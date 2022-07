FC Bayern - Thomas Müller im Vollstress: "Keine Zeit, mich zu rasieren"

Thomas Müller blickt einer turbulenten Saison entgegen und bereitet sich dieser Tage entsprechend darauf vor. Nun ruft er auch seine Mitspieler zu einer Extraportion Akribie vor.

Bereits in der Vorbereitung geht es Schlag auf Schlag für Thomas Müller und den FC Bayern. Erst am Sonntag kehrte der Rekordmeister von einer US-Tour zurück und schon am Samstag steht mit dem Supercup das erste Pflichtspiel der Saison an.

Zudem steigt im November und Dezember die WM in Katar. Für Müller Grund genug, sich besonders gut vorzubereiten. "Wir werden vielleicht einen einmaligen Spielrhythmus haben, eine Weltmeisterschaft inmitten der Saison. Ich versuche, mich noch akribischer und intensiver darauf vorzubereiten", sagte Müller der Sport Bild.

Und er legte nach: "Das würde ich auch meinen Mitspielern raten. Jetzt haben wir die Phase, in der die Grundlagen gelegt werden."

Auf der US-Tour erschien Müller daher mit Drei-Tage-Bart beim deutschen Botschafter in Washington/DC - seine Erklärung: "Stress! Ich habe keine Zeit, mich zu rasieren!"

Thomas Müller: Das ist meine größte Leidenschaft

Ab September startet dann auch noch die Champions League. "Ab dann geht es zack zack, es sind durchgehend Spiele. Wenn du dafür bereit sein willst, dann musst du dich dementsprechend präparieren. Ich lebe grundsätzlich schon immer für meine Leidenschaften und stehe auch dafür ein. Und Fußball ist meine größte!"

© getty Thomas Müller bereitet sich besonders akribisch auf die kommende Saison vor.

"In den kommenden Monaten ist es elementar, dem Fußball eine noch nie dagewesene Priorität zu geben, um im Klub und beim DFB performen zu können. Bei mir persönlich wird das eine oder andere im Privatleben noch etwas weiter hinten anstehen müssen", ergänzte Müller.

Konkret heißt das für den Nationalstürmer: "Noch mehr Zeit für Extratraining und entsprechenden Regenerationseinheiten." Partys hingegen stehen nicht ganz oben auf dem Plan: "Wenn mal irgendwo eine Festivität ist, dann gehst du halt auch mal als Erster heim, um genügend Schlaf zu bekommen."