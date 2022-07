FC Bayern München, News und Gerüchte: Verhandlungen um Transferziel Konrad Laimer stocken offenbar

Der FC Bayern München will Konrad Laimer von RB Leipzig verpflichten, doch die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen sind offenbar ins Stocken geraten. Kingsley Coman darf trotz Rotsperre im Supercup auflaufen. Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern, Gerüchte: Laimer-Verhandlungen stocken

Die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig um einen Transfer von Konrad Laimer sind nach kicker-Informationen ins Stocken geraten. Demnach fordere RB eine Ablösesumme von gut über 20 Millionen Euro - die Bild hatte zuletzt von 30 Millionen Euro berichtet -, Annäherungen zwischen den beiden Vereinen habe es in der vergangenen Woche nicht gegeben.

Laut Bild hat Leipzig dem deutschen Rekordmeister eine Deadline gesetzt, vor dem Duell im Supercup am kommenden Samstag soll eine Entscheidung über die Zukunft des 25-Jährigen getroffen werden. Nun vermutet der kicker aber, dass Laimer womöglich erst zur Saison 2023/24 nach München wechseln kann.

Eine Einigung zwischen Laimer und dem FCB soll es bereits geben, nächstes Jahr könnte der Mittelfeldspieler die Leipziger ablösefrei verlassen. Laimer könnte aber auch der sechste Neuzugang des FCB in diesem Sommer werden.

FC Bayern, News: Kingsley Coman darf im Supercup spielen

Trotz seiner Rotsperre vom vorletzten Spieltag der Bundesliga-Saison 2021/22 darf Kingsley Coman im Supercup gegen Leipzig auflaufen. Das bestätigte ein DFB-Sprecher am Mittwoch dem kicker.

Coman wurde in Folge einer Tätlichkeit beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart für drei Pflichtspiele gesperrt, verpasst also auch zum Start der neuen Saison zwei Spiele des FC Bayern. Die drei Pflichtspiele beziehen sich laut DFB aber nur auf Meisterschafts- und DFB-Pokalspiele.

Zwar gab es bei der Urteilsverkündung auch einen Passus, dass Coman "auch für alle anderen Pflichtspiele des Vereins" gesperrt sei, doch das soll nur verhindern, dass der entsprechende Spieler in der zweiten Mannschaft eingesetzt wird. Für den Supercup gelte dies aber nicht. In den ersten beiden Bundesliga-Spielen in Frankfurt und gegen Wolfsburg wird Coman aber fehlen.

FC Bayern: Sommerfahrplan im Überblick

Datum Gegner Austragungsort Wettbewerb Ergebnis Mittwoch, 20. Juli D.C. United Audi Field, Washington D.C. (USA) Testspiel 6:2 Samstag, 23. Juli Manchester City Lambeau Field, Green Bay (USA) Testspiel 0:1 Samstag, 30. Juli RB Leipzig Red Bull Arena, Leipzig Supercup, Finale - Freitag, 5. August Eintracht Frankfurt Deutsche Bank Park, Frankfurt Bundesliga, 1. Spieltag - Sonntag, 14. August VfL Wolfsburg Allianz Arena, München Bundesliga, 2. Spieltag -

FC Bayern, Gerüchte: Pavard mit Wechselgedanken?

Nach dem Wechsel von Matthijs de Ligt in die bayerische Landeshauptstadt beschäftigt sich Benjamin Pavard offenbar mit einem Abschied, so der kicker. Die Klubführung habe bereits ein "perspektivisches Gespräch" mit dem 26-Jährigen geführt, das blieb aber nur an der Oberfläche.

Zuletzt wurden unter anderem Manchester United, FC Chelsea, Atletico Madrid und Juventus Turin mit dem französischen Abwehrspieler in Verbindung gebracht. Pavard besitzt noch einen Vertrag bis 2024.

FC Bayern, News: Ex-FCB-Stars kritisieren Transfers

Während die Transferoffensive des FC Bayern in diesem Sommer vielerorts gelobt wurde, sehen das DAZN-Experte Sandro Wagner und Sky-Experte Didi Hamann ein wenig anders. "Wenn man sich die einzelnen Transfers anschaut, muss sich noch zeigen, ob jeder einzelne Transfer Sinn macht", sagte Wagner auf einem Medientermin.

Und Wagner weiter: "Macht es Sinn, de Ligt für 70 Millionen zu holen, wenn man Niki Süle hatte und ihn vielleicht hätte behalten können?" Auch Haman sieht den de Ligt-Transfer eher kritisch. Die komplette Meldung gibt es hier.