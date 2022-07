FC Bayern München: Mathys Tel wechselt von Stade Rennes zum FCB

Der FC Bayern München hat Mathys Tel von Stade Rennes verpflichtet. Das bestätigte der deutsche Rekordmeister am Dienstag. Der 17-jährige Stürmer unterschrieb beim FCB nach übereinstimmenden Medienberichten einen Vertrag über fünf Jahre.

Tel kostet den FC Bayern eine Ablösesumme von knapp unter 30 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen. Der Franzose erhält in München die Rückennummer 39, die er bereits in Rennes getragen hatte. Zuvor hatte die Bild berichtet, er würde die Nummer 9 von Robert Lewandowski übernehmen.

Rennes sicherte sich bei den Verhandlungen eine beträchtliche prozentuale Beteiligung an der Transfersumme bei einem möglichen Weiterverkauf Tels durch den FC Bayern. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll das Management des Spielers einen Teil der Ablöse selbst gezahlt haben, um den Deal zu finalisieren.

Hasan Salihamidzic, Sportvorstand des FC Bayern, sagt zu dem Transfer: "Mathys Tel ist eines der größten Talente in Europa, ein sehr schneller, technisch starker und vielseitiger Stürmer. Wir haben ihn schon lange beobachtet und konnten ihn jetzt überzeugen, seine nächsten wichtigen Schritte in München bei uns zu setzen. Die Entwicklung eines so außergewöhnlichen, jungen Spielers ist ein spannendes Projekt für uns alle. Mathys braucht jetzt natürlich Zeit, er braucht Einsätze und Rhythmus. Wir sind alle überzeugt, dass er eine große Karriere vor sich hat und unserer Mannschaft helfen wird."

Tel selbst wird wie folgt zitiert: "Der FC Bayern ist eine der besten Mannschaften der Welt. Ich freue mich sehr auf diese tolle Herausforderung und werde für diesen Club alles geben. Die Gespräche mit Hasan Salihamidzic und den Verantwortlichen des FC Bayern haben mich sehr beeindruckt und mir schnell bewusstgemacht, dass ich unbedingt nach München möchte."

"Eines Tages kann er einer der besten Stürmer werden", sagte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über Tel nach der 0:1-Niederlage der Münchner gegen Manchester City. Er könne sich vorstellen, dass der Franzose im Laufe seiner Karriere "40 Tore (in einer Saison, Anm.d.Red.) erzielt. Aber wenn er diese Saison zehn Tore schießt, sind wir alle glücklich."

Tel sei zwar nicht als 1:1-Ersatz für Robert Lewandowski zu sehen, meinte Nagelsmann. Aber: "Er ist ein sehr junger, talentierter Spieler. Er kann auf mehreren Positionen spielen, ist sehr schnell und stark."

Tel gilt in seiner Heimat als großes Talent, auf Erstliganiveau stehen bisher aber lediglich sieben Einsätze in der Ligue 1 für Rennes zu Buche, in denen er ohne Torbeteiligung blieb. Tel ist nach Sadio Mane, Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui und Matthijs de Ligt der fünfte Neuzugang des FC Bayern in diesem Sommer.

