"Schlimmer wird's nicht": Unglaubliche Ansage von Cristiano Ronaldo an Ralf Rangnick?

Rangnick, der offenbar kurz davor steht, der neue Coach des FC Bayern München ab Sommer 2024 zu werden, trainierte den fünffachen Ballon-d'Or-Sieger von Dezember 2021 bis Mai 2022.

Ronaldo soll Rangnick damals erklärt haben: "Ich sag Ihnen jetzt mal, wie wir beide das machen. Ich mache folgenden Vorschlag: Ich mache vier von fünf Spielen, damit das klar ist. Sie dürfen entscheiden, in welchem ich nicht spiele. Und dann bin ich aber nicht auf der Bank, sondern zuhause auf dem Home-Trainer und guck mir das im Fernsehen an", erzählte Reif ohne seine vermeintliche Quelle zu nennen. In der Kabine sei dies kein Geheimnis gewesen.

Der 74-Jährige sagte außerdem: "Was da abgegangen ist von Ronaldo in Richtung Rangnick in der Kabine, das hat Manchester United genau dahin geführt, wo sie heute sind. Ein einziges Chaos. Dass Rangnick sich hat breitschlagen lassen, das zu machen, das wird er ganz sicher durchstreichen wollen."

Mit Blick auf Rangnicks möglichen nächsten Trainerjob in München zeigte sich der Journalist und Kommentator deshalb positiv: "Wer das überstanden hat, der hat alles erlebt, schlimmer wird's nicht. Das gibt's bei Bayern nicht. Wenn das passiert, steige ich aus."