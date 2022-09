FC Bayern: Pressekonferenz vor Champions-League-Spiel gegen FC Barcelona im Liveticker

Am Dienstag um 21 Uhr trifft der FC Bayern in der Champions League auf den FC Barcelona. Bereits am Montag stellen sich Trainer Julian Nagelsmann und Thomas Müller im Rahmen einer Pressekonferenz den Fragen der Journalisten. Hier könnt Ihr die PK ab 14 Uhr im Liveticker verfolgen.

Vor Beginn: Der FC Bayern muss gegen Barcelona auf jeden Fall auf Kingsley Coman (Muskelfaserriss) verzichten. Ob sonst noch ein Spieler ausfällt, wird Nagelsmann vermutlich verraten.

Vor Beginn: Erstmals kehrt Robert Lewandowski als Spieler des FC Barcelona an seine alte Wirkungsstätte zurück. Wie wird der Pole wohl empfangen? "Lewy hat für den Verein extrem viel geleistet. Natürlich wünscht man sich als ehemaliger Mitspieler bei diesen großen Titeln, dass der Empfang herzlich sein wird", sagte Müller.

Vor Beginn: Nach drei Unentschieden in der Bundesliga in Serie stehen die Münchner unter Druck. Immerhin: Das Auftaktspiel in der Königsklasse wurde bei Inter Mailand mit 2:0 gewonnen.

Vor Beginn: Vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen den FC Barcelona (Dienstag, 21 Uhr im Liveticker) stellen sich Trainer Julian Nagelsmann und Thomas Müller den Fragen der Journalisten. Die Pressekonferenz könnt Ihr hier ab 14 Uhr im Liveticker verfolgen.

© getty Julian Nagelsmann und Thomas Müller stellen sich den Fragen der Journalisten.

