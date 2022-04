FC Bayern, News und Gerüchte: Ex-Profi Hamann kritisiert den FCB für Wechselfehler

Ex-Profi Dietmar Hamann sieht beim Wechselfehler des FC Bayern München in Freiburg die Verantwortlichen des Rekordmeisters in der Pflicht. Die Wertung des Spiels ist weiterhin offen. Das Comeback von Leon Goretzka gerät in den Hintergrund. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Hamann kritisiert FCB für Wechselfehler

Ex-Profi Dietmar Hamann ist nach dem Wechselfehler des FC Bayern München im Spiel beim SC Freiburg (4:1) mit den Münchner Verantwortlichen hart ins Gericht gegangen.

"Ich habe wenig Verständnis dafür. Die Bayern sind selbst schuld", sagte Hamann in seiner Rolle als TV-Experte bei Sky. "Sie haben einen Trainerstab von zehn oder 15 Leuten. Da muss einer sehen, dass da zwölf Mann auf dem Platz sind."

Hamann ergänzte: "Es ist ein Regelverstoß. Wenn einer aufs Feld geht, hat einer runterzugehen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es 20 Sekunden oder fünf Minuten sind." Es gehe um die "Integrität der Liga", meinte Hamann. "Die Dortmunder sehen das wahrscheinlich anders, als es die Bayern sehen."

Die Bayern hatten in Freiburg einige Sekunden mit zwölf Spielern auf dem Feld gestanden, da Coman bei seiner Auswechslung nicht das Feld verlassen hatte. Hintergrund: Auf der Tafel an der Seitenlinie wurde Comans alte Rückennummer (29 statt 11) angezeigt, daher fühlte sich der Franzose nicht angesprochen.

Hamann selbst war als Spieler des FC Bayern einst selbst an einer Wechselpanne beteiligt. 1995 wechselte Giovanni Trapattoni Hamann unerlaubterweise als vierten Vertragsamateur ein. Die Partie bei Eintracht Frankfurt, die die Bayern eigentlich 5:2 gewonnen hatten, wurde nachträglich mit 0:2 gegen die Bayern gewertet.

© getty Der FC Bayern spielte in Freiburg für einige Sekunden mit zwölf Mann.

FC Bayern, News: Wertung der Freiburg-Partie offen

Die Wertung der Partie zwischen dem SC Freiburg und dem FC Bayern München (1:4) ist weiterhin offen. "Der Kontrollausschuss ist nicht beteiligt, solange Freiburg keinen Einspruch einlegt", sagte der Anton Nachreiner, der Vorsitzende des DFB-Kontrollausschusses, auf SID-Anfrage. Die Breisgauer müssten bis Montagnachmittag über einen möglichen Einspruch entscheiden, dann endet die Frist.

SC-Trainer Christian Streich hatte am Samstagabend im Aktuellen Sportstudio des ZDF das Prozedere als "absurd" bezeichnet: "Es gibt ja für alles Regeln, es gibt auch keinen Einspruch beim Eckball oder Freistoß. Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Regelwerk gibt." Sportvorstand Jochen Saier hatte bei Sky gesagt, dass die Freiburger erst "runterkochen" und dann über das weitere Vorgehen "nachdenken" werden.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sprach auf der Pressekonferenz von einer diffusen Situation: "Es waren dann acht oder neun Sekunden, in denen wir ein Mann zu viel auf dem Platz waren. Es waren zwei Querbälle im Mittelfeld und keine spielentscheidende Szene, sodass man jetzt die Fairness in Frage stellen muss."

FC Bayern, News: Schiri-Boss gibt Dingert Teilschuld

DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich hat nach dem Wechselfehler der Bayern dem Schiedsrichterteam um Christian Dingert eine Teilschuld gegeben. "Es wäre gut gewesen, wenn man vor der Spielfortsetzung noch einmal einen Check gemacht hätte. Das wäre von Schiedsrichter-Seite das Optimale gewesen", sagte Fröhlich der dpa.

Felix Zwayer, der bei der Partie als Videoassistent im Einsatz war, räumte eine Mitschuld ein. "Es war in diesem Fall eine Verkettung - es ist eine falsche Nummer angezeigt worden. Tatsächlich liegt es immer in der Verantwortung des Schiedsrichter-Teams, einen Wechsel regelkonform durchzuführen, und das ist in der Praxis dann die Aufgabe des Vierten Offiziellen. Der sorgt dafür, dass der auszuwechselnde Spieler das Feld verlässt, der beobachtet es und lässt den Einwechselspieler eintreten", erklärte Zwayer im ZDF-Sportstudio.

Der Schiedsrichter-Chef kündigte Gespräche mit den Beteiligten an: "Es hat etwas mit Konzentration und mit Übersicht zu tun. Darüber müssen wir mit den Schiedsrichtern intern nochmal sprechen."

Bayern-Noten: Dreimal die 2 - Lewy zollt seiner Verletzung Tribut © imago images 1/17 Der FC Bayern gewinnt sein Auswärtsspiel beim SC Freiburg mit 4:1. Leon Goretzka feiert ein großartiges Comeback, ein Profi lässt sich einfliegen, am Ende sind 17 Sekunden lang zwölf Bayern auf dem Platz. Die Noten der FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: In der ersten Hälfte war er über jeden Ausflug erfreut, um sich warmzuhalten, weil Freiburg nicht vor das Tor kam. Nach der Pause war es auch nicht viel besser, aber dann doch mit Ballkontakten. Note 3,5. © getty 3/17 BENJAMIN PAVARD: Der künftige Innenverteidiger der Bayern spielte rechts, dort mit dem Versuch immer wieder aufzurücken und auch mal ins Zentrum zu gelangen, um dort als Anspielstation zu dienen. Machte Gnabry (72.) Platz für die Umstellung. Note 3. © imago images 4/17 TANGUY NIANZOU: Stabile Vorstellung des Franzosen, der nicht nur defensiv eine gute Figur abgab, sondern auch immer wieder mutig aufrückte. Vor dem 1:1 stellte er zu. Es war aber schwierig, die Flanke zu verhindern. Wohl sein bestes FCB-Spiel. Note 2,5. © imago images 5/17 DAYOT UPAMECANO: Auch stabil wie Nebenmann Nianzou. Verkomplizierte sein Passspiel nicht, spielte die sicheren Bälle und war dadurch ein zuverlässiger Partner für die Kollegen. Defensiv nicht viel beschäftigt. Toller Ball vor dem 3:1 für Coman. Note 2. © imago images 6/17 LUCAS HERNANDEZ: Deutlich defensiver unterwegs als Pavard auf der anderen Seite. Hätte hier und da Coman mehr Unterstützung anbieten können, aber dann in der 72. Minute mit der tollen Flanke für Gnabry zum 2:1. Note 2,5. © imago images 7/17 JOSHUA KIMMICH: Flog erst am Samstagmorgen aus München ein, um mitzuspielen. Der Nachwuchs lässt noch warten. Hatte richtig Bock auf das Spiel, ging weite Wege. Tolle Freistoß-Vorlage zum 1:0 durch Goretzka. Note 2,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Erster Einsatz seit Anfang Dezember, meldete sich gleich mit einem Tor zurück. Es sah schon sehr gut aus, was der Nationalspieler zeigte. Gute Pässe, tolle Übersicht. Nach 61 Minuten war beim Sahne-Comeback Schluss. Note 2. © getty 9/17 LEROY SANE: Weil die Bayern das Offensivspiel zu sehr auf die linke Seite verlagerten, erfror Sane fast auf seiner rechten Seite. Schüttelte immer wieder den Kopf. Nach Lewandowskis Auswechslung mehr im Zentrum, aber auch nicht sein Spiel. Note 4. © getty 10/17 THOMAS MÜLLER: Fand sich lange in guter Umgebung vieler Freiburger, die ihm die Wege zustellten. Müller versuchte lautstark und gestikulierend das Ganze zu jonglieren. In der zweiten Halbzeit dann mit etwas mehr Platz. Ordentlich. Note 3,5. © imago images 11/17 KINGSLEY COMAN: War über das ganze Spiel sehr viel unterwegs, in der 82. Minute mit dem Tor zum 3:1. Bei der Auswechslung (84.) bekam er nicht mit, dass er raus musste. Blieb 17 Sekunden als zwölfter Spieler auf dem Platz. Ein Fehler mit Folgen? Note 2. © imago images 12/17 ROBERT LEWANDOWSKI: Wollte trotz Rippenblessur, davongetragen bei der Nationalmannschaft, unbedingt spielen, wirkte aber nicht wirklich leistungsfähig und ging ohne nennenswerte Aktion nach 61 Minuten runter. Note 4,5. © imago images 13/17 CORENTIN TOLISSO: 17 Sekunden nach seiner Einwechslung kassierte Bayern das Gegentor, auch weil Tolisso beim Zuspiel auf Petersen zu weit weg stand und somit eine Teilschuld hatte. Danach aber souverän am Ball. Note 3,5. © imago images 14/17 JAMAL MUSIALA: Bekam eine Verschnaufpause nach vielen Spielen zuletzt – auch bei der Nationalmannschaft. Kam für Goretzka und übernahm den zentralen Part und fiel wieder durch Spielwitz auf. Note 3. © imago images 15/17 SERGE GNABRY: Lief sich lange warm, wurde in der 72. Minute eingewechselt und bejubelte Sekunden später sein 2:1 nach Hernandez-Flanke und Schlotterbeck-Fehler. Legte dann noch das 4:1 durch Sabitzer auf. Starker Joker. Keine Bewertung. © imago images 16/17 MARCEL SABITZER: Kurzeinsatz mit großer Wirkung. Der Österreicher schoss sein erstes Tor für die Bayern nach Vorarbeit von Gnabry. Gut für die Seele. Keine Bewertung. © imago images 17/17 NIKLAS SÜLE: Kam kurz vor Schluss gemeinsam mit Sabitzer in die Partie und sorgte für Konfusion, weil die Bayern plötzlich zwölf Mann auf dem Platz hatten. Ansonsten keine Schäden verursacht. Keine Bewertung.

FC Bayern, News: Das sagt Goretzka zu seinem Comeback

Aufgrund der Wechselpanne in Freiburg ist das sportliche Geschehen beim FC Bayern etwas in den Hintergrund gerückt - vor allem das Comeback von Leon Goretzka. Der Mittelfeldspieler krönte die Rückkehr nach monatelanger Leidenszeit mit dem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0.

"Es war zuletzt eine schwierige Zeit, weil es immer wieder Hoffnung gab und man dann wieder enttäuscht wurde. Da fällt extrem viel ab, wenn man das 1:0 machen kann und mit den Fans feiern kann. Das war schon ein Gänsehautmoment", sagte Goretzka hinterher.

Aufgrund langwieriger Probleme mit der Patellasehne hatte Goretzka seit dem 4. Dezember kein Spiel mehr bestritten.

