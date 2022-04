In der ersten Sonntagspartie am 30. Spieltag der Bundesliga ist der FC Bayern München zu Gast bei Arminia Bielefeld. Wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung des Spiels, liefern wir Euch hier.

Sichert Euch das DAZN-Abo und verfolgt das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern München heute live!

Nach dem enttäuschenden Aus unter der Woche in der Champions League muss der FC Bayern München in der Liga heute gegen Arminia Bielefeld ran. Schießt sich das Team von Julian Nagelsmann am heutigen Nachmittag den Frust von der Seele oder gelingt es Arminia Bielefeld wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen?

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Arminia Bielefeld wird am heutigen Sonntag, den 17. April, um 15.30 Uhr angepfiffen. Der Austragungsort des Duells am 30. Spieltag der Bundesliga ist die Schüco-Arena in Bielefeld.

In der Bundesliga befindet sich der FC Bayern aktuell mit 69 Punkten souverän an der Tabellenspitze. Mit der Meisterschaft ist es für den FC Bayern München nur noch möglich einen Titel in dieser Saison zu holen, denn wie im letzten Jahr sind die Bayern im DFB-Pokal und in der Champions League schon ausgeschieden. Unter der Woche kam das Team von Julian Nagelsmann im Champions League-Viertelfinale gegen Villarreal nicht über ein 1:1 in der heimischen Allianz-Arena hinaus und musste aufgrund der 0:1-Niederlage im Hinspiel die Segel streichen. Der Fokus liegt nun also auf der zehnten Meisterschaft in Folge. Mit einem Sieg heute gegen Arminia Bielefeld würde der FC Bayern München einen weiteren Schritt in diese Richtung machen.

© getty Patrick Wimmer ist in dieser Saison der beste Scorer der Bielefelder. Unter der Woche wurde bekannt, dass der Österreicher den Verein im Sommer in Richtung Wolfsburg verlässt.

Und der heutige Gastgeber Arminia Bielefeld befindet sich aktuell nicht in Bestform. Nur einen mageren Punkt holte die Arminia in den vergangen fünf Bundesligaspielen. Auch deshalb befindet sich das Team von Frank Kramer aktuell tief in der Abstiegszone mit 26 Punkten. Am letzten Spieltag kassierte Arminia Bielefeld im Krisen-Duell gegen den VfL Wolfsburg eine herbe 0:4-Klatsche. Eine ähnliche Leistung heute gegen den FC Bayern München, würde sie Abstiegssorgen in Bielefeld weiter vergrößern.

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Arminia Bielefeld: Ortega Moreno - de Medina, Pieper, Nilsson, Andrade - Prietl, F. Kunze - Wimmer, Schöpf, Okugawa - Serra

Ortega Moreno - de Medina, Pieper, Nilsson, Andrade - Prietl, F. Kunze - Wimmer, Schöpf, Okugawa - Serra FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Nianzou, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, T. Müller, L. Sané - Lewandowski

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Begegnung zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern München könnt Ihr am heutigen Tag exklusiv auf DAZN verfolgen. Auf DAZN 1 seht Ihr das Duell heute live und in voller Länge. Die Vorberichte zum Spiel beginnen um 14.30 Uhr. Eine Stunde später, um 15.30 Uhr, wird die Partie dann angepfiffen. Alex Schlüter führt für DAZN als Moderator durch die Sendung. Die Begegnung kommentieren für Euch Michael Born und Jonas Hummels.

Gab schon erste Gespräche! Diese Stürmer könnten Lewy beerben © getty 1/31 Viertelfinal-Aus in der Champions League, im Pokal sowieso schon lange nicht mehr dabei – jetzt bleibt den Bayern nur noch die Liga. Aber wie lange bleibt ihnen Robert Lewandowski erhalten? © getty 2/31 Um den Superstar gab es zuletzt zahlreiche Gerüchte. Der FC Barcelona soll Interesse haben, mit Real Madrid flirtete der Pole sowieso schon häufig. Müssen sich die Bayern auf einen Abgang vorbereiten? © getty 3/31 Kahn stellte klar, dass Lewandowski bleiben soll. Wie die Sport Bild berichtet, soll es in der Schublade der Kaderplaner dennoch einen Zettel mit Alternativen geben. SPOX zeigt, wer den 33-Jährigen ersetzen könnte. © getty 4/31 BENJAMIN SESKO: Der 18-Jährige steht aktuell bei RB Salzburg unter Vertrag, kommt dort meist nur auf Kurzeinsätze. Er verfügt über eine feine Technik, einen guten Abschluss und bringt in der Athletik gute Voraussetzungen mit. © imago images 5/31 Der Slowene erinnert sogar ein wenig an Lewandowski, weil er sich aktiv am Spiel beteiligt und ein gutes Gefühl für den Raum hat. Im Vergleich zum Polen ist er physisch etwas schmächtiger. © imago images 6/31 Das war Lewandowski aber auch, als er zum BVB wechselte. Nur ist genau das der Knackpunkt: In Österreich ist Sesko aktuell ungefähr alle 100 Minuten direkt an einem Tor beteiligt. Ist er aber schon bereit für den ganz großen Schritt? © getty 7/31 SASA KALAJDZIC: Gegen den FC Villarreal schlugen die Bayern 38 Flanken. Wenn das das Zukunftskonzept sein soll, wäre Kalajdzic vielleicht sogar die beste Wahl. Der 24-Jährige ist ein Kopfballungeheuer, am Ball aber nicht so stark wie andere. © imago images 8/31 Für den VfB ist er mit seinen Toren dennoch eine Überlebensgarantie. Sein Vertrag läuft 2023 aus und der kicker berichtete im März von ausgesetzten Verhandlungsgesprächen. Geschätzter Kostenpunkt: 20 Millionen Euro. © getty 9/31 Die Sport Bild berichtet sogar von Gesprächen zwischen dem FC Bayern und dem Management des Spielers im Januar. Aber wäre er die große Lösung, die die Münchner bei einem Lewandowski-Wechsel bräuchten? © getty 10/31 PATRIK SCHICK: Wie Sesko und Kalajdzic steht auch er auf der vermeintlichen Liste von Lewandowski-Alternativen, die die Bayern angefertigt haben sollen. Der 26-Jährige hat eine überragende Saison für Leverkusen gespielt. © getty 11/31 In 26 Pflichtspielen traf der Tscheche 20-mal und bereitete drei weitere Treffer vor. Dann fiel er mit einem Muskelfaserriss aus. Schick ist ein recht kompletter Stürmer, der gern die Tiefe sucht. Ideal für Nagelsmanns vorgesehenen Tempofußball? © getty 12/31 Leverkusen soll allerdings eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro aufrufen. Das könnte zu viel für die Bayern sein, die immer wieder ihren Sparkurs betonen. Aber wo spart man lieber: am Geld oder an Toren? © getty 13/31 TIMO WERNER: Der Nationalstürmer wurde in der Vergangenheit schon oft mit den Bayern in Verbindung gebracht. Zuletzt war das, bevor er sich schließlich für einen Wechsel zum FC Chelsea entschied. © getty 14/31 Er ist schnell, risikofreudig und gut darin, die richtigen Laufwege zu finden. Bei Flanken ist er allerdings nicht der Gefährlichste - und auch seine Torquote spricht längst nicht mehr für ihn. © getty 15/31 Werner ist mittlerweile als Chancentod verschrien. Allerdings: Die Entwicklungen rund um den Chelsea-Verkauf könnten noch spannend werden und der 26-Jährige soll immer mal wieder mit einem Wechsel geliebäugelt haben. © getty 16/31 CHRISTOPHER NKUNKU: Bei RB Leipzig haben sich die Münchner erst im letzten Sommer kräftig bedient. Mit Nkunku macht nun der nächste angehende Top-Star auf sich aufmerksam. Der 24-Jährige trifft, wie er will. © getty 17/31 Aktuell ist er etwa alle 74 Minuten direkt an einem Treffer beteiligt. Tempo, Technik, Physis, Abschlussstärke und Kombinationsfreude – der Franzose bringt theoretisch alles mit. Eine große Frage bleibt allerdings. © getty 18/31 Könnte er seine Stärken auch bei Bayern einbringen, wo er weniger Raum haben würde? Sein Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2024. Dementsprechend teuer wäre er wohl. Konkurrenz soll es beispielsweise mit PSG und United reichlich geben. © getty 19/31 PAULO DYBALA: Der Argentinier wurde in der Vergangenheit bereits häufiger mit den Bayern in Verbindung gebracht, wirklich konkret wurde es aber nie. Nach sieben Jahren in Turin wird der 28-Jährige Juventus nun aber verlassen - ablösefrei! © getty 20/31 Dybala ist auch eher eine hängende Spitze als ein klassischer Mittelstürmer. Davon haben die Bayern mit Müller und Musiala genug. Zudem soll er ein fürstliches Gehalt verlangen. Bei Juve habe er ein 12-Millionen-Euro-Angebot abgelehnt, heißt es. © getty 21/31 SEBASTIEN HALLER: Der Ex-Frankfurter ging bei Ajax in dieser Saison durch die Decke. Nach 37 Pflichtspielen kam er bereits auf 33 Treffer und neun Assists. In der Champions League traf er in acht Partien elfmal und legte zwei Buden auf. © getty 22/31 Haller ist ein klassischer Zielspieler, verfügt aber auch über unterschätzte technische Fähigkeiten. Trotzdem: Mit ihm müssten die Bayern ihr Offensivspiel wohl anpassen - und bei einer Vertragslaufzeit bis 2025 viel Geld bezahlen. © getty 23/31 DARWIN NUNEZ: Wie Sesko ist auch Nunez ein Spielertyp, der Lewandowski sehr ähnelt. Allerdings ist er mit 22 bereits weiter und erfahrener als der Slowene. Er hat auf dem Platz eine hohe Arbeitsrate, ist schnell und abschlussstark. © getty 24/31 Technisch kommt er nicht ganz an Lewandowski heran, dafür ist er aber schneller. Auch er ist dementsprechend aber eher ein Spieler, der die Tiefe sucht und die Geschwindigkeit in seinem Spiel braucht. © getty 25/31 Zu große Fragezeichen für einen Spieler mit 40 Millionen Euro Marktwert und einem Vertrag bei Benfica, der bis 2025 läuft? Womöglich. Dennoch ist er einer der begehrtesten Stürmer überhaupt und eine Überlegung wert. © getty 26/31 ADAM HLOZEK: Beim 19-Jährigen ist es ähnlich wie bei Sesko. Hlozek steht aktuell bei Sparta Prag unter Vertrag, hat aber schon halb Europa auf sich aufmerksam gemacht. Wegen seiner Athletik ist er flexibel einsetzbar. © imago images 27/31 Auch bei ihm stellt sich aber die Frage, ob der erste Schritt zu einem Top-Klub führen sollte. Auf dem Zettel der Bayern soll er aber dennoch stehen, wie diverse Medien im Januar berichteten. © getty 28/31 ERLING HAALAND: Vermutlich der einzige Spieler in der Liste, bei dem es keinerlei Erklärungen bedarf. Alles gesagt. Es gibt eine Ausstiegsklausel über 75 Millionen Euro für den kommenden Sommer, Haaland will weg. © getty 29/31 Favorisiert sind allerdings Manchester City und Real Madrid, heißt es. Der BVB erwartet wohl eine Entscheidung im April. Bayern hielt sich bisher zurück. Hohe Ablöse, hohes Gehalt. Sollte sich Bayern dennoch einen Ruck geben? © getty 30/31 ROMELU LUKAKU: Auch er wäre eine große Lösung - und soll bei Chelsea unglücklich sein. "Real Madrid, Barcelona und Bayern München. Jeder Spieler träumt davon, einmal für einen dieser Vereine zu spielen", sagte der Belgier Anfang des Jahres. © getty 31/31 Neben einer Ablösesumme, die in Richtung der 100 Millionen Euro tendieren dürfte, käme aber ein fürstliches Gehalt dazu. Dann doch lieber Haaland? Oder eine der anderen Optionen von der Liste?

Der Streamingdienst bietet Euch ebenfalls die Option, das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern München heute im Livestream live und vollumfänglich zu erleben. Mit Eurem Laptop im Browser oder mit der DAZN-App könnt Ihr die Begegnung bequem streamen.

Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN, um das Duell zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern am heutigen Nachmittag live zu verfolgen. Das schlägt mit monatlichen 29,99 Euro zur Buche. Alternativ bietet DAZN auch ein Jahres Abo an, welches 274,99 Euro kostet. Neben den Freitags- und Samstagsspielen der Bundesliga seht Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, Boxen, MMA, die NBA, die NFL und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 30. Spieltag der Bundesliga

30. Spieltag der Bundesliga Partie: Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München Datum: 17. April

17. April Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Schüco-Arena, Bielefeld

Schüco-Arena, Bielefeld Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

Arminia Bielefeld vs. FC Bayern München, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Das Spiel zwischen Arminia Bielefeld und dem FC Bayern München könnt Ihr am heutigen Nachmittag auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Sekunde des Spiels und Ihr seid immer über die aktuellen Ereignisse auf dem Platz informiert. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 30. Spieltag: Die aktuelle Tabelle