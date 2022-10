FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05 6:2: Schützenfest! FCB übernimmt vorerst Tabellenführung

Der FC Bayern München hat vorübergehend die Tabellenführung in der Bundesliga übernommen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann mit 6:2 (3:1) gegen den FSV Mainz 05. Union Berlin kann am Sonntag mit einem Sieg wieder vorbeiziehen.

Die Tore für Bayern erzielten Serge Gnabry (5.), Jamal Musiala (28.), Sadio Mané (43.), Leon Goretzka (58.), Mathys Tel (79.) und Eric Maxim Choupo-Moting (86.). Silvan Widmer (45.+4.) und Marcus Ingvartsen (82.) trafen für Mainz.

Vor Anpfiff war über die gesamte Südkurve "Ultra München" zu lesen, was sich wenig später zu "Schickeria" veränderte. Die Fan-Gruppierung des FC Bayern feiert 20-jähriges Jubiläum.

Matthijs de Ligt musste kurz vor dem Pausenpfiff am Oberschenkel behandelt werden und blieb in der Kabine. Hier geht's zur News.

Der FC Bayern ist in der Bundesliga durch den Sieg seit knapp zehn Monaten in der Allianz Arena ungeschlagen (17 Pflichtspiele).

FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05: Die Analyse

Nagelsmann vertraute auf die gleiche Elf wie beim 3:0-Sieg in Barcelona, Mazraoui bekam erneut den Vortritt vor Pavard. Die zuvor dreimal in Folge siegreichen Mainzer spielten in einer 3-3-2-2-Grundordnung, die sich bei gegnerischem Ballbesitz in ein sehr defensiv ausgerichtetes 5-3-2 änderte.

Das ermöglichte den Bayern, sich ohne großen Druck bis weit in die Hälfte der Gäste zu kombinieren. Die Münchner gaben den Nullfünfern kaum Luft zum Atmen - knapp 71 Prozent Ballbesitz in den ersten 15 Minuten - und gingen durch Gnabry (5.) in Führung. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die Bayern auf 2:0 erhöhten (28.).

In der Folge traute sich Mainz etwas mehr und verpasste den Anschluss nach zwei Alu-Treffern denkbar knapp (32.), ehe es auf beiden Seiten einen Elfmeter gab: Mané verwandelte für Bayern (43.) im Nachschuss, Ulreich hielt gegen Burkhardt (45.+3.). Bei der anschließenden Ecke musste sich der Neuer-Vertreter aber geschlagen geben (45.+4.).

Nach dem Seitenwechsel übernahm der FCB wieder die volle Kontrolle und ließ beste Chancen aus, bis Goretzka den vierten Hochkaräter in kürzester Zeit zur Vorentscheidung (58.) nutzte. Weil beide Trainer kräftig durchwechselten, wurde die Partie in der Schlussphase wieder wilder. Der eingewechselte Tel (79.) und Choupo-Moting erhöhten (86.) für Bayern, Ingvartsen erzielte den zweiten Mainzer Ehrentreffer.

FCB-Noten: Eine Offensive wie aus einem Guss - Ulreich patzt © getty 1/17 Der FC Bayern München hat sein Heimspiel am 12. Spieltag der Bundesliga mit 6:2 (3:1) gegen den 1. FSV Mainz 05 gewonnen. Die Noten und Einzelkritiken der Spieler des FCB. © imago images 2/17 SVEN ULREICH: Nicht wirklich zur Gänze aufzuklären, ob er in der Szene, die zum Mainzer Elfmeter führte, noch am Ball war oder nicht. Hielt den eventuell selbst verschuldeten Strafstoß dann aber gut. Sein Fehlpass schenkte Mainz das 2:5. Note: 3,5. © getty 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Gewohnt offensiv unterwegs und dort auch mit gefälligen Sequenzen. Bereitete Choupo-Motings Pfostentreffer gut vor (54.) und trieb auch vor dem 4:1 an. Wenig später köpfte er knapp an seinem ersten BL-Treffer vorbei (64.). Note: 2,5. © imago images 4/17 DAYOT UPAMECANO: Nicht immer, aber meist sehr aufmerksam und routiniert im Zweikampf. Verzeichnete zusammen mit Davies die meiste Balleroberungen (9). Note: 3. © imago images 5/17 MATTHIJS DE LIGT: Musste angeschlagen zur Pause in der Kabine bleiben. Bis dato mit den meisten klärenden Aktionen auf dem Feld (3). Hatte den heranstürmenden Burkardt bei dessen Lattenkracher aber überhaupt nicht auf dem Schirm (32.). Note: 3,5. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: Tolle Ablage per Hacke auf Musiala kurz vor dem 2:0. Pennte aber beim Ball auf Widmer vor der Doppel-Alu-Chance (32.) und erneut gegen ihn kurz nach der Pause (49.). Meiste abgefangene Bälle (3) und Balleroberungen (9). Note: 2,5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Spielte in Halbzeit eins nur einen Fehlpass und agierte sehr umsichtig. Kam beim 1:3 aber nicht in den Zweikampf gegen Torschütze Widmer - genauso wie vor Barkoks Großchance (65.). Note: 3. © imago images 8/17 LEON GORETZKA: Oft sehr reaktions- und gedankenschnell und daher bis zur seiner Auswechslung nach 60 Minuten mit den meisten Balleroberungen (6). Starker Laufweg vor seinem Kopfballtor zum 4:1. Note: 2. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Bestätigte seine starke Form. Mit der Flanke zur ersten FCB-Chance von Mané (3.). Direkt danach leitete der sein 4. Saisontor zum 1:0 selbst ein. Starker Ball auch in der Entstehung des 2:0. Kam auf 3 Torschüsse. Note: 2. © getty 10/17 JAMALS MUSIALA: Ließ clever für Gnabry durch vor dem 1:0. Sein Abschluss aus 16 Metern ging rechts vorbei (17.). Super Szene und Schuss bei seinem 2:0. Traf nach bärenstarkem Solo nur die Latte (63.). Auch er kam auf 3 Torschüsse. Note: 2. © getty 11/17 SADIO MANE: Energiegeladene Vorstellung. Lieferte zum 1:0 und 4:1 seine ersten beiden BL-Vorlagen ab. Holte zudem den Elfmeter heraus, den er schlecht schoss, im Anschluss aber zu seinem 6. Saisontor versenkte. Kam auf starke 7 Torschüsse. Note: 1,5. © imago images 12/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Gewann jeden seiner 7 Zweikämpfe. Hatte als Prellbock die Füße in der Entstehung des 1:0 im Spiel und legte das 2:0 selbst auf. Scheiterte in der 54. am Pfosten, kurz vor dem Ende schob er zum 6:2 ein. Note: 1,5. © imago images 13/17 BENJAMIN PAVARD: Kam zur Pause für de Ligt herein und spielte fortan in der Innenverteidigung. Konnte nur wenig später Aarons Flanke auf Widmer nicht verhindern. Sonst ließ er sich jedoch nichts zu Schulden kommen. Note: 3,5. © getty 14/17 MARCEL SABITZER: Nach einer Stunde für Goretzka in die Partie gekommen und anschließend mit einer ordentlichen, unauffälligen Vorstellung. Sein Abschluss in der 83. geriet zu zentral. Note: 3,5. © getty 15/17 KINGSLEY COMAN: Gnabry machte für ihn Platz (60.). Auch er trat danach nicht sehr in Erscheinung und blieb ohne Torabschluss. Bereitete aber das 6:2 vor. Note: 3. © getty 16/17 RYAN GRAVENBERCH: Wurde für Musiala nach 72 Minuten eingewechselt. Kam nur auf 13 Ballaktionen. Keine Bewertung. © imago images 17/17 MATHYS TEL: Für Mane ins Spiel gekommen (76.) und nur wenige Sekunden später direkt mit einem Abschluss aufs Tor. Drei Minuten nach seiner Hereinnahme traf er stark zum 5:1 - sein zweites Bundesligator. Keine Bewertung.

FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05: Die Aufstellungen

FC Bayern: Ulreich - Mazraoui, Upamecano, de Ligt (46. Pavard), Davies - Kimmich, Goretzka (60. Sabitzer) - Gnabry (60. Coman), Musiala (71. Gravenberch), Mané (76. Tel) - Choupo-Moting

Mainz 05: Zentner - Fernandes (67. Bell), Hack, Caci - Widmer, Barreiro - Aaron, Stach (62. Barkok), J.-S. Lee (62. Fulgini) - Onisiwo (76. Burgzorg), Burkardt (62. Ingvartsen)

FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05: Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Gnabry (5.), 2:0 Musiala (28.), 3:0 Mané (43., FE), 3:1 Widmer (45.+4., FE), 4:1 Goretzka (58.), 5:1 Tel (79.), 5:2 Ingvartsen (82.), 6:2 Choupo-Moting (86.)

Bes. Vorkommnis: Ulreich hält Elfmeter gegen Burkhardt (45.+3.)

Der Star des Spiels: Sadio Mané (FC Bayern)

Energiegeladene Vorstellung. Lieferte zum 1:0 und 4:1 seine ersten beiden Bundesliga-Vorlagen ab. Holte zudem den Elfmeter heraus, den er schlecht schoss, im Anschluss aber zu seinem 6. Saisontor versenkte. Gute Zweikampfquote (60 Prozent), sieben Torschüsse.

Der Flop des Spiels: Alexander Hack (Mainz 05)

Der zentrale Innenverteidiger in der Mainzer Dreierkette hatte große Probleme mit dem Tempo der Bayern-Angreifer (Mané, Gnabry, Musiala). In der ersten Hälfte gewann er nur drei seiner neun Zweikämpfe und verzeichnete eine unterirdische Passquote von 29 Prozent. Verschuldete zudem den Elfmeter, der zum 3:0 führte.

Der Schiedsrichter: Benjamin Cortus

Kein leichter Nachmittag für den Unparteiischen. Entschied in der 18. Minute zweimal richtig, als er nicht auf den Punkt zeigte. Ebenfalls korrekt, nach Sichtung der TV-Bilder beim Foul an Mané auf Elfmeter zu entscheiden. Die Szene vor dem zweiten Strafstoß ließ sich nicht klar auflösen. Lag zudem mit der Gelben Karte an Fernandes (34.) daneben.