FC Bayern: Kritik an Dayot Upamecano - Julian Nagelsmanns Taktik "extrem risikofreudig"

Alexander Zickler hat Dayot Upamecano für seinen Fehler beim 1:1 des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach kritisiert. Stefan Effenberg bezeichnete derweil die Taktik von Trainer Julian Nagelsmann als "extrem risikofreudig".

"Er ist leider immer mal wieder gut für so einen Fehler", sagte Zickler im Sport1-Doppelpass: "Er hätte den Ball nach vorne klären müssen, dann wäre nichts passiert."

Kurz vor der Halbzeit hatte Upamecano versucht, den Ball mit dem ersten Kontakt zu Torhüter Manuel Neuer zurückzuspielen. Doch das Vorhaben misslang, Gladbachs Marcus Thuram nutzte den Fehler aus und brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung. Leroy Sane erzielte in der 83. Minute den Ausgleich.

Zickler, der Upamecano aus seiner Zeit bei RB Salzburg kennt und zwischen 1993 und 2005 selbst das Bayern-Trikot trug, machte allerdings auch die Spielweise der Münchner dafür verantwortlich, dass es für die Innenverteidiger häufig kompliziert wird.

"Sie haben immer wieder Eins-gegen-Eins Situationen. Da darfst du einfach keinen Fehler machen", sagte der 48-Jährige, der zuletzt als Co-Trainer von Marco Rose bei Borussia Dortmund angestellt war.

Effenberg: Nagelsmanns Taktik "extrem risikofreudig"

Stefan Effenberg pflichtete Zickler bei. "Die Taktik von Julian Nagelsmann birgt enormes Risiko, ist wirklich extrem risikofreudig", meinte der 54-Jährige.

Dennoch hätte Upamecano die Situation laut Effenberg anders lösen müssen: "Auch wenn er den Ball getroffen hätte: Wie will er den 50 Meter in dieser Situation zurückspielen?"

FCB-Noten: Auch van Buyten 2.0 reicht nicht zum Sieg © imago images 1/15 Die Südkurve feiert sich selbst, die Gladbacher feiern einen Punktgewinn. In einem Spiel, das eigentlich nur auf das Tor von Yann Sommer lief, kommt der FC Bayern München nicht über ein 1:1 hinaus. Die Noten und Bewertungen der Bayern-Spieler. © imago images 2/15 MANUEL NEUER: Maximal unglücklicher Abend für ihn. Hatte eigentlich nichts zu tun - und bei Gladbachs einziger Chance in Halbzeit eins konnte er nichts machen. Hielt in Halbzeit zwei noch, was er halten musste. Note: 3,5. © imago images 3/15 BENJAMIN PAVARD: Wie schon in den vergangenen Wochen sehr aktiv auf seiner eigentlich gar nicht so geliebten Rechtsverteidigerposition. Nur Kimmich spielte mehr Pässe ins Angriffsdrittel als er in der ersten Halbzeit. Note: 2,5 © imago images 4/15 DAYOT UPAMECANO: Hatte die erste Chance des Spiels per Kopf nach Kimmichs Eckball. In der Verteidigung eigentlich souverän. Bis dann einmal Marcus Thuram auf ihn zugerannt kam und es danach 0:1 stand. Ein großer Bock. Note: 4. © imago images 5/15 LUCAS HERNÁNDEZ: Fast perfekte Passquote, effektiver Balldieb und mit stets sicherer Ausstrahlung. Makellose Vorstellung des Innenverteidigers. Note: 2,5 © imago images 6/15 ALPHONSO DAVIES: Hatte ein paar Ballverluste im Angriffsdrittel, die gefährlich hätten werden können. Irgendwie fehlt ihm ein wenig der gewohnte Esprit. Schwächster Bayer. Note: 4. © imago images 7/15 JOSHUA KIMMICH: Erneut eine starke Vorstellung in der Mittelfeldzentrale. Strahlte nicht nur bei seinen Ecken Gefahr aus. Etwas zu viele Ballverluste, die aber folgenlos blieben. Die Absicherung durch Marcel Sabitzer tut seinem Spiel gut. Note: 2,5. © imago images 8/15 MARCEL SABITZER: Hat sich an der Seite Kimmichs auf der Sechs festgespielt. Mit der fleißigste Balldieb bei den Bayern, wieder eine abgeklärte Vorstellung. Note: 2,5. © imago images 9/15 KINGSLEY COMAN: Zeigte ein paar ziemlich unwiderstehliche Dribblings, die aber letztlich brotlos blieben. Nicht schlecht, aber der Unauffälligste in Bayerns Offensive. Note: 3. © imago images 10/15 LEROY SANÉ: Böser Ballverlust zu Beginn, der folgenlos blieb. Aber ansonsten mit einer fast blitzblanken Vorstellung. Sehr aktiv, sehr spielfreudig und machte am Ende dann doch noch sein überfälliges Tor. Note: 2. © imago images 11/15 THOMAS MÜLLER: Gab die meisten Torschussvorlagen aller Bayern, trieb seine Nebenmänner immer wieder an. Dass er immer langsamer wird, konnte er meist erfolgreich kaschieren. Note: 3. © imago images 12/15 SADIO MANÉ: Wieder wurden ihm zwei Tore aberkannt, zumindest sein erstes hätte man aber geben können. Dass er keine seiner sieben (Groß-)chancen verwertete, kann man nicht dem Schiedsrichter anlasten. Note: 3. © imago images 13/15 SERGE GNABRY: Kam für Mané, fügte sich gleich mit einer vergebenen Großchance ein. Note: 3,5. © imago images 14/15 JAMAL MUSIALA: Kam für Sabitzer, fügte sich ins rasante Spiel ein. Sah die Lücke auf Sané, spielte den Ball passgenau zu ihm, damit er das 1:1 machen konnte. Note: 2. © imago images 15/15 MATTHIJS DE LIGT: Durfte in den letzten Minuten auch noch mitwirken, der Innenverteidiger gab mangels eines Brechers im Kader wie einst Daniel van Buyten in solchen Situationen den Mittelstürmer. Hatte den Siegtreffer auf dem Fuß. Keine Bewertung.

Nagelsmann: "Er will die saubere Lösung"

"Er will die saubere Lösung, er will im sicheren Ballbesitz bleiben und zu Manuel Neuer spielen. Aber jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, wie schwer es ist, wenn dir der Ball entgegenkommt und du nach hinten verlängern willst. Normalerweise muss er den mit dem linken Fuß oder dem Kopf nach vorne spielen", hatte zuvor auch Nagelsmann den Fehler des Franzosen kritisiert.

Allerdings sagte der Bayern-Trainer auch: "Bis dahin und auch danach hat er ein sehr gutes Spiel gemacht. Er spielt diese Saison herausragend gut, da kann so ein Fehler passieren."

FC Bayern München: Die bisherigen Bundesliga-Spiele