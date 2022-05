Robert Lewandowski will den FC Bayern München verlassen: Das Duell ist eröffnet

Robert Lewandowski hat beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg sein 343. Tor für den FC Bayern München geschossen und sich zum siebten Mal die Torjägerkanone gesichert. Viel wichtiger aber: Der 33-jährige Stürmer hat öffentlich ein Duell mit seinem Arbeitgeber FC Bayern München angezettelt.

Als sich Robert Lewandowski zum vielleicht letzten Mal im Trikot des FC Bayern den Münchner Fans zeigte, da lief in der Wolfsburger Arena lustigerweise gerade das Fliegerlied. "Und fliegt a Flieger vorbei. Dann wink' ich zu ihm rauf: 'Hallo Flieger!'", grölten die Wolfsburger Fans, die sich über ein 2:2 gegen den alten, neuen und wohl auch ewigen Meister freuten.

Lewandowski spielt seit 2014 für den FC Bayern, dank etlicher Wiesn-Besuche ist ihm der durchaus eingängige Text des "Fliegerlieds" sicherlich bestens bekannt. Womöglich hat er beim Mitsummen an seinen eigenen Abflug vom FC Bayern gedacht, an den Flieger, dem er nicht nur "Hallo" sagen will, sondern den er so schnell wie möglich besteigen will: Und zwar den weg aus München, dem Vernehmen nach am liebsten zum FC Barcelona.

Das 2:2 ausgegangene Fußballspiel zwischen Wolfsburg und dem FC Bayern geriet am Samstagnachmittag vollkommen in den Hintergrund. Das lag einerseits an der Tabellen-Konstellation: Für beide Mannschaften ging es um nichts mehr, der FC Bayern steht schon seit drei Wochen als Meister fest. Vor allem aber lag es an den Entwicklungen um den seit Jahren gefährlichsten Stürmer der Mannschaft, der seinen Arbeitgeber nach dem Abklingen des Fliegerlieds öffentlich zum Duell herausforderte.

Lewandowskis und der FC Bayern: Es wird einen Sieger geben

"Gut möglich, dass es mein letztes Spiel für den FC Bayern war", verkündete Lewandowski bei der Streaming-Plattform Viaplay. Damit bestätigte er höchstpersönlich, worüber in München seit Tagen gemunkelt wurde - und tätigte gleichzeitig eine durchaus steile Ankündigung. Die Entscheidung darüber, ob er in der nächsten Saison noch beim FC Bayern spielt, liegt nämlich mitnichten in seinen Händen.

Lewandowski ist vertraglich bis 2023 gebunden, einem vorzeitigen Abschied müsste sein Arbeitgeber zustimmen. Dieser verweist aber bei jeder Gelegenheit über sämtliche leitende Angestellten auf eine ordnungsgemäße Erfüllung dieses Arbeitspapiers. Sportvorstand Hasan Salihamidzic betonte vor dem Spiel in Wolfsburg erneut: "Unsere Haltung ist klar." Keine Spur von einem "gut möglichen" Abschied.

So unmissverständlich wie beide Seiten in Wolfsburg ihre Ansicht auf die Lage kommunizierten, steht fest: Am Ende gibt es bei diesem Duell einen Sieger und einen Verlierer. Wenn der FC Bayern am Fahrersitz nicht einknickt, dann müssen sich der Sieger und der Verlierer noch ein Jahr miteinander arrangieren.

Bei einem Einknicken würden die Münchner Verantwortungsträger zwar gewissermaßen ihr Gesicht verlieren, aus wirtschaftlichen und Kader-hygienischen Gründen würde es aber womöglich Sinn ergeben. Anders als nächsten Sommer ließe sich für Lewandowski in diesem noch eine Ablöse generieren. Ein mit seiner Situation unglücklicher Spieler ist darüber hinaus selten förderlich für die Atmosphäre in einer Mannschaft.

FCB-Noten: Bayern hat einen Ecken-Gott und das Lewy-Tor zum Abschied? © imago images 1/17 Der FC Bayern verspielt am letzten Spieltag eine 2:0-Führung in Wolfsburg. Dabei trifft der abwanderungswillige Lewandowski und macht ein gutes Spiel. Ein Torhüter feiert sein Saisondebüt und ein Abwehrstar fällt total ab. Die Noten. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Eigentlich ein Nachmittag mit wenig Beschäftigung, aber dann doch mit zwei Gegentoren, an denen er aber keine Schuld hatte. Machte dann in der 81. Minute Platz für Früchtls ersten Saisoneinsatz. Note 3,5. © getty 3/17 JOSIP STANISIC: Julian Nagelsmann lobte ihn tags zuvor für seine Zuverlässigkeit und belohnte ihn mit der Startelf. Der Kroate lieferte. Erst das erste Bundesliga-Tor, dann Riesentat gegen Kruse (28.). Beim 2:2 lässt er aber die Flanke zu. Note 2,5. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Sehr solide Vorstellung des Innenverteidigers, der sich zum Endspurt der Saison stabilisierte und zeigt, dass man mit ihm langfristig rechnen kann. Wieder starkes Stellungsspiel, auch sehr sicher im Passspiel. Note 2. © Instagram 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Im Spiel schob er sich immer wieder nach vorne und rückte vor allem links auf, um Davies eine gute Reise zu wünschen. Aber bei den Gegentoren nicht ganz unbeteiligt. Beim 1:2 rutscht er weg, beim 2:2 ist er zu spät. Note 4,5. © imago images 6/17 ALPHONSO DAVIES: War eher linker Außenstürmer denn Außenverteidiger. Durch seine offensive Rolle konnte Musiala einrücken und für Gefahr sorgen. Aber: Beim 1:2 kommt er nicht in den Zweikampf mit Wind und ist am Tor beteiligt. Note 3,5. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Der Ecken-Gott der Bayern: Schon seine neunte Hereingabe in dieser Saison führte zu einem Tor. Diesmal mustergültige Ecke für Stanisic. Auch ansonsten gewohnt viel unterwegs. Note 2,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Hatte schon nach neun Minuten eine Riesenchance und scheiterte knapp. Ansonsten bemüht für Stabilität zu sorgen, wenn Davies und Musiala weit aufrückten und für Wirbel sorgten. Sicher am Ball. Note 3. © getty 9/17 SERGE GNABRY: Sehr umtriebig in der ersten Hälfte, mit vielen Vorstößen aber seltenen Abschlüssen. Da das Bayern-Spiel aber irgendwann immer linkslastiger wurde, nahm seine Präsenz ab. Machte dann in der 67. Platz für Sane. Note 3,5. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Gutes Spiel im ersten Durchgang – nach neun Minuten mit toller Vorarbeit für Goretzka. Dann der starke Assist zum 2:0 durch Lewandowski. Nach der Pause dann nicht mehr so präsent. Choupo-Moting (60.) kam für ihn. Note 3. © getty 11/17 JAMAL MUSIALA: Bayerns Aktivposten vor allem vor der Pause. Profitierte von Davies‘ Flucht nach vorne, somit konnte Musiala einrücken und aus dem Zentrum mit seiner Ballsicherheit für Kreativität sorgen. Ein Tor wurde nicht gegeben. Note 3. © getty 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Vor dem Anpfiff verkündete der FCB, dass er gehen will. Auf dem Platz spürte man aber keine Lustlosigkeit. Gute Chance nach elf Minuten, dann 2:0 gemacht und die Chance zum 3:0 gehabt. Im vielleicht letzten FCB-Spiel eine Note 2. © getty 13/17 ERIC-MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam für Müller nach 60 Minuten und orientierte sich ins Zentrum hinter Lewandowski. Hatte eine gute Chance (83.) und eine gute Vorarbeit (85.). Note 3. © getty 14/17 LEROY SANE: Kam in der 67. Minute für Gnabry und brachte durchaus frischen Wind mit einer starken Vorarbeit für Choupo-Moting und auch einer Riesenchance kurz vor Schluss. Hätte er aber machen müssen. Note 3. © getty 15/17 CHRISTIAN FRÜCHTL: Feierte sein Saisondebüt, durfte nochmal ab der 81. Minute für Manuel Neuer ran, blieb aber dann beschäftigungslos. Keine Bewertung. © imago images 16/17 OMAR RICHARDS: Kam neun Minuten vor Schluss für Alphonso Davies und wurde durch eine Gelbe Karte auffällig. Ansonsten nicht. Keine Bewertung. © imago images 17/17 GABRIEL VIDOVIC: Sammelt weiter Bundesliga-Minuten, diesmal waren es neun + Nachspielzeit. Keine Bewertung.

Robert Lewandowskis Verhalten schrie nach Abschied

Lewandowskis Verhalten in Wolfsburg suggerierte unterdessen, dass er fest mit einem Einknicken des FC Bayern rechnet. Es war siegesgewiss, es schrie förmlich nach Abschied. Als erster Spieler eilte er nach dem Abpfiff zum Fanblock des FC Bayern.

Er applaudierte den Fans, sie jubelten ihm zu - so wie sie es später am Abend auch beim Fan-Fest am Nockherberg taten, wo Salihamidzic unterdessen ausgebuht wurde - und in den Augenwinkeln Lewandowskis war das eine oder andere Tränchen zu sehen. Immer wieder winkte er emotional berührt Richtung Tribüne wie einer winkt, der zum letzten Mal winkt.

Bald kamen seine Mitspieler, applaudierten und winkten ein bisschen mit und gingen wieder. Lewandowski aber blieb. Vor dem Fanblock bekam er noch zum insgesamt siebten und fünften Mal hintereinander die Torjägerkanone überreicht. Zuvor hatte er zum zwischenzeitlichen 2:0 getroffen, es war sein 35. Bundesliga- und 50. Pflichtspieltor in dieser Saison.

Beendet hat Lewandowski das Spiel übrigens als Kapitän, weil Trainer Julian Nagelsmann den nominellen Spielführer Manuel Neuer in der Schlussphase für den jungen Christian Früchtl ausgewechselt hatte.

Lewandowski-Abgang: Nagelsmann sieht "Anreiz"

Nach dem Spiel verwies Nagelsmann nochmal eindringlich auf Lewandowskis bis 2023 gültigen Vertrag. Den dann feststehenden Abschied des Stürmers kommentierte er eher kühl. Vor allem sehe der Trainer nun "den Anreiz, in der nächsten Saison einen neuen Stürmer zu suchen, der Lewy nach der nächsten Saison ersetzen kann. Das ist der Job, den wir zu tun haben. Da ist wenig Raum für Trauer. Man muss versuchen, das beste für die Zukunft zu machen."

Als mögliche Nachfolge-Kandidaten gehandelt werden unter anderem Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart), Sadio Mane (FC Liverpool), Patrik Schick (Bayer 04 Leverkusen) und Sebastien Haller (Ajax Amsterdam).

Für den FC Bayern ist Lewandowskis selbstgewählter Abschied übrigens Neuland: Bei allen vorherigen Stammstürmern dieses Jahrtausends hatte der Klub aktiv entschieden, wann es einen neuen Impuls an vorderster Front brauche. Giovane Elber ging 2003, weil Roy Makaay kam. Der Niederländer wurde 2007 durch Luca Toni und Miroslav Klose ersetzt. 2009 folgte Mario Gomez als neuer Stammstürmer, drei Jahre später Mario Mandzukic. Er wurde 2014 schließlich an Atletico Madrid verkauft, um Platz zu schaffen für Lewandowski.

Seitdem stellte er alle seine Vorgänger in den Schatten: In 374 Pflichtspielen erzielte Lewandowski 343 Tore, die zweitmeisten nach Gerd Müller (523). Weitere kommen nur dazu, wenn er das in der Wolfsburger Arena final angezettelte Duell mit seinem Noch-Arbeitgeber verliert.