FC Bayern, News und Gerüchte: Kuffour verteidigt Salihamidzic - zweite Verletzung bei Neuer?

Sammy Kuffour hat Hasan Salihamidzic in Schutz genommen. Manuel Neuer plagt sich offenbar mit einer weiteren Verletzung herum. Und: Sven Ulreich bekommt ein dickes Lob. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

Weitere News und Gerüchte zum FCB findet Ihr hier

FC Bayern, News: Kuffour verteidigt Hasan Salihamidzic

Sportvorstand Hasan Salihamidzic musste sich in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik wegen seiner Transferpolitik gefallen lassen. Der frühere Bayern-Spieler Samuel Kuffour hat dafür kein Verständnis.

"Warum reden die Leute so oft über Brazzo? Warum erlauben Sie es sich, ihn zu kritisieren?", sagte Kuffour im Interview mit Sport1: "Brazzo macht einen tollen Job. Bayern hat die Champions League gewonnen, sie haben mit ihm die deutsche Meisterschaft und den Weltpokal gewonnen. Was will man noch mehr? Er soll sich nicht beirren lassen und so weitermachen wie bisher."

Der 46-Jährige schwärmt von drei FCB-Spielern ganz besonders. "Ich liebe diesen Typ", meinte Kuffour auf Leroy Sané angesprochen: "Er ist ein fast kompletter Spieler. Über Sadio Mané müssen wir übrigens auch nicht reden. Er ist im Moment der zweitbeste Spieler der Welt hinter Karim Benzema. Und Alphonso Davies ist eine Maschine. Er ist erst 21 und hat ein unglaubliches Potenzial in der Offensive."

Dass der deutsche Rekordmeister aktuell nur Platz zwei in der Bundesliga hinter Union Berlin belegt, beunruhigt den Ghanaer nicht. Wichtig sei lediglich, wer am Ende die Schale in den Händen hält, das werde in dieser Saison und auch in den kommenden Jahren der FC Bayern sein.

"Ich glaube, die Liga ist für den Bayern-Fan nicht mehr attraktiv. Was der Bayern-Fan braucht, ist die Champions League", so Kuffour.

Der frühere Abwehrspieler trug von 1994 bis 2005 das Bayern-Trikot. Mittlerweile lebt Kuffour wieder in seiner afrikanischen Heimat, hilft Menschen in Not, arbeitet als TV-Experte und betreibt eine Immobilien-Firma.

© getty

FC Bayern, News: Sorgen um Manuel Neuer und Thomas Müller

Der FC Bayern muss aufgrund einer Prellung im linken Schultereckgelenk weiterhin auf Torhüter Manuel Neuer verzichten. Das bestätigte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag bei einer Pressekonferenz.

Allmählich nehmen die Sorgen zu, dass der 36-Jährige die am 20. November in Katar beginnende Weltmeisterschaft verpassen könnte. "Das weiß ich nicht, weil ich kein Hellseher bin", sagte Nagelsmann auf die Frage, ob es Neuer zur WM schaffen wird: "Manu und ich können nicht in seinen Körper reinschauen. Wir wissen nicht, wann das Schmerzbild aufhört. Ich weiß es nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass er die WM spielen kann. Dafür tun wir alles."

Wie die Bild berichtet, plagt sich Neuer nun auch noch mit Wadenproblemen herum. Der Plan sei, dass der Torhüter vor der WM noch zwei Partien absolvieren wird - am 8. November gegen Werder Bremen und vier Tage später beim FC Schalke 04.

Thomas Müller bereitet derweil die Hüfte Probleme. Der 33-Jährige wird frühestens am 5. November beim Spiel bei Hertha BSC wieder auf dem Platz stehen. "Wir müssen ihn mal rausnehmen und der Struktur ein bisschen Ruhe geben", sagte Nagelsmann.

FC Bayern, News: Lob für Sven Ulreich

Da Neuer ausfällt, kommt es umso mehr auf Ersatztorhüter Sven Ulreich an. Der 34-Jährige stand in dieser Saison bereits in sechs Pflichtspielen zwischen den Pfosten der Münchner.

"Wir sind froh, dass wir einen haben, der, wenn er gebraucht wird, immer präsent ist. Er ist ein guter Typ und ein wichtiger Typ für die Mannschaft, der seiner Rolle gerecht wird und sich seiner Rolle bewusst ist. Er braucht keine lange Anlaufzeit, um auf die nötige Spannung zu kommen. Er macht es überragend", sagte Nagelsmann.

FC Bayern, News: Voraussichtliche Aufstellung gegen Mainz

Der FC Bayern trifft am Samstag am 12. Bundesliga-Spieltag auf den 1. FSV Mainz 05 (15.30 Uhr im LIVETICKER). Neben Neuer und Müller muss Nagelsmann auch auf Lucas Hernández (Muskelbündelriss), Leroy Sané (Muskelfaserriss) und Bouna Sarr (Knie-Operation) verzichten.

FC Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Musiala, Mané - Choupo-Moting

Mainz 05: Zentner - Fernandes, Hack, Caci - Widmer, Kohr, Aaron - Stach, Lee - Onisiwo, Ingvartsen

FC Bayern: Die Spiele bis zur WM-Pause