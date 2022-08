FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:1: Dominanter FCB patzt wieder gegen den Angstgegner

Trotz drückender Dominanz hat der FC Bayern München am 4. Spieltag der Bundesliga seinen ersten Punktverlust kassiert. Gegen Angstgegner Borussia Mönchengladbach kam die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Von 21 Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern München seit der Saison 2012/13 konnte Borussia Mönchengladbach achtmal gewinnen und vier Unentschieden einfahren. Im 22. Duell kam ein weiteres Remis des Rekordmeisters gegen den Angstgegner dazu.

Marcus Thuram brachte Gladbach mit dem ersten Abschluss der Gäste in der 43. Minute in Führung. Leroy Sané besorgte in der 83. den hochverdienten Ausgleich.

Nach wenigen Minuten musste das Spiel kurz unterbrochen werden. Zwei Aktivisten versuchten sich vergeblich an die Pfosten von Yann Sommers Tor zu ketten. Hier geht es zur ausführlichen Meldung.

Sadio Mané wurden zwei Treffer wegen Abseits-Positionen aberkannt. Damit steht er insgesamt schon bei fünf nicht gegebenen Treffern nach vier Bundesligaspielen (zuvor zwei gegen Wolfsburg und eines in Bochum).

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach: Die Analyse

Beim FC Bayern gab es im Vergleich zum 7:0 in Bochum eine Startelf-Änderung: Etwas überraschend verzichtete Nagelsmann auf Matthjis de Ligt. Die Innenverteidigung bestehend aus Lucas Hernandez und Dayot Upamecano machte ihre Sache aber auch ohne den niederländischen Star-Neuzugang gut und verteidigte Gladbachs vereinzelte Konter konzentriert.

Bei gegnerischem Ballbesitz zogen sich die Gäste weit zurück, teilweise mit allen Spielern bis an den eigenen Strafraum. Der FC Bayern dominierte von Beginn an und kam bereits in der 1. Minute zu seiner ersten guten Chance: Ecke Joshua Kimmich, Kopfball Upamecano. Es folgten einige weitere gefährliche Kimmich-Standards, echte Chancen aus dem Spiel gab es trotz guter spielerischer Ansätze zunächst aber noch nicht.

Das änderte sich nach rund einer halben Stunde: Der FC Bayern wurde immer zwingender, vor allem dank der nun wirbelnden Leroy Sané und Kingsley Coman. Zwei Mané-Treffer wurden in dieser Phase wegen Abseitsstellungen aberkannt, ehe Thuram Gladbach mit dem ersten Abschluss seiner Mannschaft nach einem kapitalen Upamecano-Fehler in Führung brachte.

In der zweiten Halbzeit wurde die Dominanz der Gastgeber noch deutlicher: Gladbach verteidigte, Bayern drängte angepeitscht von einer aufgeheizten Atmosphäre vehement auf den Ausgleich. Nach etlichen vergebenen Großchancen sorgte Sané für die Erlösung.

Bayern München - Borussia Mönchengladbach: Die Stimmen

Julian Nagelsmann (Trainer Bayern): "Wie immer spielt Yann Sommer gegen uns hervorragend. Aber wir hätten auch den einen oder anderen Abschluss so gestalten können, dass er den Ball nicht mehr halten kann. Wir hatten ja 33, 34 Torschüsse. Über den Schiedsrichter habe ich mich auch geärgert: Der hat jede 50:50-Situation für Gladbach gepfiffen."

Daniel Farke (Trainer Gladbach): "Normalerweise bist du enttäuscht, wenn du einen späten Ausgleich bekommst. Das ist heute anders. Wir haben gekämpft, viel Resilienz gezeigt. Das war eine große Willensleistung, Riesenkompliment an meine Mannschaft. Von Yann Sommer war das eine Weltklasseleistung."

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Sabitzer (67. Musiala) - Coman, Leroy Sane (85. de Ligt) - Thomas Müller, Mane (68. Gnabry).

Gladbach: Sommer - Scally, Itakura, Elvedi, Netz - Kramer, Kone (85. Jantschke) - Hofmann (85. Herrmann), Neuhaus (77. Friedrich), Plea (52. Wolf) - Thuram.

FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach: Die Daten

Tore: 0:1 Thuram (43.), 1:1 Sane (83.)

Der Star des Spiels: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach)

Mit insgesamt 19 teilweise ganz starken Paraden hielt Gladbach-Keeper Sommer seine Mannschaft lange in Führung. Bei Sanés Ausgleich war er machtlos.

Der Flop des Spiels: Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach)

Gladbachs Linksaußen war selten am Ball, kam kein einziges Mal zum Abschluss und gewann nur knapp 14 Prozent seiner Zweikämpfe. In der 52. wurde er als erster Gladbacher ausgewechselt.

Der Schiedsrichter: Daniel Schlager

Ende der ersten Halbzeit verwehrte Schlager zwei Mané-Treffern wegen Abseits-Stellungen die Anerkennung. Beim zweiten war die Sache klar, beim ersten durchaus strittig. Sané stand bei Manés Abschluss knapp im Abseits und schränkte vermutlich, auch wenn er sich noch vom Schuss wegdrehte, die Sicht von Gladbach-Keeper Yann Sommer ein. Nach der Pause erzürnte Schlager das Münchner Publikum, indem er einige durchaus strittige Szenen pro Gladbach pfiff und außerdem das Zeitspiel der Gäste nicht unterband.