FC Bayern München: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor dem Leverkusen-Spiel heute im Liveticker

Am Samstag steht für den FC Bayern das Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen an. Einen Tag zuvor stellt sich Trainer Julian Nagelsmann den Fragen der Presse. Hier könnt Ihr die Medienrunde im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern: PK mit Nagelsmann vor Leverkusen-Spiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bezüglich der Startformation gibt es somit einige Optionen: Bleibt Jamal Musiala trotz der Müller-Rückkehr in der ersten Elf? Was wird aus dem meist enttäuschenden Marcel Sabitzer? Und setzt Nagelsmann mit Kingsley Coman, Gnabry, Leroy Sane und Lewandowski wieder auf volle Offensive?

Vor Beginn: Im Vergleich zum Sieg gegen Frankfurt darf/muss Nagelsmann Änderungen vornehmen. Lucas Hernandez fehlt gesperrt, dafür kehrt Thomas Müller nach seiner zweiten Corona-Infektion zurück. Niklas Süle konnte am Donnerstag mit der Mannschaft trainieren, nachdem ihn zuvor Rückenprobleme zur Pause zwangen, gleiches gilt für Lewandowski, der am Mittwoch aufgrund eines Trauerfalls in der Familie in die Heimat gereist war.

Vor Beginn: Los geht es heute um 13.30 Uhr, dann wird der FCB-Coach erklären, wie er die Aufgabe gegen den Tabellendritten am Samstagnachmittag angehen will. Die Erinnerungen an das Hinspiel sind aus Bayern-Sicht positiv, damals konnten sich die Münchner mit 5:1 durchsetzen. Robert Lewandowski und Serge Gnabry trafen doppelt. Die Form spricht dafür, dass die Werkself den Favoriten ärgern könnte, fünf der vergangenen sechs Spiele endeten mit einem Sieg.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Presserunde mit Bayern-Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie gegen Bayer Leverkusen.

FC Bayern: Pressekonferenz mit Nagelsmann heute live im Stream sehen

Wie gewohnt könnt Ihr die Pressekonferenz mit Trainer Nagelsmann auch im Livestream sehen. Der FC Bayern bietet auf fcbayern.com ein Bewegtbild zur Gesprächsrunde an.

Im Anschluss steht der Clip auch im Re-Live zur Verfügung.

FC Bayern: Die Tabelle vor dem 25. Spieltag