FC Bayern München, News und Gerüchte: Kritik an Kahn wird lauter - auch intern?

FC Bayern München, Gerücht: Kritik an Oliver Kahn wird lauter - auch Uli Hoeneß soll skeptisch sein

Die Kritik an Oliver Kahn ist beim FC Bayern München in den letzten Tagen lauter geworden. Nun soll der Vorstandsvorsitzende auch intern ersten, wenn auch noch leichten Gegenwind erfahren. Laut der Bild beobachtet Uli Hoeneß die Entwicklung des einstigen Torwart-Titans mit Argwohn. Zuletzt berichtete die SZ davon, dass der 52-Jährige sich nicht gerade auffallend kümmern würde. Von einer gewissen Sprachlosigkeit zwischen der neuen Führung und dem Fußballpersonall sei zu hören.

Nach Informationen von SPOX und GOAL sorgt die Unnahbarkeit Kahns auf der Geschäftsstelle für Verdruss. Der Rummenigge-Nachfolger umgibt sich dort nur mit einem kleinen Kreis von Vertrauten, heißt es aus dem Umfeld und die Türen stünden, anders als bei seinen Vorgängern, nicht mehr offen.

Hoeneß frage sich zudem, warum Kahn nicht mehr den Austausch mit ihm suche, berichtet die Bild. Der Champions-League-Sieger von 2001 ist bei den Bayern im Sommer in die Position des Vorstandsvorsitzenden aufgerückt und hat dort Karl-Heinz Rummenigge beerbt, der sich zuletzt ebenfalls kritisch zum FC Bayern äußerte. "Es ist der Eindruck entstanden, als würden permanent nur noch Vertragsgespräche stattfinden, und das alles wird andauernd öffentlich debattiert", sagte der 66-Jährige der Bild: "Das ist nicht gut, das ist nicht hilfreich in so einer Phase der Saison." Damit bezog sich der einstige Top-Stürmer wohl auch auf die Geschehnisse rund um Robert Lewandowski.

Fehlgriffe und eine Vereinslegende: Bayerns Transfersommer 2007 © getty 1/22 Für Bayern-Verhältnisse eine Horror-Saison: 2006/2007 landete der FCB nur auf einem extrem enttäuschenden Platz vier, verpasste sogar die Champions League … © getty 2/22 … und die Bosse reagierten! Mit einer zuvor wohl noch nie dagewesenen Transfer-Offensive baute Uli Hoeneß den FC Bayern für 93 Mio. Euro radikal um. © getty 3/22 Frank Ribery: DER Königstransfer. Kommt für 30 Mio. Euro aus Marseille. Wird mit 39 Scorerpunkten in 46 Spielen direkt zum König von München und später zur Vereinslegende. © getty 4/22 Miroslav Klose: Auch Deutschlands Fußballer des Jahres von 2006 heuert in München an. Ablöse an Werder Bremen: 15 Mio. Euro. © getty 5/22 Marcell Jansen: Der nächste Nationalspieler. Gladbachs Linksverteidiger ist Bayern 14 Mio. Euro wert. Heute Präsident beim HSV und dort in der 3. Mannschaft aktiv. © getty 6/22 Luca Toni: Numero uno! Bayern eist den Stürmer für 11 Mio. Euro aus Florenz los. Schießt sich ohrenschraubend mit 58 Toren in 89 Spielen in die Herzen der Fans. © getty 7/22 Jose Sosa: Konnte die Ablöse in Höhe von 9 Mio. Euro nie so richtig rechtfertigen. Immer noch aktiv und aktuell bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag. © getty 8/22 Jan Schlaudraff: Empfiehlt sich mit tollen Dribblings in Aachen für höhere Aufgaben. Bayern schlägt für rund eine Mio. Euro zu. Durchsetzen konnte sich Schlaudraff aber nie. © getty 9/22 Ze Roberto: Retro-Transfer! Hoeneß holt den Brasilianer ablösefrei vom FC Santos zurück. Heute noch genauso durchtrainiert wie damals. © getty 10/22 Hamit Altintop: Verstärkung zum Nulltarif! Kommt ablösefrei von Schalke. Blieb vier Jahre und hielt für den FCB in 109 Spielen seine Knochen hin. © getty 11/22 Toni Kroos: Heute Weltstar, damals noch Top-Talent. Wird mit 17 aus der eigenen U19 hochgezogen. Keine schlechte Entscheidung. © getty 12/22 Sandro Wagner: Spätzünder. Kommt in seiner ersten Profi-Saison nur auf vier Bundesliga-Spiele. Kehrte über viele Umwege zehn Jahre später nach München zurück. © getty 13/22 Breno: Die tragischste Figur unter allen Neuzugängen. Im Winter für 12 Mio. Euro aus Sao Paulo verpflichtet. Wurde nie richtig warm mit Deutschland. Der Rest ist bekannt … © getty 14/22 28. Juli 2007: Der erste Titel! Mit einem 1:0 gegen Schalke gewinnt Bayern den Ligapokal. Torschütze: Miroslav Klose. © getty 15/22 18. August 2007: Das erste Ausrufezeichen. Bayern gewinnt 4:0 in Bremen. Ribery (in gelben Schuhen) begeistert die Liga. © getty 16/22 25. Oktober 2007: Toni Kroos startet durch! Beim 3:2 gegen Belgrad in der Champions League legt Kroos einen Treffer auf. Das Siegtor (90.) schießt er selbst. © getty 17/22 12. November 2007: Legendäre Jahreshauptversammlung. Uli Hoeneß attackiert die Fans: “Für die Scheißstimmung (im Stadion) seid doch ihr verantwortlich!" © getty 18/22 15. Dezember 2007: Nach einem 0:0 bei Hertha BSC ist Bayern Herbstmeister. © getty 19/22 11. Januar 2008: Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird als Nachfolger von Ottmar Hitzfeld vorgestellt. Er übernimmt ab der Saison 2008/2009. Rummenigge stolz: "Er ist unser absoluter Wunschkandidat." © getty 20/22 10. April 2008: Dramatik pur im Uefa Cup! Bayern holt beim FC Getafe erst ein 0:1 auf. In der Verlängerung dann sogar noch ein 1:3. Ribery (89.) und Toni (115. und 120.) treffen. Das Hinspiel endete 1:1, damals griff noch die Auswärtstorregel. © getty 21/22 19. April 2008: Bayern gewinnt den DFB-Pokal! Luca Toni schnürt beim 2:1 n.V. gegen den BVB einen Doppelpack. © getty 22/22 01. Mai 2008: Bayern fliegt nach einem 0:4-Desaster im Halbfinale gegen St. Petersburg aus dem UEFA Cup raus. Drei Tage später war dafür das Comeback in der Bundesliga geschafft. Mit einem 0:0 beim VfL Wolfsburg ist Bayern zum 21. Mal deutscher Meister.

FC Bayern München, News: Klub trauert um ehemaligen Jugendbetreuer

Der FC Bayern München trauert um seinen ehemaligen Jugendbetreuer Herbert Harbich, der 35 Jahre lang für den Klub tätig war. Er habe den FCB "mit jeder Faser seines Körpers gelebt und mit viel Herzblut unzählige Spieler wie die späteren Champions-League-Sieger Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, David Alaba oder Thomas Müller auf ihrem Weg in den Profifußball begleitet", heißt es in der offiziellen Meldung der Münchner dazu.

Bei seinem Abschied wurde er 2014 zum ersten Ehrenbetreuer des Rekordmeisters ernannt. Harbich starb am Donnerstag im Alter von 80 Jahren an einer schweren Krankheit.

FC Bayern München: So seht Ihr die Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem FCB

Die Partie zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern München wird am heutigen Sonntag, den 17. April, um 15.30 Uhr angepfiffen. Der Austragungsort des Duells am 30. Spieltag der Bundesliga ist die Schüco-Arena in Bielefeld. Die Begegnung könnt Ihr am heutigen Tag exklusiv auf DAZN verfolgen. Auf DAZN 1 seht Ihr das Duell heute live und in voller Länge.

FC Bayern: Die kommenden Spiele