FC Bayern München und die neue Offensive: Noch nicht Barcelona 2009

Beim ersten Bundesligaspiel nach dem Abschied von Robert Lewandowski brillierte der FC Bayern München mit einer flexiblen Offensive. Nach dem 6:1 gegen Eintracht Frankfurt mischten sich zwischen viel Lob aber auch Warnungen.

Rund 50.000 Zuschauer kamen am Freitagmittag ins Camp Nou, um die Vergangenheit des FC Bayern München zu bewundern: Mit großem Tamtam wurde Robert Lewandowski als Neuzugang des FC Barcelona vorgestellt.

Der 33-jährige Stürmer zeigte ein paar Tricks, seine neuen Fans feierten ihn mit Sprechchören und Barca-Präsident Joan Laporta sprach von einem "historischen Tag".

Gewissermaßen ein historischer Tag war dieser Freitag auch für Lewandowskis Ex-Klub. Am Abend startete der FC Bayern in Frankfurt vor einer ähnlich großen Kulisse erstmals seit neun Jahren ohne seinen jahrelangen Toptorjäger in eine Bundesliga-Saison - und erstmals seit dem Bundesliga-Aufstieg 1965 ohne einen klassischen Mittelstürmer mit ernsthaftem Stammplatz-Potenzial.

Ob das was wird? Erstes Zwischenfazit: Das könnte was werden! Mit 6:1 fegte der FC Bayern über Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hinweg, zur Halbzeit stand es schon 5:0.

FC Bayern München: Die flexible Offensive brilliert

Trainer Julian Nagelsmann hatte dieselbe Startelf wie beim 5:3-Sieg im Supercup gegen RB Leipzig vor einer Woche ins Spiel geschickt. Wieder spielte der FC Bayern in einem eher ungewöhnlichen 4-2-2-2-System mit vier flexiblen Offensivspielern. Thomas Müller und Jamal Musiala agierten nominell hinter Sadio Mane und Serge Gnabry. Meistens aber wirbelten sie alle wild durcheinander, wichen abwechselnd auch auf die Flügel aus.

Die ausgerufene Prämisse, Lewandowskis Tore (in der vergangenen Saison waren es 50) auf mehrere Schultern zu verteilen, klappte tadellos: Bis auf Müller trafen alle Offensivspieler - obwohl er womöglich die allergrößte Chance hatte, in der 24. Minute aber sagenhaft kläglich scheiterte.

Nicht nur wegen Müllers Fehlschusses hätte der FC Bayern nach einer famosen ersten Halbzeit noch höher als 5:0 führen können. Sportvorstand Hasan Salihamidzic sah ein "sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr gutes Spiel" seiner Mannschaft, Trainer Julian Nagelsmann ein "unheimlich gutes Spiel mit toller Energie".

Auch der Gegner zeigte sich beeindruckt. Frankfurts Trainer Oliver Glasner schwärmte vom Münchner "One-Touch-Fußball", phasenweise ging es nur "patsch-patsch-patsch". Der zur Halbzeit ausgewechselte Kapitän Sebastian Rode fühlte sich "überrollt und überrumpelt": "Die meisten dieser Spieler schaffen über 34, 35 km/h. Gemeinsam mit ihrer technischen Qualität ist das schwer zu verteidigen. Lewy ist zwar weg, aber die Flexibilität im Sturm, dieses Rochieren ist eine ganz andere Qualität."

Thomas Müller gab es ein "gutes Gefühl, dass unser Konzept und die Umstellungen bisher gut greifen. Die Skepsis, die es im Vorhinein bezüglich der Offensive logischerweise gab, haben wir mit elf Toren in zwei Spielen in den Hintergrund gerückt." Und in den zwei Spielen ging es immerhin gegen den amtierenden DFB-Pokal- und Europa-League-Sieger.

Bayern-Noten: Musiala überstrahlt alle - einer zementiert seinen Stammplatz © imago images 1/17 Der FC Bayern fackelt zum Bundesliga-Auftakt eine 45-Minuten-Gala bei Eintracht Frankfurt ab und gewinnt verdient mit 6:1. Jamal Musiala und Sadio Mane spielen überragend, auch die Sorgenkinder überzeugen. Die Noten der Bayern-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Bei so viel Offensivdrang lange wenig beschäftigt. Hellwach in der 22. Minute, als er den Ausflug wagt. Beim 1:5 sieht er dann gegen Muani nicht gut aus, auch wenn Hernandez seinen Beitrag leistet. Note: 4. © imago images 3/17 BENJAMIN PAVARD: Wechselgerüchte hin oder her, er hat seinen Platz erstmal behalten und mit einem sehenswerten Treffer das 2:0 gemacht. Auch ansonsten mit viel Offensivdrang und defensiv mit guter Zweikampfführung. Note: 2. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Nicht mehr so kompliziert wie früher, versucht es einfach zu machen und kann sich auch auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Nach der Pause gegen den starken Muani in einige Duelle verwickelt, er hielt sich aber gut. Note: 2,5. © getty 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Lässt sich in der 27. Minute etwas zu leicht von Lindström austanzen und sorgt so für die erste richtige Eintracht-Chance. Beim 1:5 mit einem etwas schlampigen Ball zu Neuer, der dann die Kugel nicht kontrollieren konnte. Note: 4. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Natürlich offensiv sehr viel unterwegs, aber auffällig seine teils rigorose Zweikampfführung gegen den Ball. Dann manchmal auch zu ungestüm, Gegenspieler Knauff ließ er aber nicht zur Geltung kommen. Note: 3,5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Mit einem Schlitzohr-Freistoß macht er das 1:0 und war danach gefühlt an jedem Tor beteiligt, entweder gewann er den Ball oder schickte lange Bälle vor den Kombinationen. Starke Vorstellung von Kimmich. Note: 1,5. © imago images 8/17 MARCEL SABITZER: Zementiert weiter seinen Platz in der Startelf des FC Bayern und opferte sich für sein Team. Der Österreicher gewann jeden (!) seiner Zweikämpfe bis zu seiner Auswechslung in der 57. Minute. So erstmal gesetzt. Note: 2,5. © imago images 9/17 THOMAS MÜLLER: Man muss natürlich über seine beiden Torvorlagen sprechen und wie er die wilden Kollegen in der Offensive verbal und strategisch orchestrierte, aber auch über seine Slapstick-Einlage (24.). Note: 2,5. © getty 10/17 JAMAL MUSIALA: Wieder der Beste beim FC Bayern. Brutaler Spielwitz im ersten Durchgang, da eigentlich perfekt, als er für die Frankfurter nicht zu greifen war. Hatte keine feste Position, rochierte ständig und erzielte einen Doppelpack. Note: 1. © getty 11/17 SERGE GNABRY: Gab die Doppelspitze mit Mane und war da ständig unterwegs, wobei man schon den Eindruck hatte, dass Gnabry um Mane herumspielt. Starke Vorlage zum 3:0, das 5:0 dann gekonnt selbst gemacht. Machte Platz für Tel (65.). Note: 2. © getty 12/17 SADIO MANE: In seinem ersten Bundesliga-Spiel wie ein alter Liga-Hase, der keine Anpassungszeit benötigt. Sein Spielwitz, sein Tempo und der Blick für den Raum überragend. Sein Pass in der 24. bärenstark, auch mit einem Tor und einer Vorlage. Note: 1,5. © getty 13/17 RYAN GRAVENBERCH: Kam in der 57. Minute für Sabitzer in einer Phase, in der die Bayern schon etwas den Saft rausgenommen haben. Konnte aber keine Akzente setzen, obwohl er im Aufbau doch häufig am Ball war. Note: 3,5. © imago images 14/17 MATHYS TEL: Kam in der 65. Minute zu seinem Bundesliga-Debüt und ist nun nach Paul Wanner zweitjüngster Profi der FCB-Geschichte. Versuchte ein paar Mal den Ball zu stellen und in die Räume zu gehen. Seine Zeit kommt noch. Note: 3,5. © imago images 15/17 LEROY SANE: Kam in der 65. Minute für Thomas Müller, legte in der 77. Minute erst gekonnt für Mane auf und für Musiala beim 6:1. Kurze Zeit gut genutzt. Note: 2,5. © imago images 16/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Kam in der 82. Minute für Pavard und schoss Sekunden später aufs Tor, wenn auch drüber. Sonst keine Auffälligkeiten. Keine Bewertung. © imago images 17/17 MATTHIJS DE LIGT: Kam in der 82. Minute für Hernandez und fügte sich in der Kette ein, ohne großartig aufzufallen. Immerhin Bundesliga-Debüt. Keine Bewertung.

FC Bayern: Müller und Nagelsmann warnen

Gleichzeitig ging es für den FC Bayern in seiner aktuellen Situation aber auch gegen zwei dankbare Gegner. Beide traten in ihrem eigenen Stadion durchaus mutig auf und verzichteten auf Mauertaktiken. In Frankfurt boten sich dem FC Bayern große Räume hinter der gegnerischen Abwehrkette. Räume, für die es keinen klassischen Mittelstürmer braucht. Räume, die flinken Offensivspieler wie Müller, Musiala, Gnabry oder Mane entgegenkommen.

"Es war in der ersten Halbzeit kein Spiel, bei dem wir den Strafraum belagert haben. Wir haben das Mittelfeld schnell überbrückt und die Tiefe gesucht. Frankfurt wollte etwas riskieren, und diesen Mut haben wir bestraft", analysierte Müller. "Es werden sicher noch andere Spiele kommen, bei denen wir vielleicht sagen: Heute hat der Mittelstürmer gefehlt."

Nagelsmann äußerte sich ähnlich, warnte explizit vor Situationen, "in denen wir vielleicht mit mehr Flanken spielen müssen". Wenn sich der jeweilige Gegner am eigenen Strafraum verschanzt, selbst keine offensiven Bestrebungen zeigt. Dann käme es laut des Trainers künftig auch in Frage, per Einwechslung oder gar von Beginn an auf den 1,91 Meter großen Eric Maxim Choupo-Moting zu setzen.

Perfektion? Müller verweist auf den FC Barcelona

In Frankfurt fehlte Choupo-Moting verletzt, der andere nominelle Mittelstürmer Joshua Zirkzee saß 90 Minuten lang auf der Bank und könnte den Klub noch verlassen. Stattdessen wechselte Nagelsmann Mitte der zweiten Halbzeit mit Leroy Sane und Mathys Tel zwei weitere quirlige Offensivspieler ein.

Wie schon in Leipzig war die Spielfreude der ersten Halbzeit zu diesem Zeitpunkt aber weitestgehend verflogen. Wieder ließ der FC Bayern nach der Pause deutlich nach, verteidigte die Führung diesmal aber souverän und geriet nicht in Bedrängnis. Ob die Mannschaft nicht mehr konnte oder nicht mehr wollte? Letztlich egal.

Neuzugang Mane wurde nach dem Spiel auf dem Zaun vor den Münchner Fanblock gebeten, um die Feierlichkeiten per Megaphon zu dirigieren. Und Müller wurde gefragt, ob der Auftritt des FC Bayern in der ersten Halbzeit perfekt gewesen sei.

"Eine Perfektion des Fußballs gibt es nicht", sagte er. "Außer wir schauen uns vielleicht Videos von Barcelona um 2009 herum an." Einmal ging es also doch noch um Lewandowskis neuen Klub - der damals übrigens anders als künftig ohne klassischen Mittelstürmer im Zentrum, sondern mit der falschen Neun namens Lionel Messi spielte.