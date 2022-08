Den 2. Spieltag der Bundesliga beschließen am heutigen Tag der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg. Doch wer zeigt / überträgt das Duell heute live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Der 2. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 geht zu Ende. Am heutigen Sonntag, den 14. August, empfängt der FC Bayern München den VfL Wolfsburg zu der letzten Begegnung dieses Spieltages. Die Partie beginnt um 17.30 Uhr in der Allianz-Arena in München.

Für den FC Bayern München hätte der Saisonauftakt kaum besser laufen können. Nach dem Erfolg über RB Leipzig und dem Gewinn des Supercups, schlug der heutige Gastgeber Eintracht Frankfurt am 1. Spieltag der Bundesliga mit einer furiosen Leistung mit 6:1. Sadio Mané, einer der Top-Neuzugänge des FC Bayern in diesem Sommer, fügte sich nahtlos in die Offensive ein und schoss zudem das zwischenzeitliche 3:0. Rufen die Bayern heute eine ähnliche Leistung wie gegen Frankfurt ab, wird es schwer für den VfL Wolfsburg, heute aus der Allianz-Arena Punkte mitzunehmen.

Auf der Trainerbank des VfL Wolfsburgs sitzt seit dieser Saison ein alter Bekannter des FC Bayern München: Niko Kovac. Der Ex-Bayern-Trainer übernahm das Traineramt des VfL Wolfsburg nach einer enttäuschenden letzten Saison. Die ersten Pflichtspiele unter Niko Kovac liefen jedoch auch nicht nach den Vorstellungen der Wolfsburger ab. In der 1. Runde des DFB-Pokals siegte der VfL nur äußerst knapp mit 1:0 gegen Carl Zeiss Jena. Am vergangenen Wochenende folgte ein 2:2-Unentschieden beim Ligaauftakt gegen den SV Werder Bremen. Wie schlägt sich der VfL Wolfsburg heute gegen den FC Bayern München?

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - T. Müller, Musiala - Gnabry, Mané

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer - T. Müller, Musiala - Gnabry, Mané VfL Wolfsburg: Casteels - R. Baku, Bornauw, Lacroix, van de Ven - Arnold, Guilavogui - Wimmer, Brekalo, Marmoush - L. Nmecha

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream?

Das Duell zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg zeigt DAZN heute live und in voller Länge im TV und Livestream. DAZN hat sich nämlich die Übertragungsrechte aller Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga gesichert.

DAZN 1 zeigt die Vorberichte zu der Partie heute ab 16.45 Uhr im TV. Für den Sender sind Moderator Alex Schlüter, Kommentator, Jan Platte, Experte Michael Ballack sowie Reporter Max Siebald im Einsatz. Der Anpfiff des Spiels erfolgt um 17.30 Uhr.

Mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser könnt Ihr FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg am heutige Tag auch im Livestream verfolgen. Dort seht Ihr ebenfalls die Highlights aller Bundesliga-Partien des Spieltags. Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 299,88 Euro im Jahr. DAZN zeigt neben der Bundesliga auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, Handball und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch am heutigen Tag die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfL Wolfsburg in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine Spielszene verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

