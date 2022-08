FC Bayern, News und Gerüchte: Dickes Lob wegen Transfer von Robert Lewandowski

Christian Heidel hat die Bayern für den Transfer von Robert Lewandowski gelobt. Der Stürmer kehrt nach seinem Wechsel zum FC Barcelona kurzzeitig nach München zurück. Lothar Matthäus sieht Jamal Musiala als Hoffnungsträger für die Nationalmannschaft. News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Alle News und Gerüchte vom Vortag gibt es hier.

FC Bayern, News: Dickes Lob für Lewandowski-Transfer

Mainz-Boss Christian Heidel hat den FC Bayern für den Transfer von Robert Lewandowski gelobt. "Lewandowski ist der beste Stürmer der Welt. Trotz seiner Qualität kann ich den FC Bayern verstehen, dass sie das 'Basta' gestrichen haben und einen Spieler in diesem Alter für diese Summe verkauft haben. Das ist in meine Augen der lukrativste Transfer, den sie jemals gemacht haben", sagte der 59-Jährige der tz.

Gleichzeitig sieht Heidel den Deal aus Barca-Perspektive kritisch: "Ob die Politik richtig ist, wenn man wirtschaftlich solche Probleme hat, einen fast 34-Jährigen für kolportierte 50 Millionen zu kaufen, bei dem ich weiß, dass man das nie mehr refinanziert bekommt, werden wir in ein paar Jahren wissen."

Heidel forderte außerdem Sperren für Spieler, die trotz eines gültigen Vertrags in den Streik treten. Diese Forderung bezog er aber explizit nicht auf Lewandowski. "Lewandowski hat natürlich nicht gestreikt, sondern nur ein bisschen gemeckert", so der langjährige Manager der Mainzer, der mittlerweile Vorstandsmitglied für Strategie, Sport und Kommunikation ist.

FC Bayern, News: Lewandowski zurück in München

Robert Lewandowski weilt derzeit erstmals seit seinem turbulenten Abschied vom FC Bayern in München. Laut Bild reiste er am Sonntag direkt nach der USA-Reise mit seinem neuen Klub FC Barcelona nach München. Nach einem Foto-Termin mit allen gewonnen Pokalen am Montag in der Allianz Arena will er sich am Dienstag von seinen ehemaligen Mitspielern und den Klub-Mitarbeitern verabschieden, auch ein Treffen mit den Bossen sei geplant.

FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagte bei Sky: "Ich bin emotionslos! Ich bin in München, er wird sicherlich kommen. Ich kann nicht nachvollziehen, was er in den letzten Tagen von sich gegeben hat. Mein Papa hat mir beigebracht, dass ich nicht die Tür mit dem Hintern zumachen soll, wenn ich irgendwo weggehe. Er ist gerade auf dem besten Weg dahin. Deswegen glaube ich, dass man sich ein wenig unterhalten sollte."

Zuletzt hatte sich der Pole bei ESPN kritisch über die Führungsetage der Münchner geäußert: "Der Klub hat versucht, ein Argument zu finden, warum sie mich an einen anderen Klub verkaufen können. Und das musste ich akzeptieren, obwohl viel Bullshit über mich gesagt wurde. Es gibt Leute, die mir nicht die Wahrheit sagen."

Trainer Julian Nagelsmann versuchte zu beschwichtigen und vermutete Missverständnisse. "Ich habe zuletzt auch zwei, drei Interviews auf Englisch gegeben, wo die ein oder andere Aussage dabei war, die in der Muttersprache anders klingt", sagte Nagelsmann bei Sky. "Ich weiß ja auch, was die Medien aus meinen Aussagen machen. Daher gehe ich davon aus, dass Lewys Aussage nicht so schlimm war."

Matthäus sieht Jamal Musiala als deutschen Hoffnungsträger

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Jamal Musiala vom FC Bayern als großen Hoffnungsträger für den deutschen Fußball. "Mit Musialas Fähigkeiten kann in Zukunft auch die deutsche Nationalmannschaft bei großen Turnieren wieder um den Titel spielen", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne.

Musiala hatte beim Supercup-Sieg der Münchner gegen RB Leipzig (5:3) geglänzt. "Ich saß beim Spiel neben Bundestrainer Hansi Flick und wir haben uns mehrfach angeschaut: Was macht er denn jetzt wieder? Wie er das Spiel immer wieder nach vorne angetrieben hat, war herausragend", lobte Matthäus den 19-jährigen Offensivspieler.

Auch Sadio Mane habe gegen Leipzig "seine Qualitäten unter Beweis gestellt", findet Matthäus: "Er ist schnell, er ist trickreich. Er ist genau der richtige Spieler, für das System ohne echte Nummer Neun, das die Bayern jetzt nach dem Abgang von Robert Lewandowski spielen."

Überhaupt hätte der Rekordmeister im Duell mit dem Pokalsieger vor dem Bundesligastart "eine Ansage an die Konkurrenz gemacht. Für mich sieht alles nach dem nächsten Alleingang des FC Bayern in der kommenden Saison aus", meinte Matthäus.

Noten: DFB-Star mit Bestnote - Bayern-Abwehr versaut es sich selbst © getty 1/31 Der FC Bayern hat im Supercup trotz einer starken ersten Hälfte nur knapp mit 5:3 gegen RB Leipzig gewonnen. Dabei überzeugte vor allem ein Nationalspieler, die Defensive schwächelte hingegen. Die Noten und Einzelkritiken aller Spieler. © imago images 2/31 RB LEIPZIG - PETER GULASCI: Konnte bei keinem der Gegentreffer großartig etwas halten, machte aber ein paar Fehler beim Aufbauspiel und konnte seiner Mannschaft so nicht wirklich helfen. Note: 4,5. © imago images 3/31 MOHAMED SIMAKAN: Toller Einsatz, um den Abseitstreffer von Nkunku vorzubereiten. Verteidigte über weite Strecken recht ordentlich und brachte zumindest Energie und Aggressivität gegen den Ball. Note: 4. © imago images 4/31 WILLI ORBAN: Als Abwehrchef kann man ihn bei der Leistung der Leipziger Hintermannschaft nicht rausnehmen, obwohl er bei den Gegentreffern nicht unmittelbar beteiligt war. Ansonsten keine erwähnenswerten Aktionen. Note 4,5. © imago images 5/31 MARCEL HALSTENBERG: Bekam nach der Ecke, die zum 1:0 der Bayern führte, den Ball nicht ordentlich geklärt und brachte Laimer so in eine schwierige Lage. Beim 0:2 das Abseits aufgehoben. Immerhin ein Kopfballtreffer nach Nkunku-Ecke. Note: 4. © getty 6/31 LUKAS KLOSTERMANN: Konnte keine Akzente setzen, insgesamt 24 Ballverluste – schlechtester Wert unter allen Spielern auf dem Platz. Konnte beim 0:3 den Ball nicht aus dem Strafraum klären. Note: 5,5. © getty 7/31 KONRAD LAIMER: Viele unnötige Fouls und Ballverluste. Sah beim Führungstreffer der Bayern sehr unglücklich aus und wirkte auch sonst nicht so souverän wie sonst. In der zweiten Hälfte dann etwas besser als in Halbzeit 1. Note: 5. © imago images 8/31 KEVIN KAMPL: War engagiert und machte viele Meter, konnte dem Spiel aber nicht seinen Stempel aufdrücken. Patzer kurz vor Ende der ersten Halbzeit, der zu guter Bayern-Chance führte. In der 52. Minute ausgewechselt. Note 4,5. © imago images 9/31 BENJAMIN HERNICHS: War stets bemüht und souverän, wenn er gefordert war. Zeigte viel Laufbereitschaft, aber auch er konnte im Spiel nach vorne keine richtigen Akzente setzen. In der 2. Halbzeit dann unauffälliger. Note 3,5. © getty 10/31 DOMINIK SZOBOSZLAI: Auch an ihm lief das Spiel über weite Strecken vorbei. Bis auf den Eckstoß, den Silva an die Latte köpfte keine nennenswerten Aktionen und insgesamt zu passiv. Note 4,5. © imago images 11/31 EMIL FORSBERG: Konnte nur wenig Akzente setzen, das Spiel lief größtenteils an ihm vorbei. Ein paar gute Pässe, wenn er mal am Ball war, alles in allem aber zu wenig. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte ausgewechselt. Note 4,5. © getty 12/31 CHRISTOPHER NKUNKU: Konnte Neuers Fehler zu Beginn der Partie nicht bestrafen, war auf Seiten der Gastgeber aber der auffälligste Mann. Seine Ecke führte zum Anschlusstreffer und seinen Elfmeter verwandelte der Franzose souverän. Note 2,5. © getty 13/31 DANI OLMO: Kam kurz nach Beginn der zweiten Hälfte für Kampl und konnte Schwung in die sonst blasse Leipziger Offensive bringen. Holte den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:4 heraus und traf sehenswert zum 3:4. Note 2. © imago images 14/31 ANDRE SILVA: Kam kurz nach Beginn der zweiten Hälfte für Forsberg und scheiterte kurz darauf mit einem Kopfball nach einer Ecke an der Latte. Später nach einer schönen Aktion noch ein guter Abschluss, der knapp über den Kasten der Bayern segelte. Note 3. © getty 15/31 HUGO NOVOA: Kam in der 79. Minute für Simakan, hatte keinen Einfluss mehr auf das Ergebnis. Ohne Bewertung. © Imago 16/31 FC BAYERN MÜNCHEN - MANUEL NEUER: MIt einem gewagten Ausflug zu Beginn, der beinahe in die Hose ging. Hatte ansonsten insgesamt wenig Gelegenheiten, sich auszuzeichnen und war einmal im Lattenglück. Bei den Gegentoren ohne Chance. Note: 3,5. © getty 17/31 BENJAMIN PAVARD: Am Anfang recht wacklig in seinen Aktionen, manchmal mit fehlender Übersicht. Aber er zeigte auch häufig Vorwärtsdrang und belohnte sich mit dem 3:0. Stand ungünstig vor dem 1:3 und verursachte den Elfmeter zum 2:4. Note: 3,5. © getty 18/31 DAYOT UPAMECANO: Unter Druck nicht immer ganz sicher. Half mit, dass für Leipzig knapp 60 Minuten nahezu kein Durchkommen war. Danach verlor auch er zunehmend an defensiver Sicherheit. Note: 3,5. © getty 19/31 LUCAS HERNANDEZ: Aufmerksame Leistung, strahlte Ruhe aus und wirkte auch im Passspiel sehr gefestigt. Außerdem zupackend im Zweikampf, wenn es nötig war. Ließ sich aber auch von Unsicherheit anstecken in der Schlussphase. Note: 3. © getty 20/31 ALPHONSO DAVIES: Versuchte, sein bekanntermaßen irres Tempo gewinnbringend zu nutzen. Das gelang aber nur bedingt. In der Defensive erledigte er seinen Job lange zufriedenstellend. Insgesamt ein ausbaufähiger Auftritt. Note: 4. © Imago 21/31 JOSHUA KIMMICH: Auch er war wenig gefordert im Mittelfeld. Schaltete sich immer wieder nach vorne ein. Mit seinem Nebenmann Sabitzer dominierte er die Zentrale. Wurde im zweiten Durchgang unzufrieden, weil die Bayern unerklärlich nachließen. Note: 3. © Imago 22/31 MARCEL SABITZER: Bewahrte einmal per Kopf seinen Torhüter Neuer vor großen Schwierigkeiten. Spielte selbstbewusster als noch in der Vorsaison. Ist er endlich bei Bayern angekommen? In der erste Hälfte fast mit einem Treffer, tauchte dann ab. Note: 3,5. © getty 23/31 THOMAS MÜLLER: Überließ die Glanzpunkte weitgehend seinen Nebenleuten. Suchte mit seinen Läufen aber oft die Tiefe. Vor dem 0:3 mit schönen Doppelpass mit Musiala. Auch am vierten Bayern-Tor entscheidend beteiligt. Note: 2,5. © getty 24/31 JAMAL MUSIALA: Tolles Führungstor, bei dem er sich auf engstem Raum behauptete. Vor dem 0:2 mit einem großartigen Zuspiel auf Gnabry, das 0:3 legte er direkt auf. Unheimlich beweglich und kaum zu halten. Bester Bayern-Profi an diesem Abend. Note: 1. © getty 25/31 SERGE GNABRY: Erhielt eine Gelegenheit als zweite Spitze neben Mane und legte dem Neuzugang auch gleich dessen ersten Pflichtspieltreffer auf. Versuchte sich der Bewachung durch stetige Bewegung zu entziehen. Abstauber zum 4:1. Note: 2,5. © getty 26/31 SADIO MANE: In den ersten 20 Minuten war der neue Bundesliga-Weltstar kaum zu sehen. Dann stand er aber goldrichtig und netzte gleich bei der Pflichtspiel-Premiere ein. Eine knappe Abseitsposition verhinderte zweimal einen Doppelpack. Note: 2,5. © Imago 27/31 KINGSLEY COMAN: Kam nach einer Stunde für Musiala. Fügte sich mit öffnendem Pass auf Müller vor dem 4:1 ein. Sein offensives Können blitzte auf, die Glanzpunkte wurden aber überdeckt vom Bayern-Durcheinander der letzten halben Stunde. Note: 3. © Imago 28/31 MATTHIJS DE LIGT: Kam in der 78. Minute für Upamecano und in eine ungünstige Spielphase für einen Verteidiger. Die Defensive blieb auch mit ihm fahrig, einen Ausweis seiner Klasse konnte der Niederländer in der kurzen Zeit nicht liefern. Ohne Bewertung. © getty 29/31 LEROY SANE: Der dritte Profi, den Nagelsmann in der 78. Minute brachte. Der Hochbegabte machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf und zeigte bei diesem 5:3, welch technische Qualität in ihm steckt. Ohne Bewertung. © getty 30/31 RYAN GRAVENBERCH: Ersetzte Routiner Müller ab der 68. Minute und feierte seine Pflichtspiel-Debüt. Bemüht, die defensive Unordnung etwas zu beherrschen. Tat sich wenig überraschend schwer dabei. Note: 4. © getty 31/31 NOUSSAIR MAZRAOUI: Ebenfalls in der 78. Minute gekommen, ersetzte Pavard positionsgetreu. Pflichtspieldebüt und erster Titel. Mehr gibt es nicht zu sagen über ihn. Ohne Bewertung.

FC Bayern, News: Mane über den Supercup

Sadio Mane hat sich nach seinem ersten Pflichtspiel für den FC Bayern vorsichtig optimistisch geäußert. "Das heute war schon gut", sagte der Senegalese bei Sport1 nach dem Supercup gegen RB Leipzig. "Aber: Vor uns liegt noch viel Arbeit. Wir müssen noch einige Dinge verbessern."

