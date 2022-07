FC Bayern, News und Gerüchte - Transferexperte Romano: Darum wird ein Transfer von Harry Kane sehr schwierig

Transferexperte Fabrizio Romano hat erklärt, wie groß das Interesse des FC Bayern an Harry Kane tatsächlich ist und warum ein Wechsel an die Isar sehr schwierig werden dürfte. Derweil sprach Oliver Kahn über seinen Führungsstil. Die News und Gerüchte aus München gibt es hier.

FC Bayern - Gerücht: Transferexperte Romano gibt Update zu Harry Kane

Gerüchten zufolge soll der FC Bayern großes Interesse an einer Verpflichtung von Harry Kane als letztlichen Nachfolger von Robert Lewandowski in der Sturmspitze haben. Daraus wird in diesem Sommer jedoch nichts.

Und geht es nach Transferexperte Fabrizio Romano, dann wird dieses Unterfangen auch im kommenden Sommer schwierig. Tottenham Hotspur habe "absolut nicht die Absicht, Kane gehen zu lassen. In diesem Sommer ist es unmöglich. Da wird nichts passieren. Aber auch für die Zukunft: Manager Fabio Paratici, Trainer Antonio Conte und Präsident Daniel Levy arbeiten zusammen, um eine Zukunft rund um Harry Kane aufzubauen", sagte Romano in seinem Podcast.

Besagte Bosse wüssten jedoch um das Interesse der Bayern und wollen einem erneuten Münchner Anlauf im kommenden Jahr schon früh vorbeugen: "Sie wollen ihm einen neuen Vertrag anbieten, um einen weiteren Versuch von Bayern im nächsten Sommer zu verhindern."

Auf der US-Tour des FC Bayern sagte Vorstandsboss Oliver Kahn über Kane: "Harry Kane ist ein hervorragender Stürmer, der bei Tottenham unter Vertrag steht." Dies sei laut Sport Bild der neue, gemächliche öffentliche Kurs zum Thema, nachdem Trainer Julian Nagelsmann zuvor von Kane geschwärmt und damit den Zorn von Conte auf sich gezogen hatte.

Wie groß die Wertschätzung der Münchner Kane gegenüber aber tatsächlich sei, erläuterte Romano wie folgt: "Mir wurde gesagt, dass Julian Nagelsmann und der Vorstand des FC Bayern glauben, dass Kane der perfekte Spieler für ihren Stil und die Bundesliga ist. Sie sind davon überzeugt, dass Kane für sie der neue Lewandowski sein kann."

Kanes Vertrag in London läuft noch bis 2024, nachdem er erst vor ein paar Jahren einen neuen Kontrakt unterschrieben hatte. Damals war unter anderem Manchester City stark am Nationalstürmer interessiert.

Bei Tottenham wiederum spiele auch die zuletzt wieder positive sportliche Entwicklung eine Rolle: "Die Atmosphäre in Tottenham ist jetzt völlig anders. Sie haben Champions-League-Fußball und Harry Kane scheint mit dem Team und der Stimmung glücklich zu sein. Im Moment ist zwischen ihm und Tottenham alles perfekt", sagte Romano.

© getty Harry Kane steht bei Tottenham Hotspur noch bis 2024 unter Vertrag

FC Bayern - News: Oliver Kahn will mehr in den Vordergrund rücken

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn will seine Rolle künftig etwas offensiver ausfüllen. "Es ist immer eine Entwicklung - auch für einen selbst, und ich weiß, dass ich als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern für die Öffentlichkeit greifbar sein muss", sagte Kahn bei Sport1.

Dies heiße aber nicht, so der Bayern-Boss weiter, "dass ich ab jetzt 24 Stunden am Tag live auf Sendung sein werde. Aber wenn es etwas zu sagen gibt, dann werde ich das tun."

Die vergangenen Monate hätten den Rekordmeister auf der Führungsebene "weiter vorangebracht. Wir sind eng miteinander abgestimmt, das sieht man unter anderem an unseren Transfers in diesem Sommer - dann macht es automatisch Spaß", betonte Kahn: "Inzwischen funktionieren die Abläufe immer mehr so, wie wir alle und auch ich uns das vorgestellt haben, und das gibt ein sehr gutes Gefühl."

Auf die neue Spielzeit mit dem Supercup am Samstag gegen den Pokalsieger RB Leipzig als erstem Härtetest blicke er "sehr optimistisch. Wir haben beim FC Bayern in dieser Saison wieder viel vor", kündigte Kahn (53) an.

FC Bayern - News: FCB gratuliert Sadio Mane mit einer Torte

Sadio Mane wurde in der Vorwoche offiziell als Afrikas Fußballer des Jahres geehrt. Damit ist er der erste Spieler des FC Bayern, dem diese Ehre zuteil wurde. Grund genug für die Münchner, ihren Neuzugang zu feiern.

Am Dienstag hat der FCB daher nach dem Training eine große Torte samt Wunderkerzen für den Senegalesen präsentiert. Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic gaben die Tortenträger.

FC Bayern - News: Bouna Sarr zurück im Training

Rechtsverteidiger Bouna Sarr, der die US-Tour des Rekordmeisters verletzungsbedingt verpasst hatte, nahm am Dienstag wieder am Mannschaftstraining teil. Es war die erste Trainingseinheit an der Säbener Straße nach der Rückkehr von der amerikanischen Promotour.

Ob Sarr damit schon am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig wieder einsatzbereit ist, ist noch unklar.

Derweil nahm auch Neuzugang Mathys Tel an der Einheit teil und gab somit sein Trainingsdebüt am Tag der offiziellen Verkündung des Transfers.

FC Bayern: Sommerfahrplan im Überblick