Beim Champions-League-Gruppenspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona (21 Uhr im LIVETICKER) kommt es aus Münchner Sicht zum großen Wiedersehen mit Ex-Spieler Robert Lewandowski. SPOX liefert Euch die wichtigsten Fragen und Antworten zur Partie gegen Barca.

Am morgigen Dienstag, den 13. September, wird in der Champions League der zweite Spieltag eröffnet. Eine der sieben Partien ist die zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona in der Gruppe C, die um 21 Uhr in der Münchner Allianz-Arena ausgetragen wird.

Robert Lewandowski, Rückkehr zum FC Bayern: Fragen und Antworten zur Champions-League-Partie gegen den FC Barcelona

Es ist immer etwas Besonderes, wenn in der Königsklasse zwei europäische Fußball-Giganten aufeinandertreffen. Doch morgen verleiht dem Spektakel ein weiterer Fakt eine gewisse Würze. Es kommt nämlich zum Wiedersehen zwischen Robert Lewandowski und seinem Ex-Verein, für den er acht Jahre lang spielte und dabei unzählige Erfolge feierte. Seit Beginn der Saison spielt der Pole nun für Barca.

Im Folgenden beantwortet Euch SPOX die wichtigsten Fragen zur Rückkehr von Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski, Rückkehr zum FC Bayern: Wird man ihn auspfeifen?

Das Spiel findet in München statt, also im Stadion des Gegners, das größtenteils mit Bayern-Anhängern gefüllt sein wird. Vor dem Spiel stellt sich daher oft die Frage, ob es Pfiffe geben wird.

Nicht selten ist dies nämlich der Fall, wenn ein Spieler gegen seinen ehemaligen Verein spielt. Thomas Müller äußerte sich bereits zu diesem Thema vor dem Spiel: Er wisse nicht, "wie sich die Fans ihm gegenüber fühlen. Sie werden dann schon ihre Emotionen zum Ausdruck bringen".

"Lewy hat für den Verein extrem viel geleistet. Natürlich wünscht man sich als ehemaliger Mitspieler bei diesen großen Titeln, dass der Empfang herzlich sein wird", fügte er hinzu.

Trotz sieben Siegen: Warum Lewandowskis Bayern-Bilanz eher mau ist © getty 1/31 Robert Lewandowski kehrt nach acht Jahren beim FC Bayern München mit dem FC Barcelona zurück an seine alte Wirkungsstätte. Seine bisherigen Duelle mit dem Rekordmeister verliefen größtenteils positiv. © imago images 2/31 Doch ein großes Champions-League-Trauma bleibt. Außerdem konnte der Pole bisher in 14 Partien nur fünfmal treffen. Ein Rückblick auf seine bisherigen Spiele gegen die Bayern. © imago images 3/31 Bundesliga-Saison 10/11 - 7. Spieltag | 03. Oktober 2010 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 2:0 | Einsatzzeit: 14 Min. nach Einwechslung | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © getty 4/31 Lewandowski kam im Sommer 2010 nach Dortmund, musste sich dort aber erst noch zurechtfinden und hinter Lucas Barrios anstellen. Meist kam er von der Bank, einige Male auch als Zehner. Sein Status sollte sich aber bald ändern. © imago images 5/31 Bundesliga-Saison 10/11 - 24. Spieltag | 26. Februar 2011 | FC Bayern München gegen Borussia Dortmund 1:3 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: (39.) © imago images 6/31 Die Partie war so etwas wie das Dortmunder Meisterstück auf dem Weg zur ersten Schale seit 2002. Der BVB war die bessere Mannschaft in der Allianz Arena und kam auch ohne Lewy-Tor zum ersten Sieg in München seit Oktober 1991. © imago images 7/31 Bundesliga-Saison 11/12 - 13. Spieltag | 19. November 2011 | FC Bayern München gegen Borussia Dortmund 0:1 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 8/31 Eine Saison später folgte direkt der nächste Dreier gegen die Bayern, Mario Götze schoss das Tor des Tages für den amtierenden Meister. Lewandowski hatte Barrios längst verdrängt und war Dortmunds Stürmer Nummer eins. © imago images 9/31 Bundesliga-Saison 11/12 - 30. Spieltag | 11. April 2012 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 1:0 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: 1 (77. Min) | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 10/31 Drama pur war in dieser Partie kurz vor Saisonende angesagt! Lewandowski traf spät per Hacke, in der 86. Minute hielt Roman Weidenfeller einen Elfmeter von Arjen Robben. Durch den Sieg war dem BVB die zweite Meisterschaft in Folge kaum noch zu nehmen. © imago images 11/31 DFB-Pokal 11/12 - Finale | 12. Mai 2012 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 5:2 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: 3 Tore (45. Min., 58 Min., 81 Min.) | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 12/31 Eines der besten Spiele, das die Dortmunder je gemacht haben - mit einem überragenden Lewandowski, der drei Buden erzielte. Damit sicherte sich der BVB das erste Double der Vereinsgeschichte und Lewy den ersten von vier Pokalsiegen. © imago images 13/31 DFL-Supercup 12/13 - Finale | 12. August 2012 | FC Bayern München gegen Borussia Dortmund 2:1 - | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: 1 (75 Min.) | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 14/31 Lewandowski erzielte zwar im dritten Spiel in Folge einen Treffer gegen die Münchner, doch der kam letztlich zu spät. Dortmund verschlief die Anfangsphase und lag nach elf Minuten bereits 0:2 zurück. © imago images 15/31 Bundesliga-Saison 12/13 - 15. Spieltag | 1. Dezember 2012 | FC Bayern München gegen Borussia Dortmund 1:1 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 16/31 Nach den zuvor erfolgreichen Duellen gegen die Bayern gab es in der Saison nach dem Dortmunder Double diesmal nur ein Remis. Bayerns Führung durch Toni Kroos wurde kurz darauf von Mario Götze ausgeglichen. © imago images 17/31 DFB-Pokal 12/13 - Viertelfinale | 27. Februar 2013 | FC Bayern München gegen Borussia Dortmund 1:0 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 18/31 Eine umkämpfte Partie zweier gleichwertiger Teams, doch die Bayern waren an diesem Tag einfach stärker und vor allem in der Defensive kaum zu überwinden. Lewandowski biss sich die Zähne aus und brachte eine enttäuschende Leistung. © imago images 19/31 Bundesliga-Saison 12/13 - 32. Spieltag | 04. Mai 2013 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 1:1 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 20/31 In dieser Partie wurde Lewandowski zum BVB-Pechvogel. Nachdem der BVB durch Kevin Großkreutz in Führung ging und Mario Gomez für den FCB ausglich, hatte Lewy in Minute 60 den Sieg vom Punkt auf dem Fuß - doch Manuel Neuer hielt seinen Strafstoß. © imago images 21/31 Champions League 12/13 - Finale | 25. Mai 2013 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 1:2 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 22/31 Das Spiel in Wembley wurde Lewandowskis langjähriges Trauma, denn er musste anschließend sieben lange Jahre auf den erstmaligen Gewinn der Königsklasse warten. Besonders bitter: Dortmund verlor durch ein spätes Robben-Tor in der 89. Minute. © imago images 23/31 DFL-Supercup 13/14 - Finale | 27. Juli 2013 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 4:2 - | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 24/31 Die Revanche für das verlorene CL-Finale glückte dem BVB, wenngleich Lewandowski keinen Treffer erzielte und kein Tor vorbereitete. Erst vier Minuten vor Schluss entschied Marco Reus die Partie, nachdem zuvor zwischen Minute 54 und 64 vier Tore fielen. © imago images 25/31 Bundesliga-Saison 13/14 - 13. Spieltag | 23. November 2013 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 0:3 | Einsatzzeit: 90 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 26/31 Nach dem CL-Finale folgte in der Liga jedoch direkt die nächste Pleite. Dortmund war enorm ersatzgeschwächt und hatte bei der erstmaligen Rückkehr von Mario Götze keine Chance. Es war auch ausgerechnet Götze, der das 1:0 gegen seinen Ex-Klub erzielte. © imago images 27/31 Bundesliga-Saison 13/14 - 30. Spieltag | 12. April 2014 | FC Bayern München gegen Borussia Dortmund 0:3 | Einsatzzeit: 28 Min. (Eingewechselt in der 62. Min.) | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 28/31 Lewandowskis Wechsel zum FCB stand bereits fest, ein paar Tage vorher gewann der BVB mit 2:0 gegen Real Madrid. 20 Punkte, aber nur einen Platz lagen die Teams auseinander. Lewy wurde geschont und kam rein, als es bereits 3:0 für den starken BVB stand. © imago images 29/31 DFB-Pokal 13/14 - Finale | 15. Mai 2014 | Borussia Dortmund gegen FC Bayern München 0:2 n.V. | Einsatzzeit: 120 Min. | Tore: - | Assists: - | Gelbe Karten: - © imago images 30/31 Ein Jahr nach dem CL-Finale die nächste bittere Niederlage. Mats Hummels erzielte nach Lewandowski-Vorlage nach 65 Minuten ein reguläres Tor, Dante klärte klar hinter der Linie. Doch es gab keinen VAR. In der Verlängerung schlugen die Bayern eiskalt zu. © getty 31/31 Lewys Bilanz gegen den FC Bayern in Zahlen: 14 Partien, sieben Siege, zwei Remis, fünf Niederlage, fünf erzielte Tore. Mittlerweile eine für seine Verhältnisse maue Quote, in elf der 14 Spiele blieb er torlos.

Auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic erwartet eine herzliche Begrüßung. "Ich glaube, die Fans haben das richtige Gespür dafür und werden das Richtige machen", äußerte er sich dazu bei Sport1. Lewandowski sei ein Spieler, "der mit uns alles gewonnen und Riesenleistungen gebracht hat. Ich werde nicht pfeifen."

Der ehemalige Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge wünscht sich zudem "Dankbarkeit" des Publikums. Lewandowski habe "auf allen Ebenen einen Beitrag zum Wohle von Bayern München geleistet", sagte er dem Münchner Merkur/tz. Bayerns Ex-Sportvorstand Matthias Sammer ist derselben Meinung: "Ich erwarte, dass man ihm Respekt entgegenbringt. Das hat er verdient." Er könnte es "nicht verstehen, wenn er nicht freundlich empfangen wird". Lewy habe "Außergewöhnliches geleistet und Geschichte geschrieben".

Dass es ausschließlich nur positive Reaktionen auf den Rängen geben wird, ist jedoch eher unwahrscheinlich, denn bereits beim Spiel des FC Bayern gegen Inter Mailand in der vergangenen Woche fielen unter anderem auch Beschimpfungen wie "Söldner", nachdem im Stadion Lewys Tore gegen Viktoria Pilsen vermeldet worden waren, berichtete Bild-Fußballchef Christian Falk.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe B im Überblick

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Barcelona 1 1 0 0 5:1 4 3 2 FC Bayern München 1 1 0 0 2:0 2 3 3 Inter Mailand 1 0 0 1 0:2 -2 0 4 Viktoria Pilsen 1 0 0 1 1:5 -4 0

Robert Lewandowski, Rückkehr zum FC Bayern: Wie reagieren die Bayern-Stars auf das Wiedersehen?

Die Vorfreude seiner ehemaligen Mitspieler ist hingegen umso größer. "Gipfeltreffen in unserer Gruppe. Wir freuen uns darauf. Nicht nur wegen Robert, sondern auch, weil es immer super ist, gegen Barcelona zu spielen in der Champions League", meinte Müller. "Aber das mit den Toren kann er sich in dem Spiel sparen", so Leon Goretzka.

Auch Manuel Neuer freut sich bereits, es sei schön, "dass wir so schnell ein Wiedersehen mit Robert Lewandowski feiern werden".

Robert Lewandowski, Rückkehr zum FC Bayern: Wie kam es zum Wechsel im Sommer?

Nach acht erfolgreichen Jahren beim FC Bayern wechselte der 33-Jährige im Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von 45 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro möglicher Zusatzzahlungen zum FC Barcelona. Dabei unterschrieb er einen Vierjahresvertrag mit einer Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro.

Der Wechselwunsch des Polen kam jedoch nicht aus dem Nichts, bereits in der abgelaufenen Saison gab es Gerüchte über einen vorzeitigen Abgang, zudem hätte der Pole schon länger den Wunsch gehabt, nach Spanien oder England zu wechseln. Vor einem Nations-League-Spiel mit der polnischen Nationalmannschaft ließ er Ende Mai dann die Bombe platzen. "Meine Ära bei Bayern ist vorbei. Eine weitere gute Zusammenarbeit kann ich mir nicht vorstellen."

© getty In der Saison 2020/21 brach Lewandowski (41 Tore) den Bundesligarekord von Gerd Müller.

Die Bayern-Bosse um Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic pochten lange Zeit auf die Erfüllung des Vertrags, doch man lenkte schließlich ein. "Der FC Barcelona hat am Ende eine Summe geboten, bei der ein Verkauf für uns absolut sinnvoll ist", erklärte Kahn. Die Entscheidung fiel dabei leichter, da man zuvor bereits Sadio Mane vom FC Liverpool loseisen konnte.

Mit den Bayern gewann Lewandowski acht Meisterschaften, die Champions League, den europäischen Supercup, die Klub-WM, dreimal den DFB-Pokal und fünfmal den deutschen Supercup. In 375 Pflichtspielen traf er ganze 344-mal und bereitete 72 weitere Treffer vor. In der Saison 2020/2021 brach er zudem den ewig alten Bundesligarekord von Gerd Müller, indem er 41 Ligatore schoss.

Robert Lewandowski: Seine Statistiken für den FC Bayern

Wettbewerb Spiele Tore Vorlagen Bundesliga 253 238 45 Champions League 78 69 18 UEFA Super Cup 1 0 1 DFB-Pokal 33 29 7 DFL-Supercup 8 6 0 FIFA-Klub-WM 2 2 1 GESAMT 375 344 72

Robert Lewandowski, Rückkehr zum FC Bayern: Wie liefen die Wiedersehen anderer Ex-Bayern-Spieler ab?

Lewandowski ist nicht der erste Spieler, der den FC Bayern verlassen hat, er ist auch nicht der erste, der gegen seinen Ex-Klub antritt. Zu diesem Kreis gehören Spieler wie Toni Kroos (Real Madrid) oder Mario Götze (Eintracht Frankfurt) dazu.

Ein Wiedersehen, das die Bayern-Fans heute wohl noch im Gedächtnis behalten, ist das mit Giovane Elber. In der Champions-League-Gruppenphase 2003/04 traf der Brasilianer im Trikot von Olympique Lyon nämlich beim Rückspiel in München zum 2:1-Sieg, bei seiner Auswechslung wurde er von den Bayern-Fans danach trotzdem gefeiert.