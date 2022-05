FC Bayern München, News und Gerüchte: Barca wohl bereit deutlich mehr für Lewandowski zu zahlen

Der FC Barcelona soll offenbar bereit sein, bis zu 60 Millionen Euro für Robert Lewandowski zu bezahlen. Der Präsident der spanischen Liga glaubt allerdings nicht an einen Transfer zu den Katalanen. Außerdem: Bei Sasa Kalajdzic bahnt sich ein Tauziehen zwischen dem FCB und dem BVB an. Aktuelle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, Gerücht: Zahlt Barca 60 Millionen für Lewandowski?

Robert Lewandowski will den FC Bayern im Sommer verlassen und sich dem FC Barcelona anschließen. Nach Informationen der spanischen Sportzeitung AS sollen die Katalanen bereit sein, bis zu 60 Millionen Euro für den Stürmer auf den Tisch zu legen, dessen Vertrag noch bis 2023 datiert ist.

Bayerns Präsident Herbert Hainer betonte zuletzt aber nochmal, dass man Lewandowski keinesfalls im Sommer abgeben möchte. "Auch ich habe es in den letzten Tagen immer wieder gesagt: Er hat einen Vertrag bis 2023 - und den wird Robert erfüllen", verkündete Hainer im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Eine Verlängerung beim FC Bayern kommt für Lewandowski allerdings nicht infrage und Barcelona würde nun wohl bis zu 60 Millionen Euro bieten, um die Verantwortlichen der Münchner umzustimmen. Laut AS soll sich der Pole außerdem schon mit den Katalanen auf einen Dreijahresvertrag mit einem Salär von neun Millionen Euro netto jährlich verständigt haben. Das wäre sogar weniger als in München.

Lewandowski-Nachfolger: Wie realistisch ist Boatengs Vorschlag? © getty 1/37 Robert Lewandowski will seinen Vertrag (läuft bis 2023) beim FC Bayern nicht verlängern und den Verein sogar schon in diesem Sommer verlassen. Wer könnte ihn beerben? Wir zeigen die gehandelten Kandidaten. © getty 2/37 SASA KALAJDZIC (Mittelstürmer, VfB Stuttgart, 28 Jahre): Laut Bild soll der FC Bayern einen Vorstoß beim Österreicher planen. VfB-Boss Mislintat hält Kalajdzics Verbleib für unwahrscheinlich. © imago images 3/37 Spielweise: Der Zwei-Meter-Hüne verfügt über ein starkes Kopfballspiel, ist aber trotz seiner Körpergröße auch technisch versiert. Kalajdzic ist nicht nur Strafraumstürmer, sondern agiert gerne auch mal hängend. © getty 4/37 Kosten: Sein Vertrag beim VfB Stuttgart läuft noch bis 2023. Als Ablöse stehen 25 Millionen Euro im Raum. In Sachen Gehalt wäre er für die Bayern sicher die günstigste Option. © imago images 5/37 Wird Kalajdzic Lewandowski-Nachfolger? Kalajdzic bringt gute Voraussetzungen mit, sich zu einem Topstürmer zu entwickeln. Womöglich könnte Kalajdzic auch zunächst als Sturm-Backup beim FCB fungieren. © getty 6/37 SEBASTIEN HALLER (Mittelstürmer, Ajax Amsterdam, 27 Jahre): Nach Informationen von SPOX und GOAL haben die Bosse Haller auf dem Zettel, sollen sogar schon beim Management des Spielers angefragt haben. © imago images 7/37 Spielweise: Der Ex-Frankfurter ist ein klassischer Mittelstürmer. Der 1,90 Meter große Angreifer hat diese Saison vor allem in der CL seine Knipserqualitäten gezeigt. Seine stolze Bilanz insgesamt: 34 Tore in 43 Pflichtspielen. © getty 8/37 Kosten: Haller wäre nicht ganz billig. Sein Vertrag bei Ajax läuft noch bis 2025. Angeblich fordert sein Arbeitgeber 35 bis 40 Millionen Euro Ablöse. Das würde etwa der möglichen Lewy-Ablöse entsprechen. © getty 9/37 Wird Haller Lewandowski-Nachfolger? Bei der Trefferquote muss sich Haller in dieser Saison nicht verstecken, aber kann er sein Niveau halten. Zudem buhlt nicht nur Bayern um Hallers Dienste. © getty 10/37 PATRIK SCHICK (Mittelstürmer, Bayer Leverkusen, 26 Jahre): Der hinter Lewandowski zweitbeste Torjäger der abgelaufenen Saison wäre eigentlich ein logischer Nachfolge-Kandidat. © getty 11/37 Spielweise: Der Linksfuß ist ein kompletter Stürmer, der oft die Tiefe sucht. Nagelsmann kennt den Tschechen zudem aus gemeinsamen Tagen bei RB Leipzig in der Saison 2019/20. © imago images 12/37 Kosten: Schicks Vertrag läuft bis 2025. Und Bayer ist nicht gewillt, ihn ziehen zu lassen. "Wegen Patrik braucht sich niemand bei uns melden", sagte Sportdirektor Simon Rolfes der Bild. Ablöse dürfte mehr als 26 Mio. betragen. © getty 13/37 Wird Schick Lewandowski-Nachfolger? Aktuell gilt Schick bei den Bayern nicht unbedingt als heißer Kandidat. Das Zeug, sich auch bei Bayern durchzusetzen, hätte der Tscheche aber durchaus. © getty 14/37 DARWIN NUNEZ (Mittelstürmer, Benfica Lissabon, 22 Jahre): Der Uruguayer hat sich mit seinen 34 Toren in 41 Spielen für Benfica in den Fokus von zahlreichen Topklubs geschossen. © getty 15/37 Spielweise: Nunez ist schnell, abschlussstark und ein ähnlicher Spielertyp wie Lewandowski. Er sucht die Geschwindigkeit und braucht die Tiefe. Bei seinen technischen Fähigkeiten hat er noch Luft nach oben. © getty 16/37 Kosten: Nunez' Vertrag bei Benfica läuft noch bis 2025, sein Marktwert wird auf rund 40 Millionen Euro geschätzt. Die internationale Konkurrenz dürfte die Ablöse wohl noch weiter nach oben treiben. © getty 17/37 Wird Nunez Lewandowski-Nachfolger? Der Uruguayer gilt als heißes Eisen auf dem Transfermarkt, aber ob er am Ende bei Bayern landet, ist mehr als fraglich. © getty 18/37 ADAM HLOZEK (Mittelstürmer, hängende Spitze, Sparta Prag, 19 Jahre): Das tschechische Toptalent hat sich in die Notizbücher einiger Scouts gespielt. Auch beim BVB soll er ein Thema gewesen sein. © imago images / ctk photo 19/37 Spielweise: Der 1,88 Meter große Offensivspieler ist nicht unbedingt eine Tormaschine, traf in 46 Pflichtspielen für Sparta zwölfmal. Er agiert häufig auch als hängende Spitze und ist kein klassischer Strafraumknipser. © imago images 20/37 Kosten: Sein Vertrag bei Sparta Prag läuft noch bis 2024. Angeblich soll sein Klub erst ab einer Ablöse von 25 Millionen Euro über einen Verkauf nachdenken. © getty 21/37 Wird Hlozek Lewandowski-Nachfolger? Wohl kaum. Hlozek steht erst am Anfang seiner Entwicklung, der Sprung zu einem Topklub wie Bayern wäre wohl der zweite Schritt vor dem ersten. © getty 22/37 ROMELU LUKAKU (Mittelstürmer, FC Chelsea, 29 Jahre): Lukakus Rückkehr an die Stamford Bridge steht unter keinem guten Stern. Ein Abschied im Sommer zeichnet sich ab. © imago images 23/37 Spielweise: Der 1,91 Meter große Sturmtank ist ein klassischer Mittelstürmer und mit seiner bulligen Statur für jeden Verteidiger eine Herausforderung. © getty 24/37 Kosten: Jede Menge! Rund 113 Millionen Euro zahlte Chelsea für Lukaku im Sommer 2021, dazu kommt ein. Zudem soll er rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt beziehen. © imago images 25/37 Wird Lukaku Lewandowski-Nachfolger? Angesichts der kursierenden Zahlen scheint ein Bayern-Transfer von Lukaku unrealistisch. © getty 26/37 HARRY KANE (Mittelstürmer, Tottenham Hotspur, 28 Jahre): "Ein super Ersatz in einem sehr guten Fußballeralter", brachte Jerome Boateng den Engländer bei Bayern ins Gespräch: "Ein kompletter Stürmer." © getty 27/37 Spielweise: Bei den Spurs bildet Kane zusammen mit Heung-Min Son seit Jahren ein kongeniales Duo. Der Rechtsfuß ähnelt von seinem Spielstil her Lewandowski sehr. In 49 Partien gelangen ihm 26 Tore. © imago images 28/37 Kosten: Im vergangenen Jahr war ManCity kurz vor einem Transfer. Seinen Verbleib bei den Spurs (Vertrag bis 2024) ließ er sich fürstlich entlohnen. Sein Gehalt soll bei 22 Millionen Euro liegen. © getty 29/37 Wird Kane Lewandowski-Nachfolger? Ein Transfer dürfte für die Bayern kaum zu stemmen sein, Kane im FCB-Trikot wird daher nur ein frommer Wunsch bleiben. © getty 30/37 RICHARLISON (Mittel-/Flügelstürmer, FC Everton, 25 Jahre): Der Brasilianer ist beim FCB ein Thema. Nach Informationen von SPOX und GOAL nahm der Rekordmeister Kontakt zu den Beratern auf. © getty 31/37 Spielweise: Der 1,84 Meter große Offensivspieler ist kein reiner Strafraumstürmer. Richarlison kann auch auf den Flügeln zum Zug kommen. Er bevorzugt eher das Dribbling. Seine Torausbeute ist überschaubar: 10 Tore in 32 Spielen. © imago images / Colorsport 32/37 Kosten: Sein Vertrag bei den abstiegsbedrohten Toffees läuft bis 2024, im Falle eines Abstiegs dürfte Richarlison kaum zu halten sein. Sein Marktwert wird auf 50 Mio. geschätzt. © getty 33/37 Wird Richarlison Lewandowski-Nachfolger? Er wäre definitiv kein Eins-zu-Eins-Ersatz für Lewandowski. Allein in Sachen Knipserqualitäten kann er Lewandowski kaum das Wasser reichen. © getty 34/37 MEMPHIS DEPAY (Mittel-/Flügelstürmer, FC Barcelona, 28 Jahre): Laut Mundo Deportivo könnte der Niederländer Teil eines Tauschdeals sein. Für Lewandowskis Dienste bietet Barca offenbar Depay plus bis zu 35 Mio. Euro an. © imago images 35/37 Spielweise: Der Rechtsfuß ist in der Offensive flexibel einsetzbar, sowohl als Stoßstürmer, als auch etwas hängender hinter den Spitzen oder über die Flügel. © getty 36/37 Kosten: Depays Vertrag läuft noch bis 2023, doch der Niederländer, der erst zu Saisonbeginn kam, könnte die Katalanen schon wieder verlassen, schließlich ist Barca zum Sparen gezwungen. © getty 37/37 Wird Depay Lewandowski-Nachfolger? Vom Spielertyp her ist Depay nicht der klassische Lewandowski-Erbe.

FC Bayern, News: LaLiga-Boss glaubt nicht an Lewy-Transfer

Wenn es nach Javier Tebas geht, Präsident der spanischen Primera Division, wird Lewandowski im Sommer nicht zum FC Barcelona wechseln. Der Liga-Boss begründet seine Einschätzung damit, dass die Katalanen einen Lewandowski-Transfer finanziell nicht stemmen könnten.

"Die Zahlen sind ganz einfach: Sie haben in den letzten beiden Jahren über 500 Millionen Euro Verlust gemacht, die sie wieder hereinholen müssen, um Spieler zu verpflichten. Lewandowski hat noch ein Jahr beim FC Bayern Vertrag und bei dem, was er verdienen will, und dem, was Bayern als Ablöse verlangt, sehe ich ihn nicht in Barcelona", zitiert die Marca Tebas.

In Spanien legt die Liga jährlich eine Gehaltsobergrenze für die Klubs fest. Barca hat dieses Limit bereits überschritten. Für jeden neu ausgegebenen Euro müssen deshalb zuvor vier Euro eingespart werden.

© getty Javier Tebas ist seit 2013 als Präsident der Primera Division im Amt.

FC Bayern, Gerücht: Tauziehen um Kalajdzic-Transfer?

Sasa Kalajdzic wird den VfB Stuttgart im Sommer womöglich verlassen und sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund sollen Interesse am österreichischen Angreifer bekundet haben.

Am Mittwoch veröffentlichte Sky bereits ein Video, in dem zu sehen war, das Kalajdzics Berater zu Gesprächen am Vereinsgelände der Bayern vor Ort waren. Laut tz soll auch Nagelsmann bei den Gesprächen anwesend gewesen sein. Demnach ist der Bayern-Trainer ein großer Fan von Kalajdzics mannschaftsdienlicher Spielweise.

Kalajdzic soll dem Bericht zufolge allerdings noch zögern, da er nur im Falle eines Abgangs von Lewandowski die Chance sieht, ausreichend Spielzeit zu bekommen. Doch auch Borussia Dortmund ist angeblich an einer Verpflichtung interessiert, schreibt die tz - und der Österreicher soll aktuell noch zu einem Wechsel nach Dortmund tendieren, wo er nach dem Abgang von Erling Haaland ausreichend Spielminuten bekommen würde.

