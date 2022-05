FC Bayern München, News und Gerüchte: Was wird aus dem einstigen Jahrhunderttalent Fiete Arp?

Fiete Arp kehrt nach seiner Leihe bei Holstein Kiel zurück zum FC Bayern. Doch eine Perspektive wird der Stürmer kaum noch haben. Ein Landsmann spricht über ein "Risiko" für Robert Lewandowski. Und: Ein weiterer Abgang beim FCB könnte bevorstehen. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Hier findet Ihr die Bayern-News und -Gerüchte des Vortages.

Bayern, News: Fiete Arp kehrt zurück

Er wurde einst als Jahrhunderttalent gepriesen, ja selbst "Uns Fiete" wurde Fiete Arp in Anlehnung an Uwe Seeler beim Hamburger SV gerufen. Mit dem Wechsel zum FC Bayern kam es zum Karriereknick. Weder bei den Profis noch bei der Zweiten konnte er sich wirklich durchsetzen.

Auch seine Leihe zu Holstein Kiel war nun kein Brüller. Am Ende sprangen zwei Tore in 24 Ligaspielen in dieser Saison heraus. Nun kehrt Arp zurück nach München, aber es ist kaum zu erwarten, dass er - trotz möglichem Stürmermangel - bleiben wird.

Für die Bundesliga-Mannschaft fehlt die Perspektive, für die Zweite wohl die Lust, in der 4. Liga zu spielen. Außerdem ist der Vertrag dafür auch viel zu teuer. Löst Bayern den Vertrag auf, wäre das sicher nicht günstig, denn der läuft noch bis 2024. Möglicherweise wäre eine erneute die Leihe die beste Idee.

Fiete Arp: Irgendwo zwischen Glück und Sehnsucht

Fiete Arps Stationen und Statistiken (Pflichtspiele)

Mannschaft Spiele Tore Vorlagen Hamburger SV 38 4 2 FC Bayern 1 - - FC Bayern II 42 8 3 Holstein Kiel 26 3 2

Bayern, News: Bundesliga-Legende über das "Risiko" für Lewandowski

Andrzej Juskowiak war einst nicht nur ein erfolgreicher Stürmer in der Bundesliga, sondern er gilt auch als Förderer von Robert Lewandowski bei Lech Posen. Er kennt den Bayern-Angreifer also in- und auswendig und die Sport Bild hat Juskowiak um seine Meinung zur Causa Lewandowski gebeten.

Auch wenn er es "geahnt" hat, dass sein ehemaliger Schützling gehen will, sieht er auch mögliche Probleme: "Ich kann mir gut vorstellen, dass Robert zu Barca geht. Aber es wäre auch ein Risiko. Die Frage ist, ob er in der spanischen Liga so gut zurecht kommt wie in der Bundesliga. Der Messi-Wechsel nach Frankreich zu PSG im vergangenen Sommer ist ein abschreckendes Beispiel für Lewandowski. In Barcelona war das Spiel auf Messi zugeschnitten, er hatte Mitspieler, die ihn perfekt in Szene setzten, hat viele Tore gemacht. In Paris kommt er nicht so gut zurecht und sein Image leidet."

Lewandowski-Nachfolger: Wie realistisch ist Boatengs Vorschlag? © getty 1/37 Robert Lewandowski will seinen Vertrag (läuft bis 2023) beim FC Bayern nicht verlängern und den Verein sogar schon in diesem Sommer verlassen. Wer könnte ihn beerben? Wir zeigen die gehandelten Kandidaten. © getty 2/37 SASA KALAJDZIC (Mittelstürmer, VfB Stuttgart, 28 Jahre): Laut Bild soll der FC Bayern einen Vorstoß beim Österreicher planen. VfB-Boss Mislintat hält Kalajdzics Verbleib für unwahrscheinlich. © imago images 3/37 Spielweise: Der Zwei-Meter-Hüne verfügt über ein starkes Kopfballspiel, ist aber trotz seiner Körpergröße auch technisch versiert. Kalajdzic ist nicht nur Strafraumstürmer, sondern agiert gerne auch mal hängend. © getty 4/37 Kosten: Sein Vertrag beim VfB Stuttgart läuft noch bis 2023. Als Ablöse stehen 25 Millionen Euro im Raum. In Sachen Gehalt wäre er für die Bayern sicher die günstigste Option. © imago images 5/37 Wird Kalajdzic Lewandowski-Nachfolger? Kalajdzic bringt gute Voraussetzungen mit, sich zu einem Topstürmer zu entwickeln. Womöglich könnte Kalajdzic auch zunächst als Sturm-Backup beim FCB fungieren. © getty 6/37 SEBASTIEN HALLER (Mittelstürmer, Ajax Amsterdam, 27 Jahre): Nach Informationen von SPOX und GOAL haben die Bosse Haller auf dem Zettel, sollen sogar schon beim Management des Spielers angefragt haben. © imago images 7/37 Spielweise: Der Ex-Frankfurter ist ein klassischer Mittelstürmer. Der 1,90 Meter große Angreifer hat diese Saison vor allem in der CL seine Knipserqualitäten gezeigt. Seine stolze Bilanz insgesamt: 34 Tore in 43 Pflichtspielen. © getty 8/37 Kosten: Haller wäre nicht ganz billig. Sein Vertrag bei Ajax läuft noch bis 2025. Angeblich fordert sein Arbeitgeber 35 bis 40 Millionen Euro Ablöse. Das würde etwa der möglichen Lewy-Ablöse entsprechen. © getty 9/37 Wird Haller Lewandowski-Nachfolger? Bei der Trefferquote muss sich Haller in dieser Saison nicht verstecken, aber kann er sein Niveau halten. Zudem buhlt nicht nur Bayern um Hallers Dienste. © getty 10/37 PATRIK SCHICK (Mittelstürmer, Bayer Leverkusen, 26 Jahre): Der hinter Lewandowski zweitbeste Torjäger der abgelaufenen Saison wäre eigentlich ein logischer Nachfolge-Kandidat. © getty 11/37 Spielweise: Der Linksfuß ist ein kompletter Stürmer, der oft die Tiefe sucht. Nagelsmann kennt den Tschechen zudem aus gemeinsamen Tagen bei RB Leipzig in der Saison 2019/20. © imago images 12/37 Kosten: Schicks Vertrag läuft bis 2025. Und Bayer ist nicht gewillt, ihn ziehen zu lassen. "Wegen Patrik braucht sich niemand bei uns melden", sagte Sportdirektor Simon Rolfes der Bild. Ablöse dürfte mehr als 26 Mio. betragen. © getty 13/37 Wird Schick Lewandowski-Nachfolger? Aktuell gilt Schick bei den Bayern nicht unbedingt als heißer Kandidat. Das Zeug, sich auch bei Bayern durchzusetzen, hätte der Tscheche aber durchaus. © getty 14/37 DARWIN NUNEZ (Mittelstürmer, Benfica Lissabon, 22 Jahre): Der Uruguayer hat sich mit seinen 34 Toren in 41 Spielen für Benfica in den Fokus von zahlreichen Topklubs geschossen. © getty 15/37 Spielweise: Nunez ist schnell, abschlussstark und ein ähnlicher Spielertyp wie Lewandowski. Er sucht die Geschwindigkeit und braucht die Tiefe. Bei seinen technischen Fähigkeiten hat er noch Luft nach oben. © getty 16/37 Kosten: Nunez' Vertrag bei Benfica läuft noch bis 2025, sein Marktwert wird auf rund 40 Millionen Euro geschätzt. Die internationale Konkurrenz dürfte die Ablöse wohl noch weiter nach oben treiben. © getty 17/37 Wird Nunez Lewandowski-Nachfolger? Der Uruguayer gilt als heißes Eisen auf dem Transfermarkt, aber ob er am Ende bei Bayern landet, ist mehr als fraglich. © getty 18/37 ADAM HLOZEK (Mittelstürmer, hängende Spitze, Sparta Prag, 19 Jahre): Das tschechische Toptalent hat sich in die Notizbücher einiger Scouts gespielt. Auch beim BVB soll er ein Thema gewesen sein. © imago images / ctk photo 19/37 Spielweise: Der 1,88 Meter große Offensivspieler ist nicht unbedingt eine Tormaschine, traf in 46 Pflichtspielen für Sparta zwölfmal. Er agiert häufig auch als hängende Spitze und ist kein klassischer Strafraumknipser. © imago images 20/37 Kosten: Sein Vertrag bei Sparta Prag läuft noch bis 2024. Angeblich soll sein Klub erst ab einer Ablöse von 25 Millionen Euro über einen Verkauf nachdenken. © getty 21/37 Wird Hlozek Lewandowski-Nachfolger? Wohl kaum. Hlozek steht erst am Anfang seiner Entwicklung, der Sprung zu einem Topklub wie Bayern wäre wohl der zweite Schritt vor dem ersten. © getty 22/37 ROMELU LUKAKU (Mittelstürmer, FC Chelsea, 29 Jahre): Lukakus Rückkehr an die Stamford Bridge steht unter keinem guten Stern. Ein Abschied im Sommer zeichnet sich ab. © imago images 23/37 Spielweise: Der 1,91 Meter große Sturmtank ist ein klassischer Mittelstürmer und mit seiner bulligen Statur für jeden Verteidiger eine Herausforderung. © getty 24/37 Kosten: Jede Menge! Rund 113 Millionen Euro zahlte Chelsea für Lukaku im Sommer 2021, dazu kommt ein. Zudem soll er rund 20 Millionen Euro Jahresgehalt beziehen. © imago images 25/37 Wird Lukaku Lewandowski-Nachfolger? Angesichts der kursierenden Zahlen scheint ein Bayern-Transfer von Lukaku unrealistisch. © getty 26/37 HARRY KANE (Mittelstürmer, Tottenham Hotspur, 28 Jahre): "Ein super Ersatz in einem sehr guten Fußballeralter", brachte Jerome Boateng den Engländer bei Bayern ins Gespräch: "Ein kompletter Stürmer." © getty 27/37 Spielweise: Bei den Spurs bildet Kane zusammen mit Heung-Min Son seit Jahren ein kongeniales Duo. Der Rechtsfuß ähnelt von seinem Spielstil her Lewandowski sehr. In 49 Partien gelangen ihm 26 Tore. © imago images 28/37 Kosten: Im vergangenen Jahr war ManCity kurz vor einem Transfer. Seinen Verbleib bei den Spurs (Vertrag bis 2024) ließ er sich fürstlich entlohnen. Sein Gehalt soll bei 22 Millionen Euro liegen. © getty 29/37 Wird Kane Lewandowski-Nachfolger? Ein Transfer dürfte für die Bayern kaum zu stemmen sein, Kane im FCB-Trikot wird daher nur ein frommer Wunsch bleiben. © getty 30/37 RICHARLISON (Mittel-/Flügelstürmer, FC Everton, 25 Jahre): Der Brasilianer ist beim FCB ein Thema. Nach Informationen von SPOX und GOAL nahm der Rekordmeister Kontakt zu den Beratern auf. © getty 31/37 Spielweise: Der 1,84 Meter große Offensivspieler ist kein reiner Strafraumstürmer. Richarlison kann auch auf den Flügeln zum Zug kommen. Er bevorzugt eher das Dribbling. Seine Torausbeute ist überschaubar: 10 Tore in 32 Spielen. © imago images / Colorsport 32/37 Kosten: Sein Vertrag bei den abstiegsbedrohten Toffees läuft bis 2024, im Falle eines Abstiegs dürfte Richarlison kaum zu halten sein. Sein Marktwert wird auf 50 Mio. geschätzt. © getty 33/37 Wird Richarlison Lewandowski-Nachfolger? Er wäre definitiv kein Eins-zu-Eins-Ersatz für Lewandowski. Allein in Sachen Knipserqualitäten kann er Lewandowski kaum das Wasser reichen. © getty 34/37 MEMPHIS DEPAY (Mittel-/Flügelstürmer, FC Barcelona, 28 Jahre): Laut Mundo Deportivo könnte der Niederländer Teil eines Tauschdeals sein. Für Lewandowskis Dienste bietet Barca offenbar Depay plus bis zu 35 Mio. Euro an. © imago images 35/37 Spielweise: Der Rechtsfuß ist in der Offensive flexibel einsetzbar, sowohl als Stoßstürmer, als auch etwas hängender hinter den Spitzen oder über die Flügel. © getty 36/37 Kosten: Depays Vertrag läuft noch bis 2023, doch der Niederländer, der erst zu Saisonbeginn kam, könnte die Katalanen schon wieder verlassen, schließlich ist Barca zum Sparen gezwungen. © getty 37/37 Wird Depay Lewandowski-Nachfolger? Vom Spielertyp her ist Depay nicht der klassische Lewandowski-Erbe.

FC Bayern, Gerücht: Der nächste Abgang in München?

Die Bilanz spricht eine deutliche Sprache: Marc Roca brachte es beim FC Bayern in zwei Spielzeiten auf genau 15 Bundesliga-Spiele und das sind keine 90-Minuten-Auftritte gewesen. Dazu kommen sechs Einsätze in der Champions League und zwei im DFB-Pokal für den 25-Jährigen. Man kann Roca durchaus in die Kategorie "Fehleinkauf" verbuchen, auch wenn der Spanier intern große Wertschätzung genießt.

Aber diese reicht nicht, um an Joshua Kimmich, Leon Goretzka und selbst an Corentin Tolisso oder im Notfall Jamal Musiala vorbeizukommen. Die Bayern haben keine Anstalten gemacht, Roca loswerden zu wollen, aber der Spieler denkt nun anders. Laut kicker will er wechseln.

Konkrete Anfragen liegen noch nicht vor, was aber aktuell noch relativ normal ist, weil sich auf dem internationalen Transfermarkt ohnehin kaum etwas tut. Für Roca soll es dann kein Wechsel auf Probe mit einer Leihe werden, sondern ein Verkauf.

