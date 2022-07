FC Bayern München, News und Gerüchte: Joshua Kimmich wird dritter Kapitän nach Lewandowski-Abgang

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski steht offenbar fest, wer beim FC Bayern München das Amt des dritten Kapitäns übernimmt. Im Supercup muss der FCB auf einen Neuzugang verzichten. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern, Gerüchte: Nachfolger für Lewandowski-Amt

Joshua Kimmich wird offenbar dritter Kapitän beim FC Bayern München und damit Nachfolger von Robert Lewandowski, der dieses Amt bis zu seinem Wechsel zum FC Barcelona ausgefüllt hat. Das berichtet die Bild. Der 27-Jährige steht damit in der Kapitänsrangfolge hinter Manuel Neuer und Thomas Müller.

Bereits seit 2019 ist Kimmich Teil des Mannschaftsrats, nun hat ihn Trainer Julian Nagelsmann ins Kapitäns-Trio befördert. Der Coach wollte die Personalie vor dem ersten Pflichtspiel der Bayern am Samstag im Supercup gegen Leipzig (20.30 Uhr im LIVETICKER) klären.

Schon 2020 war sich der damalige Vorstandschef des FCB Karl-Heinz Rummenigge sicher, "dass Kimmich eines Tages unser Kapitän wird. Das verkörpert er auf und außerhalb des Platzes." Der deutsche Nationalspieler wechselte 2015 vom VfB Stuttgart zum FC Bayern, nur Müller (seit 2000) und Neuer (2011) sind länger im Verein.

© getty Julian Nagelsmann hat einen Nachfolger für das nach dem Lewandowski-Abgang offene dritte Kapitänsamt bestimmt.

FC Bayern, Gerüchte: Neuzugang fehlt wohl im Supercup

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann muss im Supercup gegen Leipzig offenbar auf Mathys Tel verzichten. Nach Informationen der Bild hat der 28,5 Millionen Euro teure Neuzugang bislang noch keine Spielberechtigung erhalten.

Der Verein warte demnach immer noch auf die Genehmigung der UEFA, doch das zuständige Verbandsgremium tagt nur alle 14 Tage. Erst am Dienstag wurde der Transfer des 17-jährigen Sturm-Juwels von Stade Rennes zum deutschen Rekordmeister offiziell, auf sein Pflichtspieldebüt im FCB-Dress muss er somit noch warten.

Wie es im Bericht weiter heißt, hoffen die Münchner aber, dass Tel beim Bundesliga-Auftakt in einer Woche gegen Frankfurt (Freitag, 5. August) zur Verfügung steht. Er startet mit einer Menge Vorschusslorbeeren in seine Bayern-Karriere. Nagelsmann hatte zuletzt erklärt, er könne sich vorstellen, dass der Franzose im Laufe seiner Karriere 40 Tore in einer Saison schießt. "Aber wenn er diese Saison zehn Tore schießt, sind wir alle glücklich", sagte Nagelsmann.

FCB-Legende Schweinsteiger über Lewy-Wechsel: "Ist okay"

Bastian Schweinsteiger hat ein ausgeglichenes Fazit zum Wechsel von Lewandowski zum FC Barcelona gezogen. "Es ist okay, dass er jetzt bei Barcelona ist. Bayern München hat auch seinen Erfolg gehabt. Beide Seiten haben profitiert", sagte der 37-Jährige der Kronen Zeitung.

Hätte der FC Bayern den Wechselwunsch des Polen verwehrt, hätten die Münchner einen Nachteil gehabt, ist sich der ehemalige Bayern-Star sicher. Barca sieht er trotz einiger prominenter Neuzugänge aber noch nicht als Topteam: "Barca befindet sich noch im Umbruch und gerade nach der letzten Saison muss man erstmal abwarten. Aber mit Robert vorne werden sie schon einige Tore schießen, da bin ich mir sicher."

Neben dem Lewy-Abgang ordnete Schweinsteiger in dem Interview aber auch noch weitere Transfer-Gerüchte ein. Zu einem potenziellen Wechsel von Konrad Laimer, an dem der FCB stark interessiert sein soll, sagte er: "Ich glaube schon, dass da was dran ist. Er hat sich sehr gut entwickelt. Er ist ein Spieler, der unglaublich viel arbeitet. [...] Er wäre für jede Mannschaft ein Glücksfall."

FC Bayern: Sommerfahrplan im Überblick