuel Neuers Vertreter Sven Ulreich hat nach dem 6:2-Erfolg des FC Bayern München gegen den FSV Mainz 05 die Elfmeterentscheidung von Schiedsrichter Benjamin Cortus scharf kritisiert.

"Nie im Leben darf es den geben, weil ich den Kontakt (mit dem Ball, Anm. d. Red.) mit dem Handschuh hatte. Aber selbst, wenn ich den nicht gehabt hätte: Ich gehe ganz normal zum Ball, das ist wie ein Kopfballduell, keine Absicht", schimpfte Ulreich. "Es ist mir unerklärlich, wie der Schiedsrichter da auf Elfmeter entscheiden kann. Der Torhüter darf ja mittlerweile gar nichts mehr, da müssen wir aufpassen."

Ulreich hatte kurz vor der Pause versucht, in seinem Fünfmeterraum eine Mainzer Ecke zu klären. Dabei hatte der FCB-Schlussmann Gegenspieler Jonathan Burkardt mit der Hand im Gesicht getroffen. Schiedsrichter Cortus entschied nach einem Hinweis des VAR und nach Sichtung der Szene in der Review Area auf Elfmeter. Ulreich parierte anschließend gegen Burkardt, die darauffolgende Ecke nutzten die Mainzer zum zwischenzeitlichen 1:3.

Dass Ulreich beim zweiten Mainzer Tor schlecht aussah, nahm der Bayern-Keeper selbstkritisch auf seine Kappe. "Ich wollte nicht den einfachen Ball spielen, sondern den schwierigeren durch die Mitte, weil es einfach Spaß macht, wenn man geil rauskombinieren kann." Es sei "bitter", das daraus das Gegentor resultierte, "aber bei 5:1 probiert man eben andere Dinge als bei 2:1".

Bayern-Boss Oliver Kahn bescheinigte Ulreich trotz des Fehlers vor dem Gegentor eine gute Leistung. "Sven macht das super, ich finde, er hat ganz hervorragend gespielt. Ich habe früher immer gesagt: Bei 5:1 kann man das mal machen, bei 1:0 wäre mir das nicht passiert", sagte der FCB-Vorstandsvorsitzende. Generell lobte Kahn die Leistung des Teams: "Wir sind schwer berechenbar. Es gibt nichts Besseres, als wenn jeder in der Mannschaft Tore erzielen kann. Das erzeugt Respekt beim Gegner. Im Moment sehen wir: Egal wer reinkommt, es funktioniert, es gibt keinerlei Leistungsabfall mehr."

FCB-Noten: Eine Offensive wie aus einem Guss - Ulreich patzt © getty 1/17 Der FC Bayern München hat sein Heimspiel am 12. Spieltag der Bundesliga mit 6:2 (3:1) gegen den 1. FSV Mainz 05 gewonnen. Die Noten und Einzelkritiken der Spieler des FCB. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Nicht wirklich zur Gänze aufzuklären, ob er in der Szene, die zum Mainzer Elfmeter führte, noch am Ball war oder nicht. Hielt den eventuell selbst verschuldeten Strafstoß dann aber gut. Sein Fehlpass schenkte Mainz das 2:5. Note: 3,5. © getty 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Gewohnt offensiv unterwegs und dort auch mit gefälligen Sequenzen. Bereitete Choupo-Motings Pfostentreffer gut vor (54.) und trieb auch vor dem 4:1 an. Wenig später köpfte er knapp an seinem ersten BL-Treffer vorbei (64.). Note: 2,5. © imago images 4/17 DAYOT UPAMECANO: Nicht immer, aber meist sehr aufmerksam und routiniert im Zweikampf. Verzeichnete zusammen mit Davies die meiste Balleroberungen (9). Note: 3. © imago images 5/17 MATTHIJS DE LIGT: Musste angeschlagen zur Pause in der Kabine bleiben. Bis dato mit den meisten klärenden Aktionen auf dem Feld (3). Hatte den heranstürmenden Burkardt bei dessen Lattenkracher aber überhaupt nicht auf dem Schirm (32.). Note: 3,5. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: Tolle Ablage per Hacke auf Musiala kurz vor dem 2:0. Pennte aber beim Ball auf Widmer vor der Doppel-Alu-Chance (32.) und erneut gegen ihn kurz nach der Pause (49.). Meiste abgefangene Bälle (3) und Balleroberungen (9). Note: 2,5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Spielte in Halbzeit eins nur einen Fehlpass und agierte sehr umsichtig. Kam beim 1:3 aber nicht in den Zweikampf gegen Torschütze Widmer - genauso wie vor Barkoks Großchance (65.). Note: 3. © imago images 8/17 LEON GORETZKA: Oft sehr reaktions- und gedankenschnell und daher bis zur seiner Auswechslung nach 60 Minuten mit den meisten Balleroberungen (6). Starker Laufweg vor seinem Kopfballtor zum 4:1. Note: 2. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Bestätigte seine starke Form. Mit der Flanke zur ersten FCB-Chance von Mané (3.). Direkt danach leitete der sein 4. Saisontor zum 1:0 selbst ein. Starker Ball auch in der Entstehung des 2:0. Kam auf 3 Torschüsse. Note: 2. © getty 10/17 JAMALS MUSIALA: Ließ clever für Gnabry durch vor dem 1:0. Sein Abschluss aus 16 Metern ging rechts vorbei (17.). Super Szene und Schuss bei seinem 2:0. Traf nach bärenstarkem Solo nur die Latte (63.). Auch er kam auf 3 Torschüsse. Note: 2. © getty 11/17 SADIO MANE: Energiegeladene Vorstellung. Lieferte zum 1:0 und 4:1 seine ersten beiden BL-Vorlagen ab. Holte zudem den Elfmeter heraus, den er schlecht schoss, im Anschluss aber zu seinem 6. Saisontor versenkte. Kam auf starke 7 Torschüsse. Note: 1,5. © imago images 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Gewann jeden seiner 7 Zweikämpfe. Hatte als Prellbock die Füße in der Entstehung des 1:0 im Spiel und legte das 2:0 selbst auf. Scheiterte in der 54. am Pfosten, kurz vor dem Ende schob er zum 6:2 ein. Note: 1,5. © imago images 13/17 BENJAMIN PAVARD: Kam zur Pause für de Ligt herein und spielte fortan in der Innenverteidigung. Konnte nur wenig später Aarons Flanke auf Widmer nicht verhindern. Sonst ließ er sich jedoch nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5. © getty 14/17 MARCEL SABITZER: Nach einer Stunde für Goretzka in die Partie gekommen und anschließend mit einer ordentlichen, unauffälligen Vorstellung. Sein Abschluss in der 83. geriet zu zentral. Note: 3,5. © getty 15/17 KINGSLEY COMAN: Gnabry machte für ihn Platz (60.). Auch er trat danach nicht sehr in Erscheinung und blieb ohne Torabschluss. Bereitete aber das 6:2 vor. Note: 3. © getty 16/17 RYAN GRAVENBERCH: Wurde für Musiala nach 72 Minuten eingewechselt. Kam nur auf 13 Ballaktionen. Keine Bewertung. © imago images 17/17 MATHYS TEL: Für Mane ins Spiel gekommen (76.) und nur wenige Sekunden später direkt mit einem Abschluss aufs Tor. Drei Minuten nach seiner Hereinnahme traf er stark zum 5:1 - sein zweites Bundesligator. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: Entwarnung bei Matthijs de Ligt

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat beim angeschlagen ausgewechselten Matthijs de Ligt zunächst Entwarnung gegeben. "Stand jetzt war es nur eine Vorsichtsmaßnahme. Er hat eine Muskelverhärtung", sagte Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem 6:2-Sieg gegen Mainz.

De Ligt war gegen Ende der ersten Hälfte am linken Oberschenkel behandelt worden. Zur Pause war der Niederländer in der Kabine geblieben. Sollten die Beschwerden schlimmer werden, kündigte Nagelsmann für Sonntag eine eingehendere Untersuchung an. "Aber ich gehe nicht davon aus", ergänzte der FCB-Coach.

© imago images Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern München weiterhin verletzt.

FC Bayern, News: Zuversicht bei Comeback von Manuel Neuer

Hinsichtlich der Rückkehr von Stammtorhüter Manuel Neuer haben die Verantwortlichen des FC Bayern München am Rande der Partie gegen Mainz Zuversicht verbreitet. Sein derzeitiger Vertreter Sven Ulreich rechnet jedenfalls mit einem baldigen Comeback.

"Wir brauchen da nicht zu spekulieren. Manu ist auf einem guten Weg der Besserung. Ich gehe davon aus, dass er vor der WM noch Spiele machen wird", sagte der 34-Jährige nach der Partie.

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte sich vor dem Anpfiff optimistisch gezeigt. "Ich habe Manu heute gesehen, er war gut drauf. Ich denke, dass er bei der WM dabei sein wird, aber das kann ich nicht sagen. Er ist Profi genug, und seine Laune zeigt, dass er auf einem guten Weg ist, deshalb mache ich mir für Fußballdeutschland keine Sorgen", sagte Salihamidzic bei Sky. Neuer fällt seit Mitte Oktober wegen einer Schultereckgelenksprellung aus.

FC Bayern, Gerücht: Bot der FCB 100 Millionen für João Félix?

Der FC Bayern München soll im Sommer angeblich mit einer Mega-Offerte für João Félix bei Atlético Madrid abgeblitzt sein. Wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet, wollte der deutsche Rekordmeister den Portugiesen für 100 Millionen Euro Ablöse nach München locken.

Die Bayern hatten den 22-Jährigen als Ersatz für den zum FC Barcelona gewechselten Robert Lewandowski ins Auge gefasst. Doch Atlético legte ein Veto ein. Die Rojiblancos hoffen auf eine positive Entwicklung bei ihrem ehemaligen 127-Millionen-Euro-Neuzugang.

Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

FC Bayern, News: Julian Nagelsmann kündigt Rotation an

FCB-Coach Julian Nagelsmann hat mit Blick auf das sportlich bedeutungslose Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand am Dienstag einige Umstellungen angekündigt.

"Wir werden schon ein bisschen verändern. Wir müssen abwarten, was in den nächsten zwei Tagen passiert. Wir haben nicht so viel Zeit", sagte Nagelsmann nach dem Sieg gegen Mainz, bei dem er seine Startelf im Vergleich zum vorherigen CL-Spiel in Barcelona unverändert gelassen hatte. "Es werden wahrscheinlich keine sieben Spieler, die wir rotieren, aber drei, vier vielleicht schon."

Womöglich wird Nagelsmann einigen Spielern, die zuletzt viel gespielt haben, eine Pause gönnen. "Wir müssen abwarten, was mit Matthijs ist. Upa hat ein bisschen schwere Beine. Sadio und Choupo haben viel gespielt. Wir haben einige, die viele Spielminuten in den Knochen haben", sagte Nagelsmann. Mit dem 3:0-Sieg in der Vorwoche in Barcelona sicherten sich die Bayern bereits den Gruppensieg, der Einzug ins Achtelfinale stand schon zuvor fest.

FC Bayern: Die Spiele bis zur WM-Pause