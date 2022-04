Fünf Aufträge an den FC Bayern für die kommende Saison: FCB muss mehr wie Ajax werden

Der FC Bayern München hat zum 10. Mal in Serie die Deutsche Meisterschaft gewonnen. Perfekt lief aber nicht alles. Trainer, Spieler und Vorstände - in allen Bereichen gibt es Verbesserungspotential. Fünf Dinge, die Bayern in der neuen Saison anders machen muss.

FC Bayern: Die Bosse dürfen sich nicht mehr wegducken

Julian Nagelsmann war in seiner Premierensaison beim FC Bayern nicht nur Trainer, sondern auch "Außenminister" und Sprachrohr des Klubs. Während sich die Bosse um Sportvorstand Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic in den vielen Bayern-Krisen (Katar-Diskussion auf der Mitgliederversammlung, Corona) zu oft wegduckten oder zumindest den von Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge vermissten Klartext vermissen ließen, ging Nagelsmann auch außerhalb seines Kerngeschäfts voran.

Statt Fragen abseits des Platzes auszuweichen, bezog der Trainer bereitwillig Stellung zu jedem Krisenherd innerhalb des Vereins. "Ich sehe den Job eines Trainers ganzheitlich. Ich finde, dass du eine gewisse Vorbildfunktion hast", blickte Nagelsmann auf diese spezielle Phase seiner ersten Bayern-Saison zurück. "Ich versuche, die Meinung des Sportvorstandes zu transportieren und mich auch mit Oli Kahn abzusprechen, um die Einheit nach außen zu demonstrieren. Da gehört es dazu, auch mal Dinge zu beantworten, die nicht zum Kerngeschäft gehören." Vorbildlich, doch auch die Chefetage muss verbal endlich wieder vorangehen.

Der Auftritt von Hasan Salihamidzic bei Sky 90 am Sonntag war deshalb ein erster Schritt in die richtige Richtung. Der Sportvorstand wählte deutlich Worte in Richtung des enttäuschenden Leroy Sane ("Jetzt muss er kommen. Wir erwarten alle von ihm, dass es auf dem Platz knallt, dass er explodiert und Gas gibt"), schloss einen vorzeitigen Abgang von Robert Lewandowski im Sommer klar aus ("Sein Vertrag läuft bis 2023, jetzt werden wir darüber reden, was danach passiert"), formulierte eine Kampfansage für die neue Saison ("Wir werden jeden Stein umdrehen und nächstes Jahr richtig attackieren") und bestätigte selbstbewusst das Interesse an Ajax Amsterdams Ryan Gravenberch ("Wir sind in Gesprächen").

Kein Herumgeeiere, sondern Klartext.

Einzig als er über die Probleme auf dem Transfermarkt sprach und bemängelte, dass durch ablösefreie Abgänge der Fußball kaputt gehe (" Ablösefreiheit macht uns Vereine - nicht nur Bayern München - immer schwächer"), verrannte sich Salihamidzic in seiner Argumentation. Denn natürlich lassen nicht nur Spieler, sondern auch viele Klubs Verträge bewusst auslaufen. Wie Bayern womöglich auch kommende Saison bei Lewandowski. "Nach der Pandemie ist das Mode geworden, sogar Mbappe lässt seinen Vertrag auslaufen", sagte Salihamidzic. Vergaß dabei aber, dass es Paris Saint-Germain war, dass auf Vertragserfüllung pochte und den Superstar eben trotz eines Mega-Angebots nicht vorzeitig zu Real Madrid verkaufte.

Gerüchte: FCB verhandelt mit Wunschspieler - Brazzo verrät aktuellen Stand © getty 1/36 In Sachen Transfers und Vertragsverlängerungen gibt es beim FC Bayern München permanent Gesprächsstoff. Um den Überblick über den aktuellen Wasserstand nicht zu verlieren, blickt SPOX auf die Gerüchte rund um den Rekordmeister. © getty 2/36 RYAN GRAVENBERCH: Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat ein generelles Interesse der Bayern bestätigt. "Wir sind in Gesprächen. Bei so einem Transfer muss einiges passen. Es ist schwierig. Alle Transfers sind schwierig", sagte er bei Sky90. © getty 3/36 Ajax Amsterdam will laut Telegraaf für den 19 Jahre alten Mittelfeldmann mehr als die vom FC Bayern gebotenen 23 Millionen Euro. Demnach gehen die Erwartungen der Niederländer Richtung 30 Millionen Euro. © imago images 4/36 ROBERT LEWANDOWSKI: Der Toptorjäger ließ nach dem Titelgewinn seine Zukunft offen. "Es muss für beide Seiten stimmen. Ich schaue natürlich, was möglich ist. Es ist nicht so eine leichte Situation für mich", sagte er bei Sky. © getty 5/36 Die Frage, ob es eine Option sei, den 33-Jährigen im Sommer abzugeben, verneinte FCB-Boss Hasan Salihamidzic bei Sky90. Lewandowski habe einen Vertrag bis 2023, "das ist klar, wir werden jetzt darüber reden, was danach ist". © imago images 6/36 Konkrete Verhandlungen gab es noch nicht. Man habe "alle Zeit der Welt", meinte Salihamidzic. Gespräche über Lewandowskis Zukunft sollen aber zeitnah folgen. Zuletzt wurde der Torjäger mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht. © getty 7/36 Der kicker meldete überdies, dass der FC Bayern bereit wäre, über einen Verkauf des Stürmers im Sommer nachzudenken. Eine vorzeitige Trennung sei bei einer Ablösesumme ab 40 Millionen Euro aufwärts möglich, hieß es laut dem Bericht. © getty 8/36 SERGE GNABRY: Auch beim Nationalspieler schließen die Bayern offenbar nicht mehr aus, den Vertrag über 2023 hinaus nicht zu verlängern - und auch bei Gnabry wird offenbar eine satte Gehaltserhöhung abgelehnt. © getty 9/36 Sportvorstand Salihamidzic äußerte sich bei Sky90 zur Zukunft des Nationalspielers und gab sich optimistisch: "Ich hoffe, dass er hier bleibt, weil er gut in diese Gruppe passt. Man kann ihn gar nicht wegdenken." © getty 10/36 CHRISTIAN FRÜCHTL: Laut Sport1 will der 22 Jahre alte dritte Keeper den FC Bayern im Sommer trotz laufenden Vertrages bis 2023 verlassen. Wie die Kronen Zeitung berichtet, gilt Früchtl als Kandidat bei Austria Wien. © imago images 11/36 Angeblich soll David Alaba den Kontakt zwischen seinen beiden Ex-Klubs hergestellt haben. Früchtl könnte bei der Austria die neue Nummer eins werden, da Stammkeeper Patrick Pentz den Verein womöglich ablösefrei verlassen wird. © getty 12/36 NOUSSAIR MAZRAOUI: Der FC Bayern München soll mit dem Rechtsverteidiger von Ajax Amsterdam Einigung über einen Wechsel erzielt haben. Dies meldet die Sport Bild. Demnach wird der 24 Jahre alte Rechtsverteidiger im Sommer ablösefrei nach München kommen. © imago images 13/36 Mazraoui durchlief seit 2006 alle Ajax-Jugendmannschaften. 2018 schaffte er den Sprung in das Profiteam. Neben dem FC Bayern waren mehrere Klubs, u.a. auch Borussia Dortmund, am marokkanischen Nationalspieler interessiert. © getty 14/36 MARCEL SABITZER: Ein Verkaufskandidat scheint auch der Österreicher zu sein. Auch wenn es zuletzt mal wieder ein Startelf-Comeback in Bielelfeld gab, konnte Sabitzer bisher die Erwartungen nicht erfüllen. © getty 15/36 Laut kicker wäre der FC Bayern bereit, den ehemaligen Leipziger zu verkaufen, wenn man nicht allzuviel Verluste machen würde. Im Sommer kostete Sabitzer 15 Millionen Euro. Bekommen die Bayern eine ähnliche Summe, sind sie gesprächsbereit. © getty 16/36 CORENTIN TOLISSO: Der Vertrag des 41,5-Millionen-Manns läuft aus und wird nicht verlängert. Der Franzose gilt als äußerst verletzungsanfällig, aktuell laboriert er an einem Muskelfaserriss. © getty 17/36 THOMAS MÜLLER: Eine Zukunft in München hat dagegen der Ur-Bayer. Nachdem schon Oliver Kahn beim Doppelpass eine Annährung durchsickern ließ, hat nun auch Thomas Müller davon gesprochen, dass "man eine Lösung finden" werde. © getty 18/36 Nach übereinstimmenden Medienberichten wird der FC Bayern den Vertrag von Müller demnächst bis 2025 verlängern und sein Urgestein weiter halten. © getty 19/36 MANUEL NEUER: Klarheit herrscht wohl auch bei der Nummer 1 des FC Bayern – auch mit ihm steht der FC Bayern vor einer Vertragsverlängerung. Das berichtet Sky. Auch Neuers Vertrag soll bis 2025 verlängert werden. Hinter ihm tut sich allerdings auch etwas. © getty 20/36 SVEN ULREICH: Der auslaufende Vertrag des Neuer-Vertreters soll um ein weiteres Jahr verlängert werden. Laut Sky besteht darüber bereits eine "mündliche Einigung". Ulreichs aktueller Vertrag läuft im Sommer aus. © getty 21/36 STEFAN ORTEGA: Aus dem Raster gefallen ist wohl der Schlussmann von Arminia Bielefeld. Lange wurde ihm ein Interesse vom FC Bayern als neue Nummer 2 nachgesagt, aber laut Sky gibt es aus München kein Interesse mehr. © getty 22/36 ALEXANDER NÜBEL: Schwierig gestaltet sich die Situation des nach Monaco verliehenen Torhüters. In Frankreich ist er noch bis 2023 geparkt, in München er sieht keine Perspektive. Bei Bild sagt er über Neuer: "Er ist der beste aller Zeiten!" © getty 23/36 Die Rolle als Nummer zwei hinter Neuer wolle Nübel nicht mehr einnehmen. "Ich glaube nicht, dass Neuer sich auf die Bank setzt. Wenn er da ist, wird er spielen. Ich glaube nicht, dass ich dann in der Zeit nochmal zu Bayern zurückkomme", erklärte er. 24/36 KONRAD LAIMER: Laut kicker hat der FC Bayern Interesse am Leipziger. Den Österreicher bezeichnete Julian Nagelsmann mal als "Monsterballeroberungsmaschine". Er wäre der Typ Sechser, wie sich ihn der FCB-Trainer in München vorstellt. © getty 25/36 Demnach soll Laimer abgeneigt sein, seinen bis 2023 laufenden Vertrag in Leipzig zu verlängern und wäre somit ein Kandidat für einen Sommertransfer. Und wohl dann auch für den FC Bayern. © getty 26/36 GAVI: Der FC Bayern hat laut "Mundo Deportivo" ein "besonderes Interesse" am Juwel des FC Barcelona. Der Vertrag des 17 Jahre alte Mittelfeldspielers läuft noch bis 2023. © getty 27/36 Sollte sich Gavi entscheiden, im Sommer den Klub zu verlassen, könnte er von einer Austiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro Gebrauch machen. Bei dem aktuellen Marktwert wäre das fast ein Schnäppchen. © getty 28/36 CHRISTOPHER NKUNKU: Der Franzose könnte laut kicker beim FC Bayern zum Thema werden, doch dafür müssten dann tatsächlich Lewandowski und/oder Gnabry in diesem Sommer verkauft werden, damit man die finanziellen Mittel hätte. © getty 29/36 Zudem gilt Ex-RB-Trainer Julian Nagelsmann als großer Fan seines ehemaligen Spielers. Allerdings wäre Nkunku wohl sehr kostspielig. Um die 70 Millionen Euro würde ein Transfer wohl kosten. © getty 30/36 Die Kontaktaufnahme wäre für den deutschen Rekordmeister aber ein Leichtes: Nkunku wird genau wie Robert Lewandowski von Pini Zahavi vertreten. © getty 31/36 ANTONY: Auch der Brasilianer (Vertrag bis 2025) steht angeblich auf der Wunschliste der Bayern, falls sich der FCB mit Gnabry nicht auf eine Ausdehnung des 2023 auslaufenden Vertrags einigen kann. Das berichtet die Sport Bild. © getty 32/36 GLEISON BREMER: Der FC Bayern wurde in der Vergangenheit mehrfach mit dem Innenverteidiger vom FC Turin in Verbindung gebracht. Der Brasilianer könnte Niklas Süle, der ablösefrei zum BVB geht, ersetzen. © imago images 33/36 Allerdings gibt es nahmhafte Konkurrenz. Neben anderen Klubs aus Italien und dem FC Liverpool soll nach Informationen der Gazzetta dello Sport ausgerechnet Borussia Dortmund zu den Interessenten gehören. © imago images 34/36 Einen Knackpunkt stellt allerdings die geforderte Ablösesumme dar, die der FC Turin angeblich für Bremer fordert: 50 Millionen Euro - in jedem Fall zu viel für den BVB und auch die Bayern dürften sich eine solch große Investition nicht leisten wollen. © getty 35/36 NICO SCHLOTTERBECK: Überzeugt mit guten Leistungen und der SC Freiburg bereitet sich offenbar bereits auf einen Abschied vor. "Für mich ist prinzipiell immer entscheidend, wo ich den nächsten Schritt gehen kann", sagte er zuletzt der Sport Bild. © getty 36/36 Auch wenn es zunächst hieß, dass der FC Bayern eine interne Lösung bevorzugt, bestehe durchaus Interesse am Neu-Nationalspieler. Das berichtet der kicker. Schlotterbeck soll laut Bild jetzt aber dem BVB zugesagt haben.

Die Mannschaft muss Nagelsmanns Fußball verinnerlichen

Mit der Ankunft von Julian Nagelsmann beim FC Bayern hielt auch eine kleine taktische Revolution Einzug an der Säbener Straße. Anders als Vorgänger Hansi Flick, der praktisch immer aus einer 4-2-3-1-Formation heraus spielen ließ, setzte Nagelsmann neue Impulse, implementierte "sein" aus Hoffenheim und Leipzig bekanntes System - Aufbau über die Dreierkette, offensive Außenverteidiger - nach und nach situativ auch beim Rekordmeister. Nach Informationen von SPOX und GOAL kommt die neue taktische Flexibilität in der Mannschaft zwar grundsätzlich gut an.

Dennoch gibt es nach wie vor einige Stars, die sich mit der Umstellung zumindest schwer tun und sich noch nicht so wirklich damit anfreunden konnten. Beispiel: Stürmer Robert Lewandowski fiel in dieser Saison nicht nur einmal damit auf, dass er seine Position vorne im Sturmzentrum verließ, um sich stattdessen die Bälle aus dem Mittelfeld abzuolen. Dadurch fehlte er natürlich vorne als Anspielstation.

"Wir haben Julian geholt, weil wir eine neue Ära starten wollen. Unsere Arbeit ist sehr gut, wir unterhalten uns viel", sagt Salihamidzic über seinen Trainer. "Er ist ein sehr kommunikativer und offener Trainer. Es macht unheimlich viel Spaß mit ihm zu arbeiten. Das ist ein Prozess für die Mannschaft. Die Jungs wissen, dass er ein großes Know-How hat."

Will der FC Bayern mit Nagelsmann wirklich eine neue Ära starten, sollten die Spieler seine taktischen Ideen noch besser verinnerlichen.