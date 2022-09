FC Bayern, News und Gerüchte: Goretzka sorgt angeblich für Ärger - Lewandowski kehrt "als Feind" zurück

Julian Nagelsmann hat offenbar nicht nur wegen Leon Goretzka alle Hände voll zu tun, um die Kabine bei Laune zu halten. Robert Lewandowski kehrt "als Feind" mit dem FC Barcelona zurück nach München, heißt es in Spanien. Und: Für Mathys Tel sollen zahlreiche Leih-Anfragen eingegangen sein. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, Gerücht: Brodelt es in der Kabine?

Beim FC Bayern herrsche ein "Kabinen-Brodeln", berichtet die Bild. Demnach spüre auch Trainer Julian Nagelsmann trotz seiner Aussage bei Sky am Wochenende ("Das nehme ich nicht so wahr") mittlerweile deutlich, dass einige Spieler mit ihren Rollen unzufrieden seien. Aus diesem Grund führe der 35-Jährige mittlerweile bis zu vier Einzelgespräche pro Tag.

Besonders mau sei die Laune bei Leon Goretzka. Allerdings sei dessen Forderung nach einem Startelfeinsatz nach dem 2:0-Sieg bei Inter Mailand zum Champions-League-Auftakt ("Jetzt bin ich dann aber auch bereit zu starten") bei der Teamführung um Nagelsmann überhaupt nicht gut angekommen.

Goretzka durfte beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart trotzdem von Beginn an ran, wird gegen Barcelona aber wieder durch Marcel Sabitzer ersetzt. "Marcel hat die Körner und die Power", sagte Nagelsmann am Montag. Goretzka "spürt nach so langer Zeit die Belastung. Wir müssen das steuern, dass wir noch länger was von ihm haben."

FC Bayern, Gerücht: Zahlreiche Leih-Angebote für Mathys Tel

Mathys Tel hat gegen Stuttgart Geschichte geschrieben. Mit 17 Jahren und 136 Tagen avancierte der Franzose zum jüngsten Startelf-Debütanten und durch seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 auch zum jüngsten Bundesliga-Torschützen des deutschen Rekordmeisters aller Zeiten. Bereits zuvor hatte er Jamal Musiala durch seinen Treffer im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln als jüngsten Bayern-Pflichtspieltorschützen aller Zeiten abgelöst.

Nun berichtete Transferexperte Fabrizio Romano, dass Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach dem Wechsel von Stade Rennes im Sommer zahlreiche Leih-Anfragen für Tel vorgelegen hätten, ohne dabei einen konkreten Klub zu nennen. Eine Leihe sei aber weder für die Bosse noch für Nagelsmann ein Thema gewesen.

FC Bayern, News: Müller hält Kritik für fair

Mit 12 Punkten aus sechs Spielen haben die Bayern den schwächsten Bundesliga-Saisonstart seit 12 Jahren hingelegt. Thomas Müller kann die jüngste Kritik deshalb nachvollziehen.

"Wenn wir Federn lassen, lässt das immer Raum für Kritik und Interpretationen. Das ist auch fair enough. Jetzt eine grundsätzliche Debatte auszulösen, ist anderen überlassen, aber es geht darum, was man sich erlauben kann, um ein Ziel zu erreichen", sagte der 33-Jährige am Montag.

Nun sieht Müller die Mannschaft in der Pflicht: "Wir haben es zugelassen, dass es eine Situation gibt, in der wir bestraft werden - und darum war ich sauer."

FC Bayern, News - Xavi: "Haben nicht nur Lewandowski"

Am Dienstag trifft Bayern in der Champions League auf den FC Barcelona (21 Uhr im LIVETICKER). Barca-Trainer Xavi stellte bei einer Pressekonferenz klar, dass die Katalanen nicht nur aus Robert Lewandowski bestehen. "Er ist wichtig. Sein Timing, sein Tempo und sein Spielverständnis geben uns viel, aber wir haben noch viele andere Waffen", sagte der 42-Jährige.

Barcas Bilanz gegen Bayern ist nicht berauschend. Zuletzt setzte es vier Pleiten in Serie gegen den deutschen Rekordmeister, darunter das 2:8-Desaster im Champions-League-Viertelfinale 2020. In München hat Barca überhaupt noch nie gewonnen, der letzte Sieg gegen Bayern gelang im Mai 2015 im Halbfinale der Königsklasse (3:0). Die Gesamtbilanz: 9 Bayern- Siege, 2 Unentschieden, 2 Barca-Siege.

"Wir haben viel gelitten und hatten eine schlechte Zeit hier", meinte Xavi über die Rückkehr nach München: "Wir wollen dagegenhalten. Wir haben eine Chance, hier zu gewinnen. Aber wir kommen auch mit Demut."

Besonders Thomas Müller genießt beim Barca-Trainer großen Respekt: "Er ist ein fantastischer Spieler, er macht einen großen Unterschied und kann das Spiel lesen. Er ist ein Anführer. Es ist schwierig, ihn zu verteidigen."

Champions League, 2. Spieltag: Die Gruppe C im Überblick

Platz Team Spiele Differenz Punkte 1 FC Barcelona 1 4 3 2 FC Bayern München 1 2 3 3 Inter 1 -2 0 4 Viktoria Pilsen 1 -4 0

FC Bayern, News: "Barca macht den Bayern Angst"

Das Duell zwischen Bayern und Barcelona bestimmt bereits im Vorfeld die Schlagzeilen in den spanischen Medien. "Barca macht den Bayern Angst", schrieb die Marca und verwies auf den überragenden Saisonstart der Katalanen mit fünf Siegen aus fünf Liga-Partien und dem Auftaktsieg in der Champions League gegen Viktoria Pilsen (5:1).

Lewandowski werde "von Barcas Henker zum Verbündeten gegen die Bayern", so die Mundo Deportivo. Und die Sport erklärte: "Es ist wahrscheinlich, dass Barca Bayern mehr fürchtet. Aber die Realität ist, dass der entscheidende Spieler die Mannschaft gewechselt hat. Robert Lewandowski kehrt an diesem Dienstag als Feind in die Allianz Arena zurück."

FC Bayern, News: Voraussichtliche Aufstellungen gegen Barcelona

Neben Kingsley Coman (Muskelfaserriss) steht den Münchnern gegen Barca auch Bouna Sarr nicht zur Verfügung. Einem Bericht der französischen Zeitung L'Equipe zufolge wird sich der Abwehrspieler am Dienstag einer Operation an der Patellasehne unterziehen und erst 2023 wieder zur Verfügung stehen.

"Ich bin auf vielen Positionen klar, bei der Innenverteidigung noch nicht", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Montag bei einer Pressekonferenz. Lucas Hernandez sei gesetzt, er schwanke aber noch zwischen Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt.

FC Bayern: Neuer - Pavard, de Ligt, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - Sane, Musiala - Müller, Mane

FC Barcelona: Ter Stegen - Bellerin, Kounde, Garcia, Marcos Alonso - Busquets - Gavi, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Dembele

FC Bayern München: Die bisherigen Spiele in der Bundesliga