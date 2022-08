FC Bayern, News und Gerüchte: Trainer Julian Nagelsmann erwartet Strafe nach Arschloch-Aussage

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann erwartet nach seiner Schiedsrichter-Kritik beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach eine Strafe. Thomas Müller hadert mit der Chancenverwertung und Konrad Laimer bestätigt, dass er in diesem Transferfenster nicht nach München wechseln wird. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern: Nagelsmann erwartet Strafe

Trainer Julian Nagelsmann war trotz des 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach recht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das größte Thema nach dem Spiel war hingegen Schiedsrichter Daniel Schlager. In der Schlussphase holte der Bayern-Coach sich zudem eine Gelbe Karte für Meckern ab.

Für Nagelsmann ging das in Ordnung: "Ich habe gefragt, ob das Headset funktioniert. Das war natürlich eine Arschloch-Frage von mir. Dafür habe ich Gelb gekriegt", sagte er bei Sky. Bei ESPN vermutete Nagelsmann weiter, dass er nun vom DFB eine Strafe erhalten werde.

Grund für seinen Ärger waren die zahlreichen knappen Situationen, welche laut Meinung von Nagelsmann alle pro Gladbach ausgelegt wurden. "Ich denke, es gab circa 20 Entscheidungen, die man für beide Teams hätte pfeifen können, und er hat immer für Gladbach entschieden, in jeder Situation. Ich denke, es war eine schreckliche Leistung des Schiedsrichters."

FC Bayern: Thomas Müller ärgert sich über Chancenverwertung

35 Schüsse, 20 davon aufs Tor, nur ein Treffer. Für die Bayern war vor dem Gladbacher Gehäuse der Wurm drin und Yann Sommer wuchs im Tor der Fohlen mal wieder über sich hinaus. "Das kennen wir ja nicht anders, dass der Yann Sommer sein Spiel des Jahres gegen uns macht", sagte Thomas Müller.

Der 32-Jährige sprach von einem "coolen Spiel für die Fans", wobei das Ergebnis am Ende nicht stimmte. "Wenn du so viele Chancen brauchst, um ein Tor zu schießen, muss man zuerst auf sich selbst schauen", bilanzierte Müller. "Positiv war aber, dass wir Gladbach kaum eine Chance gegeben haben (...) Wir wollen in diesem Stil weitermachen, dass wir und die Zuschauer es genießen können."

FC Bayern München: Die ersten Spiele in der Bundesliga

Termin Gegner Ort Ergebnis 5. August, 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt Auswärts 6:1 14. August, 17.30 Uhr VfL Wolfsburg Heim 2:0 21. August, 17.30 Uhr VfL Bochum Auswärts 7:0 27. August, 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Heim 1:1

FC Bayern: Konrad Laimer kommt nicht

Fast den ganzen Sommer hielt sich das Gerücht hartnäckig, dass Konrad Laimer an die Isar wechseln könnte, das ist nun vom Tisch. Der Österreicher bestätigte nach dem 2:0 der Leipziger gegen Wolfsburg, dass er in der Messestadt bleiben werde.

Auf die Frage, ob sich ein Transfer nach München erledigt hätte, antwortete Laimer bei Sky knapp mit "Ja." Schon am Dienstag hatte die Bild berichtet, dass ein möglicher Deal geplatzt sei. Demnach lehnten die Leipziger ein Angebot von 24 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen ab.

Womöglich könnte ein Wechsel von Laimer nach München aber im kommenden Jahr wieder aktuell werden. Der Mittelfeldspieler hat nur noch einen Vertrag bis 2023 und könnte somit im kommenden Juli ablösefrei wechseln.

FC Bayern: Zirkzee schon in Italien

Noch ist der Deal nicht fix, aber die Bayern werden Joshua Zirkzee in den kommenden Tagen noch verkaufen. Wie Fabrizio Romano meldet, wird der Niederländer für 8 Millionen Euro nach Bologna wechseln.

Der Stürmer wurde am gestrigen Samstag bereits im San Siro gesichtet, wo er sich das Spiel zwischen Milan und seinem zukünftigen Arbeitgeber ansah. Milan siegte mit 2:0 durch Tore von Rafael Leao und Oliver Giroud, wodurch Bologna nach drei Spieltagen weiter nur einen Punkt auf dem Konto hat.