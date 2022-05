Der alte und neue Deutsche Meister FC Bayern München empfängt am heutigen Tag in der Bundesliga den VfB Stuttgart. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie des 33. Spieltag und wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das heutige Duell zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart ist ein Duell der Gegensätze: Der FC Bayern feierte schon am vorletzten Spieltag vorzeitig die Meisterschaft, während der VfB schon seit Wochen tief drin im Abstiegskampf steckt.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart beginnt heute am Sonntag, den 08. Mai, um 17.30 Uhr. Die vorletzte Begegnung des 33. Spieltags der Bundesliga findet am heutigen Abend in der Allianz-Arena in München statt.

Schon am 31. Spieltag, nach dem Sieg gegen den BVB, konnte der Rekordmeister FC Bayern München seine zehnte Meisterschaft in Folge feiern. Die Stimmung an der Säbener Straße sollte also eigentlich bestens sein. Doch vor allem abseits des Platzes herrscht beim FC Bayern München aktuell viel Unruhe: Die Vertragsverlängerungen einiger sehr wichtiger Spieler wie Robert Lewandowski und Serge Gnabry sind permanent ein Thema. Zumindest mit Identifikationsfigur Thomas Müller konnten die Bayern unter der Woche verlängern.

Aber auch sportlich herrschte beim FC Bayern München in den vergangenen Tagen Redebedarf: Nach dem Champions League-Aus und einige schwachen Leistungen in der Liga, wie bei der 1:3-Niederlage gegen Mainz 05 am vergangenen Spieltag, stellte Trainer Julian Nagelsmann die Grundsatzfrage. Und auch der Trip der Spieler nach Ibiza in der vergangenen Woche sorgte intern für Unstimmigkeiten beim FC Bayern München.

Das Auftreten des FC Bayern München vor dem Duell gegen den VfB Stuttgart, sorgte auch bei manch anderen für Unmut: Hertha-Trainer Felix Magath sprach nach der Niederlage des FC Bayern gegen Mainz 05 indirekt sogar von Wettbewerbsverzerrung. Mit einem Sieg heute, könnte der VfB Stuttgart drei durchaus unverhoffte Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Im Hinspiel konnte der VfB Stuttgart mit dem FC Bayern München nicht mithalten. Mit 0:5 unterlag das Team von Pellegrino Matarazzo gegen den Rekordmeister deutlich. Kann sich der VfB Stuttgart heute im Vergleich zum Hinspiel steigern und Punkte aus der Allianz-Arena entführen?

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 33. Spieltag der Bundesliga

33. Spieltag der Bundesliga Spie: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart Datum: 08. Mai

08. Mai Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielort: Allianz-Arena, München

Allianz-Arena, München Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN überträgt heute das Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart heute exklusiv im TV und Livestream. Der Sender besitzt nämliche sämtliche Übertragungsrechte der Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Ab 16.30 Uhr seht Ihr auf DAZN 1 die Vorberichte zum Spiel. Ab 17.30 Uhr könnt Ihr die Partie dann live und in voller Länge im TV und Livestream auf DAZN verfolgen.

Das Spiel kommentiert für DAZN heute Uli Hebel und Sandro Wagner. Laura Wontorra ist als Moderatorin der Sendung im Einsatz und Tobi Wahnschaffe agiert für DAZN heute als Reporter vor Ort.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Neben der Übertragung im TV auf DAZN 1, könnt Ihr die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart heute auch im Livestream mit der DAZN-App oder Eurem Laptop im Browser sehen.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Musiala - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Musiala - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski VfB Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - W. Endo, Karazor, Sosa - Tiago Tomas, P. Förster, Führich - Kalajdzic

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse. Wir verfolgen für Euch die komplette nämlich im Liveticker. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 33. Spieltag: Die aktuelle Tabelle