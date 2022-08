FC Bayern, News und Gerüchte: Baldige Entscheidung über Salihamidzic-Zukunft?

Schon Ende August soll der FC Bayern München über die Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrags von Hasan Salihamidzic entscheiden. Julian Nagelsmann könnte in dieser Saison mehr denn je unter Druck stehen. Sadio Mane erklärt, warum er sich für den Rekordmeister entschieden hat. News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, Gerücht: Hasan Salihamidzic vor Verlängerung?

Auf dem Transfermarkt hat der FC Bayern München ein klares Zeichen gesetzt und dafür könnte Hasan Salihamidzic bald belohnt werden. Der Sportvorstand steht nach Informationen der Sport Bild kurz vor einer Verlängerung. Am 29. August finde demnach eine Aufsichtsratssitzung statt, bei der die Ausweitung seines aktuell bis 2023 laufenden Vertrags abgesegnet werden soll.

Neben den Transfers von Sadio Mane, Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui und Top-Talent Mathys Tel haben die Bayern in diesem Sommer auch viel Geld durch Verkäufe einnehmen können. Marc Roca und Omar Richards wurden ebenso für lukrative Ablösesummen verkauft wie Robert Lewandowski.

Salihamidzic übernahm am 1. Juli 2020 die Rolle als Sportvorstand beim FC Bayern, für den er zuvor drei Jahre lang als Sportdirektor arbeitete.

Weltenbummler, Trainer, CL-Sieger: Diese Bayern-Amateure schrieben Geschichte © getty 1/18 In der DFB-Pokal-Saison 2004/05 gelang den Amateuren des FC Bayern ein großer Wurf. Bis ins Viertelfinale spielte man sich mit Siegen gegen Borussia Mönchengladbach, Alemannia Aachen und Eintracht Braunschweig vor. © getty 2/18 Dort wartete mit Bremen der amtierende Meister, ein zu starker Gegner. 3:0 (2:0) siegte Werder damals. Tim Borowski (8.) und Valerien Ismael (23.) machten bereits vor der Pause alles klar. In der zweiten Halbzeit traf dann erneut Borowski (60.). © imago images 3/18 Um die "kleinen" Bayern zu unterstützen, gab es damals auch ein wenig personelle Hilfe aus der ersten Mannschaft. Insgesamt vier Spieler, die eigentlich dem Profikader angehörten, stießen zu den Amateuren hinzu. © getty 4/18 SPOX wirft einen genaueren Blick auf die Bayern-II-Mannschaft, die damals auf dem Platz stand und erzählt, was aus den eingesetzten Spielern wurde. © getty 5/18 Tor - MICHAEL RENSING: War einer der Spieler, der bereits den Sprung in den Profi-Kader geschafft hatte. Danach für einige Jahre sogar Bayerns Nummer eins, insgesamt aber zu inkonstant. Später noch in Köln, Leverkusen und Düsseldorf aktiv. © imago images 6/18 Abwehr - PATRICE M’BOCK: War zu jener Zeit in der Defensive der kleinen Bayern gesetzt. Als sich sein Traum vom Sprung in die erste Mannschaft nicht erfüllte, verließ er den Klub. Danach nur noch in Österreich aktiv. © getty 7/18 THOMAS LINKE: Ebenfalls einer der Akteure, die lediglich für das Bremen-Spiel von den "großen" Bayern abgestellt wurden. Bei den Profis über acht Jahre aktiv, ehe er im Herbst seiner Partie nach Salzburg ging. Kam für seine letzten Jahre nochmal zurück. © getty 8/18 CHRISTIAN SABA: Verbrachte einen Großteil seiner Karriere bei den Bayern-Amateuren. Höherklassig setzte er sich nicht durch - Leihen an Hertha und Bielefeld brachten nicht den Durchbruch. Heute ist er Co-Trainer der U19 der Bayern. © getty 9/18 JAN MAUERSBERGER: Kam schon 1994 in die Bayern-Jugend, für die Profi-Abteilung sollte er - auch wegen einiger Verletzungen - nie auflaufen. Ließ seine Karriere im Jahr 2019 beim Münchner Rivalen 1860 ausklingen. © imago images 10/18 Mittelfeld - THORSTEN FINK: Schaffte trotz großer Konkurrenz den Durchbruch und absolvierte insgesamt 236 Spiele für die Bayern. Unter anderem Teil der Mannschaft, die 2001 die CL gewann. Heute als Trainer beim Riga FC unter Vertrag. © imago images 11/18 ANDREAS OTTL: War über viele Jahre Teil der ersten Mannschaft, nachhaltig festspielen konnte sich der geborene Münchner aber nie. Lief in der Bundesliga später dann noch für Nürnberg, Hertha BSC und den FC Augsburg auf. © imago images 12/18 MARKUS STEINHÖFER: Dürfte den Bundesliga-Fans vor allem aus seiner Zeit bei der Frankfurter Eintracht bekannt sein. Für die Bayern-Profis absolvierte er keine Partie, dafür war er später für diverse Klubs im Ausland tätig. © getty 13/18 STEFAN BUCK: Zusammen mit Saba einer der Co-Trainer der heutigen U19 der Bayern. Als Profi schaffte er den Durchbruch beim deutschen Rekordmeister nicht. In Deutschland noch in Karlsruhe, Augsburg und bei den 60ern unter Vertrag. © imago images 14/18 Sturm - PAOLO GUERRERO: Kam in der Profimannschaft zu vereinzelten Einsätzen, gegenüber Roy Makaay oder Claudio Pizarro zog er aber oft den Kürzeren. Deutlich erfolgreicher dann später beim HSV und in Brasilien. © getty 15/18 ALEXANDER ZICKLER: Der Vierte im Bunde, der aushelfen "durfte". Stand über 300 Mal für die Profis auf dem Rasen, dabei gelangen ihm 70 Tore und 27 Assists. Bis vor Kurzem unter Marco Rose noch Co-Trainer bei Borussia Dortmund. © imago images 16/18 Einwechslungen - BORUT SEMLER: Weder bei den Amateuren noch den Profis mit ausreichend Einsätzen. Startete nach seiner Bayern-II-Zeit eine Odyssee durch Slowenien, Kasachstan und Russland. Lange blieb er nirgendwo. © imago images 17/18 MICHAEL STEGMAYER: Der heutige Teammanager des SV Darmstadt 98 startete seine Profikarriere bei den kleinen Bayern. Der Durchbruch gelang ihm dort nie. Bei seinem heutigen Arbeitgeber beendete er die aktive Karriere 2016. © imago images 18/18 Trainer - HERMANN GERLAND: Der "Tiger" ist eine Münchner Vereinslegende. 2001 wurde er für den Posten der zweiten Mannschaft berufen, später gewann er als Co-Trainer bei den Profis unter Jupp Heynckes und Hansi Flick zweimal die Champions League.

FC Bayern, Gerücht: Julian Nagelsmann auf dem Prüfstand?

Nachdem der FC Bayern auf dem Transfermarkt ordentlich zugelangt hat, sind die Erwartungen an Trainer Julian Nagelsmann gestiegen. Das berichtet die Sport Bild. Demnach stehe der 35-Jährige auf dem Prüfstand. Die Vorgaben wären wohl nicht nur, dass Nagelsmann mehr als "nur" die Meisterschaft gewinnt, sondern er auch die jungen Talente spürbar weiterentwickelt.

In der Sommerpause soll sich der Ex-Leipziger intensiv mit seinen Führungsspielern ausgetauscht haben - auch per Telefon. Dem Bericht zu Folge soll Nagelsmann im Vergleich zur vergangenen Saison einige Dinge anpassen wollen. Beispielsweise wolle er das System seltener ändern.

"Jetzt muss Julian beweisen, dass er diese Mannschaft managen kann. Die Erwartungen der Fans und Verantwortlichen sind größer, Julian muss zeigen, dass er auch mit unzufriedenen Spielern umgehen kann", analysiert Lothar Matthäus in der Sport Bild. Der Ex-Weltmeister sieht den Trainer jetzt als "Moderator der Truppe gefragt". Das Ausscheiden aus Pokal und Champions League in der vergangenen Saison sei "nicht Bayern-like" gewesen

FC Bayern, News: Sadio Mane erklärt Wechsel

Sadio Mane hat erklärt, warum er sich dem FC Bayern München angeschlossen hat. "Die Leute sagen das über mich, aber ich sehe mich überhaupt nicht als Weltstar", sagte Afrikas Fußballer des Jahres dem Mitgliedermagazin "51": "Mit solchen Begriffen kann ich wenig anfangen. Mir geht es nur darum, Teil des Teams zu sein."

In München sieht er sich deshalb gut aufgehoben. "Jeder kennt die Identität des FC Bayern. Für mich bedeutet dieses 'Mia san Mia', dass das Team immer an erster Stelle kommt", erklärte der 30-Jährige: "Das Miteinander zählt, nicht das Individuum. Das macht den FC Bayern so besonders." Deswegen habe er auch "kein bisschen gezögert, als ich die Möglichkeit hatte, nach München zu wechseln."

Im Senegal gilt der Angreifer als Volksheld. Seine Heimat Bambali habe ihn "zu dem gemacht, der ich bin. Deshalb ist es mir wichtig, etwas zurückzugeben. Die Menschen dort zum Lächeln zu bringen, ist mir wichtig." Mane ließ in der Vergangenheit in seinem Heimatdorf zahlreiche soziale Einrichtungen erbauen.

"Mein Land besteht aus 17 Millionen fußballverrückten Menschen, und sie sind jetzt alle Bayern-Fans", kündigte der Rechtsfuß scherzend an: "Ich denke, man wird in dieser Saison viele Senegal-Flaggen in der Allianz Arena sehen."

In diesem Sommer wechselte Mane für rund 32 Millionen Euro zum FC Bayern. In 269 Pflichtspielen für den FC Liverpool war er zuvor an 168 Treffern direkt beteiligt. 2019 gewann er mit den Reds die Champions League. Sein optisches Markenzeichen ist ein blonder Streifen in seinen Haaren. Sollte ihm das Kunststück in der Königsklasse auch mit dem FC Bayern gelingen, "färbe ich ihn rot", versprach Mane.

FC Bayern, News: Müller als neuer Bundesliga-Torschützenkönig?

Ex-Bundesliga-Torjäger haben in der Sport Bild den zukünftigen Torschützenkönig getippt. Karl-Heinz Rummenigge hat dabei mit Thomas Müller einen klaren Favoriten: "24 Tore werden in der kommenden Saison reichen, denn niemand wird an die Top-Werte von Robert Lewandowski und an seine Quote herankommen", sagte der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern: "Für Thomas Müller wären 24 Tore auch eine neue Bestmarke. Er wird in der kommenden Saison mehr denn je gefragt sein als Torschütze."

Der ehemalige Bayern-Star Luca Toni glaubt indes an Sadio Mane als neuen Torschützenkönig. "Er hat in der Premier League bewiesen, wie torgefährlich er ist", sagte der Italiener: "Ich bin sicher, dass der FC Bayern erneut Meister und die Tore auf diesem Weg vor allem Mané schießen wird." Auch Klaus Allofs, Ailton und Marek Mintal sehen den Senegalesen vorn.

In der abgelaufenen Saison holte sich Robert Lewandowski mit 34 Treffern die Torjägerkanone. Patrik Schick (24 Treffer) und Erling Haaland (22) kamen mit großem Abstand dahinter.

FC Bayern: Der Saisonstart im Überblick